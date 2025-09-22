OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
22 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 19 September 2025 it had purchased a total of 195,853 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|162,853
|-
|33,000
|Highest price paid (per ordinary share)
|546.00p
|-
|543.00p
|Lowest price paid (per ordinary share)
|537.00p
|-
|537.00p
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|539.52p
|-
|539.22p
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,407,429 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,407,429.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|19-09-2025
|16:27:44
|GBp
|553
|538.00
|XLON
|xeaNhdkuQJP
|19-09-2025
|16:25:00
|GBp
|727
|538.50
|XLON
|xeaNhdkuPHg
|19-09-2025
|16:25:00
|GBp
|563
|538.50
|XLON
|xeaNhdkuPHp
|19-09-2025
|16:23:23
|GBp
|2,089
|539.00
|XLON
|xeaNhdku7LV
|19-09-2025
|16:22:11
|GBp
|269
|538.50
|CHIX
|xeaNhdku4S0
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|75
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5aU
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|293
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5da
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|195
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5de
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|317
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dc
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|136
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dW
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|113
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dY
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|34
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dB
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|99
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dF
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|199
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dH
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|82
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dJ
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|232
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dL
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|198
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dN
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|470
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dD
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|199
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5dU
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|408
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5cW
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|279
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5cc
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|280
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5cx
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|662
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5cA
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|597
|538.50
|XLON
|xeaNhdku5cI
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|247
|538.50
|CHIX
|xeaNhdku5cK
|19-09-2025
|16:22:04
|GBp
|268
|538.50
|CHIX
|xeaNhdku5cM
|19-09-2025
|16:21:39
|GBp
|337
|539.00
|XLON
|xeaNhdku5$J
|19-09-2025
|16:21:39
|GBp
|543
|539.00
|CHIX
|xeaNhdku5$L
|19-09-2025
|16:20:33
|GBp
|275
|539.00
|CHIX
|xeaNhdku2F0
|19-09-2025
|16:20:33
|GBp
|11
|539.00
|CHIX
|xeaNhdku2F2
|19-09-2025
|16:20:06
|GBp
|17
|538.50
|CHIX
|xeaNhdku3Zc
|19-09-2025
|16:19:53
|GBp
|131
|538.50
|XLON
|xeaNhdku3yB
|19-09-2025
|16:19:18
|GBp
|105
|538.50
|CHIX
|xeaNhdku3Sc
|19-09-2025
|16:19:18
|GBp
|1,364
|538.50
|XLON
|xeaNhdku3Sa
|19-09-2025
|16:18:33
|GBp
|133
|538.50
|XLON
|xeaNhdku0AX
|19-09-2025
|16:18:03
|GBp
|127
|538.50
|XLON
|xeaNhdku1h1
|19-09-2025
|16:17:33
|GBp
|9
|538.50
|CHIX
|xeaNhdku1Ee
|19-09-2025
|16:17:32
|GBp
|28
|538.50
|XLON
|xeaNhdku1Et
|19-09-2025
|16:16:26
|GBp
|6
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkuEF1
|19-09-2025
|16:13:12
|GBp
|130
|538.00
|XLON
|xeaNhdkuDFB
|19-09-2025
|16:11:32
|GBp
|125
|538.00
|XLON
|xeaNhdkuBJD
|19-09-2025
|16:11:12
|GBp
|130
|538.00
|XLON
|xeaNhdku8k5
|19-09-2025
|16:10:52
|GBp
|94
|538.00
|XLON
|xeaNhdku8v2
|19-09-2025
|16:10:48
|GBp
|1,163
|538.00
|XLON
|xeaNhdku8w@
|19-09-2025
|16:10:48
|GBp
|21
|538.00
|XLON
|xeaNhdku8w3
|19-09-2025
|16:05:48
|GBp
|419
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkvrDD
|19-09-2025
|16:05:48
|GBp
|355
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvrDB
|19-09-2025
|16:04:59
|GBp
|331
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvoBL
|19-09-2025
|16:04:59
|GBp
|1,364
