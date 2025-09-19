Avis aux médias : Les Prix de la famille Van de Vorst de MADD Canada seront décernés aux policiers de la Saskatchewan pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada invite les médias à assister à deux cérémonies spéciales en l’honneur des policiers de la Saskatchewan pour leurs efforts extraordinaires visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies, à assurer la sécurité des routes, des voies navigables et des sentiers, et à protéger les communautés.



Cette année marque le 7e anniversaire des Prix de la famille Van de Vorst de MADD Canada, créés en mémoire de Jordan et Chanda Van de Vorst et de leurs deux jeunes enfants, Kamryn et Miguire, tragiquement tués par un conducteur aux capacités affaiblies en 2016.

Les médias sont invités à assister aux deux cérémonies de remise des prix. Des entrevues avec les invités d'honneur et les lauréat(e)s seront disponibles sur demande.

Saskatoon Date : 22 septembre 2025 à 13 h Lieu : Saskatoon Inn and Conference Centre, Salle de bal C - 2002 Airport Dr, Saskatoon, SK S7L 6M4 Invités : Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada

Vice-président de la sécurité routière de SGI, Kwei Quaye

Mairesse adjointe de Saskatoon, Bev Dubois

Chef adjoint de la police de Saskatoon, Dale Solie

Corman Park Reeve Joe Hargrave

Linda et Lou Van de Vorst, MADD Saskatoon

Bonny et Craig Stevenson, MADD Saskatoon Régina Date : 23 septembre 2025 à 10 h Lieu : Atlas Hotel - 4177 Albert Street, Regina, SK S4S 3R6 Invités : Cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan

Représentants de SGI

Inspecteur Shawn Fenwick, Service de police de Régina

Sergent-chef Casey Ward, Service de police de Régina

Sergent Shannon Gordon, Service de police de Régina

Quentin et Michelle Wilson, parents de Isabel « Izzy » qui a été tuée dans une collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies en 2023

Cette année, 191 policiers seront honorés pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2024. Les policiers qui ont porté des accusations contre 8 à 16 conducteurs avec capacités affaiblies recevront la médaille d'argent et un certificat de reconnaissance. Ceux qui ont porté des accusations contre 17 conducteurs avec capacités affaiblies ou plus recevront la médaille d'or et un certificat de reconnaissance. La médaille platine sera décernée aux policiers qui ont retiré 40 conducteurs avec capacités affaiblies ou plus de la route.

Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca