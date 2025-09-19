El accionista controlante de Tenaris presenta una enmienda al Anexo 13D en respuesta al programa de recompra de acciones en curso de Tenaris

LUXEMBURGO, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció que su accionista controlante indirecto San Faustin S.A. y su accionista controlante directo Techint Holdings S.à r.l. (las “Personas Informantes”) presentaron hoy ante la SEC una enmienda a su Anexo 13D, informando que, para fines de gestión de cartera y en respuesta al programa de recompra de acciones en curso de Tenaris, que hizo que la participación de San Faustin en Tenaris aumentara pasivamente, el 17 de septiembre de 2025, el directorio de San Faustin autorizó a Techint Holdings a vender acciones ordinarias de Tenaris, siempre que la participación de Techint Holdings en Tenaris no caiga por debajo del 67% del total de acciones ordinarias en circulación de Tenaris. Las Personas Informantes declararon que el momento, el monto y la forma precisos de dichas ventas dependerán de las condiciones del mercado y otros factores, y que no hay garantía de que se completen las ventas ni de su cronograma. Las Personas Informantes también señalaron que, si bien actualmente no tienen la intención de comprar acciones ordinarias o de reducir su tenencia accionaria por debajo del 67% del total de acciones ordinarias en circulación de Tenaris, pueden, de tanto en tanto, dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores, comprar o vender acciones ordinarias adicionales y que, con excepción de lo descripto anteriormente, no tienen ningún plan o propuesta actual que se relacione con o que pueda resultar en alguna operación corporativa extraordinaria o conducir a la adquisición de títulos valores adicionales.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.



