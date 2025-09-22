Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
22 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 September 2025 it had purchased a total of 195,853 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased162,853-33,000
Highest price paid (per ordinary share)546.00p-543.00p
Lowest price paid (per ordinary share)537.00p-537.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share)539.52p-539.22p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,407,429 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,407,429.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
19-09-202516:27:44GBp553538.00XLONxeaNhdkuQJP
19-09-202516:25:00GBp727538.50XLONxeaNhdkuPHg
19-09-202516:25:00GBp563538.50XLONxeaNhdkuPHp
19-09-202516:23:23GBp2,089539.00XLONxeaNhdku7LV
19-09-202516:22:11GBp269538.50CHIXxeaNhdku4S0
19-09-202516:22:04GBp75539.00XLONxeaNhdku5aU
19-09-202516:22:04GBp293539.00XLONxeaNhdku5da
19-09-202516:22:04GBp195539.00XLONxeaNhdku5de
19-09-202516:22:04GBp317539.00XLONxeaNhdku5dc
19-09-202516:22:04GBp136539.00XLONxeaNhdku5dW
19-09-202516:22:04GBp113539.00XLONxeaNhdku5dY
19-09-202516:22:04GBp34539.00XLONxeaNhdku5dB
19-09-202516:22:04GBp99539.00XLONxeaNhdku5dF
19-09-202516:22:04GBp199539.00XLONxeaNhdku5dH
19-09-202516:22:04GBp82539.00XLONxeaNhdku5dJ
19-09-202516:22:04GBp232539.00XLONxeaNhdku5dL
19-09-202516:22:04GBp198539.00XLONxeaNhdku5dN
19-09-202516:22:04GBp470539.00XLONxeaNhdku5dD
19-09-202516:22:04GBp199539.00XLONxeaNhdku5dU
19-09-202516:22:04GBp408539.00XLONxeaNhdku5cW
19-09-202516:22:04GBp279539.00XLONxeaNhdku5cc
19-09-202516:22:04GBp280539.00XLONxeaNhdku5cx
19-09-202516:22:04GBp662539.00XLONxeaNhdku5cA
19-09-202516:22:04GBp597538.50XLONxeaNhdku5cI
19-09-202516:22:04GBp247538.50CHIXxeaNhdku5cK
19-09-202516:22:04GBp268538.50CHIXxeaNhdku5cM
19-09-202516:21:39GBp337539.00XLONxeaNhdku5$J
19-09-202516:21:39GBp543539.00CHIXxeaNhdku5$L
19-09-202516:20:33GBp275539.00CHIXxeaNhdku2F0
19-09-202516:20:33GBp11539.00CHIXxeaNhdku2F2
19-09-202516:20:06GBp17538.50CHIXxeaNhdku3Zc
19-09-202516:19:53GBp131538.50XLONxeaNhdku3yB
19-09-202516:19:18GBp105538.50CHIXxeaNhdku3Sc
19-09-202516:19:18GBp1,364538.50XLONxeaNhdku3Sa
19-09-202516:18:33GBp133538.50XLONxeaNhdku0AX
19-09-202516:18:03GBp127538.50XLONxeaNhdku1h1
19-09-202516:17:33GBp9538.50CHIXxeaNhdku1Ee
19-09-202516:17:32GBp28538.50XLONxeaNhdku1Et
19-09-202516:16:26GBp6538.50CHIXxeaNhdkuEF1