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvoBO
|19-09-2025
|16:04:59
|GBp
|79
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkvoBQ
|19-09-2025
|16:00:24
|GBp
|1,418
|537.00
|XLON
|xeaNhdkvyu1
|19-09-2025
|16:00:24
|GBp
|306
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkvyu3
|19-09-2025
|15:56:29
|GBp
|1,717
|537.00
|XLON
|xeaNhdkvu$i
|19-09-2025
|15:56:29
|GBp
|447
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkvu$m
|19-09-2025
|15:52:44
|GBp
|320
|537.50
|XLON
|xeaNhdkva6k
|19-09-2025
|15:51:52
|GBp
|444
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkvYJ3
|19-09-2025
|15:51:52
|GBp
|1,305
|537.50
|XLON
|xeaNhdkvYJ1
|19-09-2025
|15:50:17
|GBp
|2,116
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvWPQ
|19-09-2025
|15:50:17
|GBp
|485
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkvWPS
|19-09-2025
|15:49:04
|GBp
|119
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvlXp
|19-09-2025
|15:49:04
|GBp
|315
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvlXr
|19-09-2025
|15:49:04
|GBp
|15
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvlXt
|19-09-2025
|15:49:04
|GBp
|251
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvlXv
|19-09-2025
|15:40:49
|GBp
|345
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvIVn
|19-09-2025
|15:40:49
|GBp
|446
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkvIVp
|19-09-2025
|15:39:09
|GBp
|160
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvHdX
|19-09-2025
|15:38:48
|GBp
|649
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvH$A
|19-09-2025
|15:38:48
|GBp
|462
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkvH$E
|19-09-2025
|15:38:48
|GBp
|1,970
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvH$C
|19-09-2025
|15:38:15
|GBp
|254
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvUfN
|19-09-2025
|15:38:15
|GBp
|406
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvUfP
|19-09-2025
|15:38:15
|GBp
|15
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvUfR
|19-09-2025
|15:38:15
|GBp
|40
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvUfT
|19-09-2025
|15:36:17
|GBp
|521
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvSuj
|19-09-2025
|15:34:54
|GBp
|274
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQzx
|19-09-2025
|15:34:53
|GBp
|281
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQzG
|19-09-2025
|15:34:53
|GBp
|280
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQye
|19-09-2025
|15:34:53
|GBp
|92
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQyz
|19-09-2025
|15:34:53
|GBp
|139
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQy$
|19-09-2025
|15:34:51
|GBp
|636
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQ@a
|19-09-2025
|15:34:51
|GBp
|216
|539.00
|XLON
|xeaNhdkvQ@c
|19-09-2025
|15:26:55
|GBp
|247
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkv3yq
|19-09-2025
|15:26:55
|GBp
|499
|537.50
|XLON
|xeaNhdkv3yo
|19-09-2025
|15:26:55
|GBp
|1,059
|538.00
|XLON
|xeaNhdkv3ys
|19-09-2025
|15:26:55
|GBp
|362
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkv3yu
|19-09-2025
|15:26:55
|GBp
|144
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkv3yw
|19-09-2025
|15:25:28
|GBp
|5
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkv1uK
|19-09-2025
|15:24:11
|GBp
|372
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkvFe2
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|674
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFgS
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|740
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFgU
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|56
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFra
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|38
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFrW
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|178
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFrY
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|252
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFr@
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|504
|538.50
|XLON
|xeaNhdkvFr0
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|253
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkvFrA
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|561
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkvFrC
|19-09-2025
|15:24:08
|GBp
|1,200
|538.00
|XLON
|xeaNhdkvFr8
|19-09-2025
|15:11:42
|GBp
|543
|538.50
|XLON
|xeaNhdkw@7P
|19-09-2025
|15:10:43
|GBp
|326
|538.50
|XLON
|xeaNhdkw$5b
|19-09-2025
|15:09:16
|GBp
|406
|538.50
|XLON
|xeaNhdkwzhS
|19-09-2025
|15:02:24
|GBp
|816
|538.50
|XLON
|xeaNhdkwbVc
|19-09-2025
|15:02:24
|GBp
|487
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkwbVe
|19-09-2025
|15:00:06
|GBp
|1,400
|538.00
|XLON
