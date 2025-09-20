Líder de AHS es homenajeada por décadas de servicio en el condado de Alameda





OAKLAND, California, Sept. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sambo Ly, gerente de servicios de interpretación de Alameda Health System (AHS - Sistema de salud del condado de Alameda), recibió el Icon Award de la estación de noticias KPIX del Área de la Bahía en reconocimiento a sus décadas de servicio a los refugiados y miembros de la comunidad en el Condado de Alameda.

El Icon Award destaca a las personas que han hecho una contribución significativa y de gran impacto en su comunidad. La reportera de KPIX Sharon Chin conversó con Ly sobre su infancia en Camboya, cómo sobrevivió al genocidio de los Jemeres Rojos y su y su labor actual atendiendo a pacientes de la red de seguridad en Alameda Health System. Vea la historia aquí.

Ly dirige el departamento de servicios de intérpretes de AHS, que recibe alrededor de 2,000 solicitudes de intérpretes al día, en 100 idiomas distintos, de pacientes de AHS que necesitan ayuda para comunicarse con sus proveedores de atención médica. El condado de Alameda es uno de los condados con mayor diversidad étnica y lingüística en Estados Unidos, y muchos pacientes de AHS llegan con una capacidad limitada para comunicarse en inglés.

El departamento de servicios de interpretación de AHS ofrece interpretación interna en 10 idiomas, ya sea en forma presencial o remota, y ofrece acceso a intérpretes remotos bajo demanda de hasta 300 idiomas. El departamento continúa innovando, con la reciente incorporación de iPads que permiten a los pacientes mantener conversaciones más claras con sus proveedores.

“El acceso al idioma es un pilar fundamental de nuestra misión de cuidar, sanar, enseñar y servir a todos”, dijo James Jackson, director ejecutivo de AHS. "El liderazgo y la compasión de Sambo aseguran que ningún paciente se quede atrás debido a una barrera del idioma. Su historia refleja la resiliencia de nuestra comunidad y los valores que nos guían cada día en AHS. Estamos increíblemente orgullosos de ella y de todo el equipo de servicios de interpretación por hacer que la atención sea más equitativa para todos los que servimos".

La dedicación de Ly al servicio se basa en su historia personal de inmenso sufrimiento y resiliencia.

Ly y su hermano fueron enviados a un campo de trabajos forzados cuando eran niños. Un día, su hermano le pidió que le cosiera los pantalones, y luego desapareció. Nunca volvió a verlo.

Ly enfermó de malaria y fue a un hospital donde vio gente enferma rodeada de moscas.

"Estaba decidida a levantarme de mi lecho de muerte y me negué a morir", dijo.

Esta experiencia inspiró su interés en seguir una carrera en salud. Los trabajadores refugiados ayudaron a Ly y a su familia a salir de Camboya. Llegaron a Estados Unidos, donde Ly consiguió un empleo en AHS y dedicó su vida a ayudar a otros refugiados, inmigrantes y comunidades desatendidas.

La dedicación de Ly para ayudar a su comunidad se extiende más allá de su rol en AHS. Organiza clases semanales de baile en su casa para que las niñas puedan aprender la danza tradicional camboyana. Ha ayudado a miles de personas a llenar formularios de ciudadanía y traslada a ancianos y monjes budistas a templos en todo California. Es la presidenta del directorio de Peralta Hacienda Park y ha organizado el Año Nuevo Camboyano durante 15 años, el evento camboyano más grande del Área de la Bahía.

Ly dijo sentirse honrada al enterarse de que había sido nominada y seleccionada como ganadora del Icon Award de KPIX.

“Sé por experiencia propia que tener una barrera del idioma es una discapacidad invisible. Una vez que tuve la oportunidad de trabajar en Alameda Health System, vi la oportunidad de retribuir a mi comunidad ", dijo Ly. "Me honra que este trabajo sea reconocido por KPIX, y quiero reconocer a mis dedicados compañeros de trabajo en el departamento de servicios de interpretación que brindan asistencia lingüística compasiva a nuestros pacientes y marcan la diferencia en sus vidas todos los días".

