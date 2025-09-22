Deux agences internationales de conseil en vote soutiennent le projet de gouvernance proposé par OSE Immunotherapeutics à l’Assemblée Générale du 30 septembre

NANTES, France – 22 septembre 2025, 8 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que deux agences internationales de conseil en vote, dont Glass Lewis, recommandent aux actionnaires de voter POUR les résolutions proposées par le Conseil d’administration sur sa composition (résolutions 5 à 8) lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025 (l’ « Assemblée Générale »).

Glass Lewis recommande également de voter CONTRE l’ensemble des résolutions proposées par le groupe d’actionnaires minoritaires concertistes (résolutions A à K) et précise à ce propos :

« Nous ne pensons pas que [le groupe d’actionnaires minoritaires concertistes] ait présenté une alternative convaincante qui soit clairement supérieure à l'approche stratégique actuelle de la société. Bien que nous restions ouverts à un dialogue constructif, nous pensons que la stratégie actuelle de la direction mérite davantage de temps pour se développer pleinement et démontrer son potentiel à long terme. De plus, nous reconnaissons les efforts déployés par la direction pour intégrer des membres du groupe dissident au conseil d'administration, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une représentation équilibrée et d'une gouvernance inclusive. »1

L’autre agence, soulignant que les pratiques de gouvernance et la gestion actuelles de la Société ne semblant pas nuire à la performance de la Société, recommande également aux actionnaires d’OSE de rejeter la majorité des résolutions dissidentes, en particulier les résolutions « B », « C », « E », « F », « G », « H », « J » et « K » proposées par le groupe d’actionnaires minoritaires2.

Ces recommandations, qui émanent d’institutions indépendantes internationalement reconnues et influentes, viennent conforter la stratégie actuelle et la position du Conseil d’administration qui a fait le choix d’intégrer deux candidats proposés par le groupe d’actionnaires minoritaires (résolutions 7 et 8), dans un esprit d’ouverture et de représentation équilibrée.

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration appelle les actionnaires à examiner attentivement l’impact des résolutions proposées et à voter en faveur d’une gouvernance stable et d’une création de valeur à long terme. Il réitère sa recommandation de voter :

POUR les résolutions 1 à 35 qui traduisent une continuité stratégique, et illustrent également l’ouverture du Conseil au dialogue avec les actionnaires et à une gouvernance inclusive et

CONTRE les résolutions A à K qui proposent un renouvellement intégral du Conseil d’administration sans feuille de route claire.

VOTEZ DES AUJOURD’HUI – Chaque vote compte.

Pour rappel, les actionnaires pourront participer à l’Assemblée Générale :

soit physiquement ;

soit en votant par correspondance ou par Internet via VOTACCESS ;

soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ;

soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce).

Il est précisé que, pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote pour les projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et contre tous les autres projets de résolution.

Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Les actionnaires sont invités à consulter les documents disponibles sur le site internet de la Société :

https://www.ose-immuno.com/assemblees-generales/.

Pour toute question relative à l’Assemblée Générale ou pour obtenir de l’aide concernant les modalités de vote, les actionnaires peuvent contacter la Société à l’adresse suivante :

ag2025@ose-immuno.com ou via la ligne téléphonique dédiée, disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (heure de Paris) au numéro vert : 0 805 650 064.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com.

Suivez-nous sur Linkedln.







Contacts

Fiona Olivier

fiona.olivier@ose-immuno.com

Sylvie Détry

sylvie.detry@ose-immuno.com







Contact Media France:

FP2COM

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

+33 6 07 768 283 Contact Media US:

RooneyPartners LLC

Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

1 Traduction libre des recommandations de Glass Lewis rédigées en anglais. L’autorisation de citer Glass Lewis n’a pas été demandée ni obtenue.

2 L’autorisation de citer le nom de cette agence n’a pas été obtenue.