|xeaNhdkwXb@
|19-09-2025
|15:00:06
|GBp
|80
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkwXb0
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|77
|538.50
|XLON
|xeaNhdkwlQM
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|387
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwlQQ
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|4
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwlQS
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|28
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwlQU
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|271
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwibW
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|363
|538.50
|XLON
|xeaNhdkwibd
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|96
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkwibn
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|231
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwibo
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|809
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkwib4
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|284
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwibI
|19-09-2025
|14:58:17
|GBp
|4,450
|539.00
|XLON
|xeaNhdkwibS
|19-09-2025
|14:42:22
|GBp
|283
|539.00
|XLON
|xeaNhdkw7@6
|19-09-2025
|14:42:22
|GBp
|84
|539.00
|XLON
|xeaNhdkw7@8
|19-09-2025
|14:42:22
|GBp
|75
|539.00
|XLON
|xeaNhdkw7@Q
|19-09-2025
|14:42:22
|GBp
|164
|539.00
|XLON
|xeaNhdkw7@S
|19-09-2025
|14:42:22
|GBp
|194
|539.00
|XLON
|xeaNhdkw7@U
|19-09-2025
|14:34:02
|GBp
|830
|538.00
|XLON
|xeaNhdkw8GA
|19-09-2025
|14:34:01
|GBp
|819
|538.00
|XLON
|xeaNhdkw8Vm
|19-09-2025
|14:34:01
|GBp
|346
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkw8Vo
|19-09-2025
|14:32:01
|GBp
|827
|538.00
|XLON
|xeaNhdkxq5R
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|130
|538.00
|XLON
|xeaNhdkxq49
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|274
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq77
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|167
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq79
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|39
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq7B
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|451
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq6W
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|278
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq6Y
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|1,032
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq6k
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|322
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq6F
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|360
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq6H
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|472
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq6J
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|1,096
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq1v
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|535
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq1x
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|425
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq32
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|13
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq2u
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|508
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxq2C
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|208
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqDo
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|493
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqD1
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|19
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqDw
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|681
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqDy
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|946
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqDT
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|422
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqCh
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|449
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqCj
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|27
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqCl
|19-09-2025
|14:32:00
|GBp
|307
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxqCn
|19-09-2025
|14:31:42
|GBp
|14
|538.50
|XLON
|xeaNhdkxrZH
|19-09-2025
|14:31:42
|GBp
|94
|538.50
|XLON
|xeaNhdkxrZJ
|19-09-2025
|14:31:42
|GBp
|401
|538.50
|XLON
|xeaNhdkxrZR
|19-09-2025
|14:31:42
|GBp
|14
|538.50
|XLON
|xeaNhdkxrZT
