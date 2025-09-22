부푸 브이메이트 i3 출시: 무부담, 무누수, 무걱정 등 포켓이 누릴 3배의 자유

대한민국 서울, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 부피가 크고 무겁거나 충전 시간이 오래 걸리는 기기에 이제 지쳤다면? 만약 강력한 성능이 더 작고 가벼운 형태로 제공된다면 어떨까? 부푸 브이메이트 i3 는 이에 대한 해답으로 포켓 속 3배의 자유, 즉 무부담(Carry-Free), 무누수(Leak-Free), 무걱정(Worry-Free)이 특징인 새 모델을 제시한다. 이전 제품에서 많은 사랑을 받았던 강력한 배터리 성능은 그대로 유지하면서, 브이메이트 i3는 더욱 컴팩트하고 가벼운 디자인을 도입해 휴대성을 한층 강화했다. 또한 업그레이드된 고속 충전 기능은 사용자 경험을 더욱 매끄럽게 만들어, 언제 어디서나 믿을 수 있는 전력을 쉽게 확보할 수 있도록 한다. 이제 그 어떤 때보다 간편하게 휴대할 수 있는 기기에서 강력한 성능을 경험할 수 있다.

일상 속 편리함과 지속성을 위한 설계

브이메이트 i3는 무게 49.8g의 초경량 알루미늄 합금 바디로 휴대성을 새롭게 정의하고 있다. 이는 일반 달걀 하나 정도의 무게로, 시중 대부분의 팟 시스템보다 훨씬 가벼운 게 특징이다. 자동차 키나 작은 배지처럼 주머니 어디에나 손쉽게 넣을 수 있어 비교 불가한 편리함을 제공한다. 고용량 1500mAh 배터리로 구동되어 장시간 안정적인 성능을 발휘하며, 충전 걱정을 줄여준다. 또한 Type-C(5V/2A) 고속 충전을 지원해 대기 시간은 줄이고 즐기는 시간은 늘릴 수 있다. 5~30W 출력 조절과 정밀한 에어플로우 컨트롤 덕분에 MTL(입호흡)과 RDL(제한적 직흡) 모두에서 일관되고 만족스러운 베이핑 경험을 제공한다. GENE AI 2.0 칩셋을 기반으로, 브이메이트 i3는 7가지 안전 보호 기능을 통합해 더욱 안전한 사용을 보장한다.

누수 방지 기술과 차별화된 스타일의 만남

첨단 브이메이트 V4 팟은 오래가는 수명과 풍부하고 일관된 맛, 그리고 누수 방지 성능을 제공한다. 이 팟은 3mL 용량과 간편한 상단 주입 방식을 지원한다. 브이메이트 i3는 브이메이트의 모든 팟 시리즈와 호환되어 사용자에게 유연한 선택지를 보장한다. 기기에는 세 가지 독창적인 텍스처와 배터리 잔량을 직관적으로 보여주는 시그니처 네온 라이트 스트립이 적용되어 있다. 배터리 잔량은 빨강(30% 이하), 파랑(30%~70%), 초록(70% 이상)으로 표시된다. 또한 7가지 색상 옵션을 통해 사용자는 자신만의 스타일을 표현할 수 있다.

오늘날 안목 있는 소비자의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션으로 업계를 선도하는 부푸는 브이메이트 i3를 합리적인 가격에 뛰어난 성능을 원하는 이들의 필수 선택지로 자리매김시킬 전망이다. 자유와 신뢰의 새로운 차원, 브이메이트 i3를 지금 경험해보길 권유한다.

경고: 이 제품은 니코틴이 함유된 액상과 함께 사용할 수 있으며, 니코틴은 매우 중독성이 강한 물질이다.