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|522
|538.50
|XLON
|xeaNhdkxo1Y
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|1,193
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxo1a
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|610
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkxo1c
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|60
|539.00
|CHIX
|xeaNhdkxo1e
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|811
|539.00
|CHIX
|xeaNhdkxo1g
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|650
|540.00
|XLON
|xeaNhdkxo1i
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|560
|540.00
|XLON
|xeaNhdkxo1k
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|449
|540.00
|XLON
|xeaNhdkxo1m
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|420
|540.00
|XLON
|xeaNhdkxo1o
|19-09-2025
|14:30:37
|GBp
|221
|540.00
|XLON
|xeaNhdkxo1q
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|682
|539.50
|XLON
|xeaNhdkxxLn
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|290
|539.50
|XLON
|xeaNhdkxxLp
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|15
|539.50
|XLON
|xeaNhdkxxLr
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|325
|539.50
|XLON
|xeaNhdkxxLt
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|247
|539.50
|XLON
|xeaNhdkxxLv
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|517
|539.50
|XLON
|xeaNhdkxxLx
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|1,071
|539.00
|XLON
|xeaNhdkxxL8
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|119
|539.00
|CHIX
|xeaNhdkxxLA
|19-09-2025
|14:21:48
|GBp
|808
|539.00
|CHIX
|xeaNhdkxxLC
|19-09-2025
|14:17:01
|GBp
|231
|539.50
|CHIX
|xeaNhdkxafU
|19-09-2025
|14:17:00
|GBp
|498
|539.50
|CHIX
|xeaNhdkxaeA
|19-09-2025
|13:55:34
|GBp
|719
|537.50
|XLON
|xeaNhdkxHUX
|19-09-2025
|13:55:34
|GBp
|691
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkxHUZ
|19-09-2025
|13:33:00
|GBp
|2,264
|537.50
|XLON
|xeaNhdkxAoA
|19-09-2025
|13:33:00
|GBp
|5
|537.50
|XLON
|xeaNhdkxAoC
|19-09-2025
|13:28:56
|GBp
|21
|537.50
|XLON
|xeaNhdkx9D6
|19-09-2025
|13:28:56
|GBp
|6
|537.50
|XLON
|xeaNhdkx9D8
|19-09-2025
|13:28:56
|GBp
|681
|537.50
|XLON
|xeaNhdkx9Cm
|19-09-2025
|13:28:56
|GBp
|402
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkx9Co
|19-09-2025
|13:28:56
|GBp
|139
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkx9Cq
|19-09-2025
|13:14:26
|GBp
|71
|537.50
|XLON
|xeaNhdkqzWb
|19-09-2025
|13:14:26
|GBp
|386
|537.50
|XLON
|xeaNhdkqzWX
|19-09-2025
|13:14:26
|GBp
|700
|537.50
|XLON
|xeaNhdkqzWZ
|19-09-2025
|13:06:08
|GBp
|216
|537.00
|XLON
|xeaNhdkqdza
|19-09-2025
|13:05:57
|GBp
|118
|537.00
|XLON
|xeaNhdkqd1m
|19-09-2025
|13:05:57
|GBp
|410
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkqd1o
|19-09-2025
|13:05:50
|GBp
|350
|537.50
|XLON
|xeaNhdkqdFA
|19-09-2025
|13:01:39
|GBp
|22
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkqYT9
|19-09-2025
|12:57:48
|GBp
|406
|537.00
|XLON
|xeaNhdkqXMh
|19-09-2025
|12:57:48
|GBp
|188
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkqXMj
|19-09-2025
|12:56:52
|GBp
|4
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkqk7P
|19-09-2025
|12:56:15
|GBp
|1,134
|537.50
|XLON
|xeaNhdkqkQd
|19-09-2025
|12:56:15
|GBp
|406
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkqkQf
|19-09-2025
|12:56:00
|GBp
|231
|538.00
|XLON
|xeaNhdkqlkL
|19-09-2025
|12:56:00
|GBp
|2,459
|538.00
|XLON
|xeaNhdkqlfX
|19-09-2025
|12:44:45
|GBp
|818
|537.50
|XLON
|xeaNhdkqNIv
|19-09-2025
|12:44:45
|GBp
|543
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkqNIx
|19-09-2025
|12:38:15
|GBp
|385
|538.00
|XLON
|xeaNhdkqGDe
|19-09-2025
|12:38:03
|GBp
|570
|538.00
|XLON
|xeaNhdkqGGq
|19-09-2025
|12:33:12
|GBp
|279
|538.50
|XLON
|xeaNhdkqSWl
|19-09-2025
|12:33:12
|GBp
|337
|538.50
|XLON
|xeaNhdkqSWn
|19-09-2025
|12:31:42
|GBp
|1,040
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqTsv
|19-09-2025
|12:31:42
|GBp
|27
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqTsx
|19-09-2025
|12:31:42
|GBp
|5,459
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqTsA
|19-09-2025
|12:31:42
|GBp
|1,353
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqTsC
|19-09-2025
|12:30:49
|GBp
|191
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQaT
|19-09-2025
|12:30:49
|GBp
|138
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQaV
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|72
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQWa
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|18
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQWc
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|224
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQWe
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|6
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQWW
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|250
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQWY
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|411
|539.50
|XLON
|xeaNhdkqQXU
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|579
|539.00
|XLON
|xeaNhdkqQWp
|19-09-2025
|12:30:45
|GBp
|386
|539.00
|CHIX
|xeaNhdkqQWr
|19-09-2025
|12:23:19
|GBp
|544
|539.50
|XLON
|xeaNhdkq7NR
|19-09-2025
|12:22:55
|GBp
|116
|539.50
|XLON
|xeaNhdkq4Xv
|19-09-2025
|12:22:55
|GBp
|426
|539.50
|XLON
|xeaNhdkq4Xw
|19-09-2025
|12:19:25
|GBp
|547
|540.00
|XLON
|xeaNhdkq27U
|19-09-2025
|12:19:25
|GBp
|420
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkq26W
|19-09-2025
|12:04:44
|GBp
|353
|540.00
|XLON
|xeaNhdkrsck
|19-09-2025
|12:02:37
|GBp
|419
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkrt2N
|19-09-2025
|12:02:17
|GBp
|219
|540.50
|XLON
|xeaNhdkrqbb
|19-09-2025
|12:02:17
|GBp
|22
|540.50
|XLON
|xeaNhdkrqbZ
|19-09-2025
|12:02:17
|GBp
|222
|540.50
|CHIX
|xeaNhdkrqbj
|19-09-2025
|12:02:06
|GBp
|325
|540.50
|XLON
|xeaNhdkrqf0
|19-09-2025
|12:02:06
|GBp
|367
|540.50
|CHIX
|xeaNhdkrqf2
|19-09-2025
|12:01:44
|GBp
|23
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkrqwe
|19-09-2025
|11:55:45
|GBp
|10
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkrnha
|19-09-2025
|11:48:00
|GBp
|430
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkrxbM
|19-09-2025
|11:46:46
|GBp
|61
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkrxG5
|19-09-2025
|11:31:43
|GBp
|421
|539.00
|XLON
|xeaNhdkrgFl
|19-09-2025
|11:30:55
|GBp
|362
|539.00
|CHIX
|xeaNhdkrhuA
|19-09-2025
|11:25:33
|GBp
|72
|539.00
|XLON
|xeaNhdkrKcE
|19-09-2025
|11:25:33
|GBp
|621
|539.00
|XLON
|xeaNhdkrKcG
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|95
|538.50
|XLON
|xeaNhdkrJQX
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|625
|538.50
|XLON
|xeaNhdkrJRP
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|533
|538.50
|XLON
|xeaNhdkrJRR
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|241
|538.50
|XLON
|xeaNhdkrJRT
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|225
|538.50
|XLON
|xeaNhdkrJRV
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|547
|538.00
|XLON
|xeaNhdkrJQe
|19-09-2025
|11:20:12
|GBp
|394
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkrJQg
|19-09-2025
|11:09:33
|GBp
|358
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkrObc
|19-09-2025
|11:02:49
|GBp
|528
|538.00
|XLON
|xeaNhdkr5LQ
|19-09-2025
|11:02:49
|GBp
|233
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkr5KX
|19-09-2025
|11:01:16
|GBp
|678
|538.00
|XLON
|xeaNhdkr3jR
|19-09-2025
|11:01:16
|GBp
|348
|538.00
|XLON
|xeaNhdkr3jT
|19-09-2025
|11:01:16
|GBp
|226
|538.00
|XLON
|xeaNhdkr3jV
|19-09-2025
|11:01:16
|GBp
|261
|538.00
|XLON
|xeaNhdkr3io
|19-09-2025
|11:01:16
|GBp
|927
|537.50
|XLON
|xeaNhdkr3iv
|19-09-2025
|11:01:16
|GBp
|772
|537.50
|CHIX
|xeaNhdkr3ix
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|41
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3rQ
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|229
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3rS
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|348
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3rU
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|576
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3qF
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|236
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3qH
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|196
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3qJ
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|509
|539.00
|XLON
|xeaNhdkr3qL
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|231
|538.50
|XLON
|xeaNhdkr3qN
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|180
|538.50
|XLON
|xeaNhdkr3qR
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|453
|538.50
|XLON
|xeaNhdkr3qT
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|380
|538.00
|XLON
|xeaNhdkr3tl
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|547
|538.50
|XLON
|xeaNhdkr3tn
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|380
|538.00
|CHIX
|xeaNhdkr3tp
|19-09-2025
|11:01:13
|GBp
|547
|538.50
|CHIX
|xeaNhdkr3tr
|19-09-2025
|10:53:17
|GBp
|616
|539.50
|XLON
|xeaNhdkspiS
|19-09-2025
|10:53:17
|GBp
|24
|539.50
|XLON
|xeaNhdkspiU
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|684
|539.00
|XLON
|xeaNhdks$t5
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|58
|539.00
|XLON
|xeaNhdks$tS
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|280
|539.00
|XLON
|xeaNhdks$tU
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|36
|539.00
|XLON
|xeaNhdks$sa
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|10
|539.00
|XLON
|xeaNhdks$sW
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|72
|539.00
|XLON
|xeaNhdks$sY
|19-09-2025
|10:51:11
|GBp
|547
|538.50
|XLON
|xeaNhdks$s5
|19-09-2025
|10:49:37
|GBp
|284
|538.50
|XLON
|xeaNhdksw3f
|19-09-2025
|10:49:37
|GBp
|46
|538.50
|XLON
|xeaNhdksw3h
|19-09-2025
|10:49:37
|GBp
|804
|538.50
|XLON
|xeaNhdksw3z
|19-09-2025
|10:47:11
|GBp
|132
|537.50
|XLON
|xeaNhdksu27
|19-09-2025
|10:47:11
|GBp
|182
|537.50
|XLON
|xeaNhdksu29
|19-09-2025
|10:47:11
|GBp
|361
|537.50
|XLON
|xeaNhdksu2E
|19-09-2025
|10:47:11
|GBp
|77
|537.50
|XLON
|xeaNhdksu2G
|19-09-2025
|10:46:12
|GBp
|231
|537.50
|XLON
|xeaNhdksv6S
|19-09-2025
|10:44:40
|GBp
|187
|537.50
|XLON
|xeaNhdkscV$
|19-09-2025
|10:44:40
|GBp
|187
|537.50
|XLON
|xeaNhdkscVz
|19-09-2025
|10:44:40
|GBp
|260
|537.00
|CHIX
|xeaNhdkscV8
|19-09-2025
|10:44:40
|GBp
|44
|537.00
|XLON
|xeaNhdkscV2
|19-09-2025
|10:44:40
|GBp
|70
|537.00
|XLON
|xeaNhdkscV4
|19-09-2025
|10:44:40
|GBp
|433
|537.00
|XLON
|xeaNhdkscV6
|19-09-2025
|10:43:33
|GBp
|337
|537.50
|CHIX
|xeaNhdksdN8
|19-09-2025
|10:43:28
|GBp
|62
|537.50
|CHIX
|xeaNhdksdJe
|19-09-2025
|10:43:17
|GBp
|231
|538.00
|XLON
|xeaNhdksdOP
|19-09-2025
|10:43:17
|GBp
|514
|538.00
|XLON
|xeaNhdksdRf
|19-09-2025
|10:43:17
|GBp
|128
|538.00
|XLON
|xeaNhdksdRh
|19-09-2025
|10:43:00
|GBp
|6
|537.50
|CHIX
|xeaNhdksahD
|19-09-2025
|10:38:20
|GBp
|577
|537.50
|XLON
|xeaNhdksZ57
|19-09-2025
|10:38:20
|GBp
|317
|538.00
|CHIX
|xeaNhdksZ59
|19-09-2025
|10:38:20
|GBp
|497
|538.50
|XLON
|xeaNhdksZ5J
|19-09-2025
|10:38:20
|GBp
|273
|538.50
|XLON
|xeaNhdksZ5L
|19-09-2025
|10:38:20
|GBp
|175
|538.50
|XLON
|xeaNhdksZ5N
|19-09-2025
|10:36:22
|GBp
|350
|538.50
|XLON
|xeaNhdksWI$
|19-09-2025
|10:29:37
|GBp
|455
|537.50
|XLON
|xeaNhdksjQW
|19-09-2025
|10:29:36
|GBp
|442
|538.00
|XLON
|xeaNhdksgbq
|19-09-2025
|10:29:36
|GBp
|175
|538.00
|XLON
|xeaNhdksgbs
|19-09-2025
|10:29:36
|GBp
|36
|538.00
|XLON
|xeaNhdksgbu
|19-09-2025
|10:29:36
|GBp
|380
|537.50
|XLON
|xeaNhdksgb5
|19-09-2025
|10:29:36
|GBp
|547
|538.00
|XLON
|xeaNhdksgb7
|19-09-2025
|10:29:36
|GBp
|312
|538.00
|CHIX
|xeaNhdksgb9
|19-09-2025
|10:26:00
|GBp
|430
|538.00
|XLON
|xeaNhdksePQ
|19-09-2025
|10:24:36
|GBp
|453
|538.50
|CHIX
|xeaNhdksMd0
|19-09-2025
|10:24:34
|GBp
|877
|538.50
|XLON
|xeaNhdksMih
|19-09-2025
|10:24:34
|GBp
|231
|538.50
|XLON
|xeaNhdksMiv
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|701
|538.50
|XLON
|xeaNhdksKdK
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|194
|538.50
|XLON
|xeaNhdksKdM
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|196
|538.50
|XLON
|xeaNhdksKdO
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|380
|538.00
|XLON
|xeaNhdksKcl
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|388
|538.00
|CHIX
|xeaNhdksKcn
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|899
|538.50
|CHIX
|xeaNhdksKcs
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|278
|538.50
|XLON
|xeaNhdksKco
|19-09-2025
|10:21:58
|GBp
|269
|538.50
|XLON
|xeaNhdksKcq
|19-09-2025
|10:18:40
|GBp
|485
|538.50
|XLON
|xeaNhdksIvs
|19-09-2025
|10:17:41
|GBp
|73
|538.50
|XLON
|xeaNhdksJr3
|19-09-2025
|10:17:41
|GBp
|195
|538.50
|XLON
|xeaNhdksJr5
|19-09-2025
|10:17:41
|GBp
|241
|538.50
|XLON
|xeaNhdksJr7
|19-09-2025
|10:17:41
|GBp
|801
|538.50
|XLON
|xeaNhdksJr9
|19-09-2025
|10:16:42
|GBp
|189
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGha
|19-09-2025
|10:16:42
|GBp
|87
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGhc
|19-09-2025
|10:16:42
|GBp
|801
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGhe
|19-09-2025
|10:16:42
|GBp
|64
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGhY
|19-09-2025
|10:15:51
|GBp
|346
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGU2
|19-09-2025
|10:15:51
|GBp
|231
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGUL
|19-09-2025
|10:15:51
|GBp
|121
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGUS
|19-09-2025
|10:15:51
|GBp
|450
|538.50
|XLON
|xeaNhdksGUU
|19-09-2025
|10:09:16
|GBp
|661
|537.00
|XLON
|xeaNhdksTLc
|19-09-2025
|10:07:51
|GBp
|367
|537.50
|XLON
|xeaNhdksQLH
|19-09-2025
|10:07:51
|GBp
|250
|537.50
|XLON
|xeaNhdksQLJ
|19-09-2025
|10:07:51
|GBp
|346
|537.50
|XLON
|xeaNhdksQLL
|19-09-2025
|10:07:51
|GBp
|56
|537.50
|XLON
|xeaNhdksQLN
|19-09-2025
|10:06:52
|GBp
|267
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRxI
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|283
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRCB
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|279
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRCT
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|282
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRFm
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|356
|537.50
|CHIX
|xeaNhdksRF7
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|282
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRFC
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|177
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRFQ
|19-09-2025
|10:06:34
|GBp
|112
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRFS
|19-09-2025
|10:06:26
|GBp
|547
|537.50
|XLON
|xeaNhdksRHa
|19-09-2025
|10:06:26
|GBp
|361
|537.50
|CHIX
|xeaNhdksRHc
|19-09-2025
|10:05:50
|GBp
|158
|537.50
|CHIX
|xeaNhdksOno
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|205
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0z$
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|358
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0z1
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|82
|539.50
|XLON
|xeaNhdks0zv
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|161
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0zx
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|107
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0zz
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|1,844
|538.50
|XLON
|xeaNhdks0z7
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|7
|538.50
|CHIX
|xeaNhdks0z9
|19-09-2025
|09:55:10
|GBp
|503
|538.50
|CHIX
|xeaNhdks0zB
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|2,610
|539.50
|XLON
|xeaNhdks0$6
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|205
|539.50
|XLON
|xeaNhdks0$8
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|108
|539.50
|XLON
|xeaNhdks0$A
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|545
|539.50
|XLON
|xeaNhdks0$C
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|160
|539.50
|XLON
|xeaNhdks0$T
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|210
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0$V
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|232
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0@X
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|547
|539.00
|XLON
|xeaNhdks0@c
|19-09-2025
|09:55:08
|GBp
|724
|539.00
|CHIX
|xeaNhdks0@e
|19-09-2025
|09:45:00
|GBp
|1,365
|539.50
|XLON
|xeaNhdksBgl
|19-09-2025
|09:43:23
|GBp
|559
|539.50
|XLON
|xeaNhdks8gz
|19-09-2025
|09:43:22
|GBp
|308
|540.00
|XLON
|xeaNhdks8gR
|19-09-2025
|09:43:22
|GBp
|110
|539.00
|CHIX
|xeaNhdks8rX
|19-09-2025
|09:43:22
|GBp
|547
|539.50
|XLON
|xeaNhdks8rZ
|19-09-2025
|09:43:22
|GBp
|529
|539.50
|CHIX
|xeaNhdks8rb
|19-09-2025
|09:35:58
|GBp
|472
|540.00
|XLON
|xeaNhdktrMi
|19-09-2025
|09:35:58
|GBp
|240
|540.50
|CHIX
|xeaNhdktrMm
|19-09-2025
|09:35:58
|GBp
|673
|540.50
|XLON
|xeaNhdktrMk
|19-09-2025
|09:30:00
|GBp
|346
|539.00
|XLON
|xeaNhdkt@@1
|19-09-2025
|09:29:42
|GBp
|446
|539.50
|XLON
|xeaNhdkt@9Q
|19-09-2025
|09:29:41
|GBp
|66
|540.00
|XLON
|xeaNhdkt@8c
|19-09-2025
|09:29:41
|GBp
|212
|540.00
|XLON
|xeaNhdkt@8e
|19-09-2025
|09:29:41
|GBp
|927
|539.50
|XLON
|xeaNhdkt@8l
|19-09-2025
|09:29:41
|GBp
|417
|539.50
|CHIX
|xeaNhdkt@8n
|19-09-2025
|09:29:07
|GBp
|1,008
|540.00
|XLON
|xeaNhdkt$qA
|19-09-2025
|09:29:07
|GBp
|250
|540.00
|XLON
|xeaNhdkt$qC
|19-09-2025
|09:29:07
|GBp
|700
|540.00
|XLON
|xeaNhdkt$qE
|19-09-2025
|09:29:07
|GBp
|469
|540.00
|CHIX
|xeaNhdkt$qL
|19-09-2025
|09:25:00
|GBp
|1
|540.00
|CHIX
|xeaNhdktw7p
|19-09-2025
|09:16:20
|GBp
|77
|541.00
|XLON
|xeaNhdktaHw
|19-09-2025
|09:16:20
|GBp
|320
|541.00
|XLON
|xeaNhdktaHy
|19-09-2025
|09:15:02
|GBp
|294
|542.00
|XLON
|xeaNhdktbRn
|19-09-2025
|09:14:59
|GBp
|509
|542.50
|CHIX
|xeaNhdktYaI
|19-09-2025
|09:14:59
|GBp
|423
|542.50
|XLON
|xeaNhdktYaG
|19-09-2025
|09:14:34
|GBp
|433
|543.00
|XLON
|xeaNhdktYq1
|19-09-2025
|09:14:34
|GBp
|663
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktYq3
|19-09-2025
|09:14:26
|GBp
|1
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktYym
|19-09-2025
|09:11:37
|GBp
|533
|543.50
|XLON
|xeaNhdktWiB
|19-09-2025
|09:10:42
|GBp
|501
|544.00
|XLON
|xeaNhdktWMD
|19-09-2025
|09:09:26
|GBp
|925
|544.50
|XLON
|xeaNhdktXB8
|19-09-2025
|09:08:01
|GBp
|259
|545.00
|XLON
|xeaNhdktk9v
|19-09-2025
|09:08:01
|GBp
|288
|545.00
|XLON
|xeaNhdktk9x
|19-09-2025
|09:06:53
|GBp
|138
|546.00
|XLON
|xeaNhdktl@v
|19-09-2025
|09:06:53
|GBp
|93
|546.00
|XLON
|xeaNhdktl@x
|19-09-2025
|09:03:56
|GBp
|407
|546.00
|XLON
|xeaNhdktj4g
|19-09-2025
|09:02:57
|GBp
|231
|546.00
|XLON
|xeaNhdktgfR
|19-09-2025
|09:02:49
|GBp
|596
|546.00
|XLON
|xeaNhdktgtf
|19-09-2025
|09:02:49
|GBp
|202
|546.00
|XLON
|xeaNhdktgtl
|19-09-2025
|09:02:49
|GBp
|286
|546.00
|XLON
|xeaNhdktgtn
|19-09-2025
|09:02:49
|GBp
|180
|546.00
|XLON
|xeaNhdktgtp
|19-09-2025
|09:02:48
|GBp
|106
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgnj
|19-09-2025
|09:02:48
|GBp
|394
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgnr
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|400
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgn2
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|1,005
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgnD
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|476
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgnF
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|24
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgnK
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|2,106
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgnM
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|2,059
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgmw
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|182
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgmy
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|318
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgmK
|19-09-2025
|09:02:47
|GBp
|739
|545.00
|XLON
|xeaNhdktgmM
|19-09-2025
|08:58:52
|GBp
|29
|545.00
|XLON
|xeaNhdktfgW
|19-09-2025
|08:58:52
|GBp
|229
|545.00
|XLON
|xeaNhdktfgY
|19-09-2025
|08:58:52
|GBp
|1,502
|545.00
|XLON
|xeaNhdktfgr
|19-09-2025
|08:57:00
|GBp
|409
|544.00
|XLON
|xeaNhdktM9f
|19-09-2025
|08:50:20
|GBp
|451
|542.50
|CHIX
|xeaNhdktJl2
|19-09-2025
|08:49:17
|GBp
|242
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktJGV
|19-09-2025
|08:49:17
|GBp
|345
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktJJX
|19-09-2025
|08:49:17
|GBp
|547
|543.00
|XLON
|xeaNhdktJGT
|19-09-2025
|08:40:36
|GBp
|441
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktTO$
|19-09-2025
|08:39:16
|GBp
|439
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktRdl
|19-09-2025
|08:38:24
|GBp
|145
|543.00
|CHIX
|xeaNhdktR2a
|19-09-2025
|08:37:24
|GBp
|73
|543.00
|XLON
|xeaNhdktOiR
|19-09-2025
|08:34:37
|GBp
|164
|542.00
|CHIX
|xeaNhdkt6Zx
|19-09-2025
|08:32:00
|GBp
|101
|542.00
|XLON
|xeaNhdkt4WT
|19-09-2025
|08:31:59
|GBp
|339
|542.50
|XLON
|xeaNhdkt4Z9
|19-09-2025
|08:31:01
|GBp
|398
|542.50
|XLON
|xeaNhdkt4NY
|19-09-2025
|08:31:01
|GBp
|440
|542.50
|CHIX
|xeaNhdkt4Na
|19-09-2025
|08:31:01
|GBp
|569
|543.00
|XLON
|xeaNhdkt4Nf
|19-09-2025
|08:31:01
|GBp
|538
|543.00
|CHIX
|xeaNhdkt4Nh
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|72
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4U$
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|86
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4U1
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|72
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4U3
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|286
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4U5
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|202
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4U7
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|172
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4U9
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|2,094
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4PZ
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|172
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4Pb
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|584
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4Pm
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|55
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4Po
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|2
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4Pq
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|461
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4PN
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|207
|544.00
|XLON
|xeaNhdkt4PL
|19-09-2025
|08:30:50
|GBp
|46
|542.50
|CHIX
|xeaNhdkt4Ob
|19-09-2025
|08:15:00
|GBp
|810
|539.50
|XLON
|xeaNhdktBZ1
|19-09-2025
|08:09:33
|GBp
|462
|540.00
|XLON
|xeaNhdkmsg0
|19-09-2025
|08:07:03
|GBp
|319
|540.50
|XLON
|xeaNhdkmqd2
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|398
|543.50
|XLON
|xeaNhdkmrvi
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|570
|544.00
|XLON
|xeaNhdkmrvn
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|308
|544.50
|XLON
|xeaNhdkmrvq
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|118
|544.00
|XLON
|xeaNhdkmrvs
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|700
|544.00
|XLON
|xeaNhdkmrvu
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|391
|542.50
|CHIX
|xeaNhdkmrvA
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|509
|543.00
|CHIX
|xeaNhdkmrvC
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|30
|543.00
|CHIX
|xeaNhdkmruo
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|811
|543.00
|CHIX
|xeaNhdkmruq
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|380
|543.50
|XLON
|xeaNhdkmrum
|19-09-2025
|08:05:23
|GBp
|547
|544.00
|XLON
|xeaNhdkmruw