19-09-202516:13:12GBp130538.00XLONxeaNhdkuDFB
19-09-202516:11:32GBp125538.00XLONxeaNhdkuBJD
19-09-202516:11:12GBp130538.00XLONxeaNhdku8k5
19-09-202516:10:52GBp94538.00XLONxeaNhdku8v2
19-09-202516:10:48GBp1,163538.00XLONxeaNhdku8w@
19-09-202516:10:48GBp21538.00XLONxeaNhdku8w3
19-09-202516:05:48GBp419538.00CHIXxeaNhdkvrDD
19-09-202516:05:48GBp355538.00XLONxeaNhdkvrDB
19-09-202516:04:59GBp331538.00XLONxeaNhdkvoBL
19-09-202516:04:59GBp1,364538.00XLONxeaNhdkvoBO
19-09-202516:04:59GBp79538.00CHIXxeaNhdkvoBQ
19-09-202516:00:24GBp1,418537.00XLONxeaNhdkvyu1
19-09-202516:00:24GBp306537.00CHIXxeaNhdkvyu3
19-09-202515:56:29GBp1,717537.00XLONxeaNhdkvu$i
19-09-202515:56:29GBp447537.00CHIXxeaNhdkvu$m
19-09-202515:52:44GBp320537.50XLONxeaNhdkva6k
19-09-202515:51:52GBp444537.50CHIXxeaNhdkvYJ3
19-09-202515:51:52GBp1,305537.50XLONxeaNhdkvYJ1
19-09-202515:50:17GBp2,116538.00XLONxeaNhdkvWPQ
19-09-202515:50:17GBp485538.00CHIXxeaNhdkvWPS
19-09-202515:49:04GBp119538.50XLONxeaNhdkvlXp
19-09-202515:49:04GBp315538.50XLONxeaNhdkvlXr
19-09-202515:49:04GBp15538.50XLONxeaNhdkvlXt
19-09-202515:49:04GBp251538.50XLONxeaNhdkvlXv
19-09-202515:40:49GBp345538.00XLONxeaNhdkvIVn
19-09-202515:40:49GBp446538.00CHIXxeaNhdkvIVp
19-09-202515:39:09GBp160538.00XLONxeaNhdkvHdX
19-09-202515:38:48GBp649538.00XLONxeaNhdkvH$A
19-09-202515:38:48GBp462538.50CHIXxeaNhdkvH$E
19-09-202515:38:48GBp1,970538.50XLONxeaNhdkvH$C
19-09-202515:38:15GBp254539.00XLONxeaNhdkvUfN
19-09-202515:38:15GBp406539.00XLONxeaNhdkvUfP
19-09-202515:38:15GBp15539.00XLONxeaNhdkvUfR
19-09-202515:38:15GBp40539.00XLONxeaNhdkvUfT
19-09-202515:36:17GBp521539.00XLONxeaNhdkvSuj
19-09-202515:34:54GBp274539.00XLONxeaNhdkvQzx
19-09-202515:34:53GBp281539.00XLONxeaNhdkvQzG
19-09-202515:34:53GBp280539.00XLONxeaNhdkvQye
19-09-202515:34:53GBp92539.00XLONxeaNhdkvQyz
19-09-202515:34:53GBp139539.00XLONxeaNhdkvQy$
19-09-202515:34:51GBp636539.00XLONxeaNhdkvQ@a
19-09-202515:34:51GBp216539.00XLONxeaNhdkvQ@c
19-09-202515:26:55GBp247537.50CHIXxeaNhdkv3yq
19-09-202515:26:55GBp499537.50XLONxeaNhdkv3yo
19-09-202515:26:55GBp1,059538.00XLONxeaNhdkv3ys
19-09-202515:26:55GBp362538.00CHIXxeaNhdkv3yu
19-09-202515:26:55GBp144538.00CHIXxeaNhdkv3yw
19-09-202515:25:28GBp5538.00CHIXxeaNhdkv1uK
19-09-202515:24:11GBp372537.50CHIXxeaNhdkvFe2
19-09-202515:24:08GBp674538.50XLONxeaNhdkvFgS
19-09-202515:24:08GBp740538.50XLONxeaNhdkvFgU
19-09-202515:24:08GBp56538.50XLONxeaNhdkvFra
19-09-202515:24:08GBp38538.50XLONxeaNhdkvFrW
19-09-202515:24:08GBp178538.50XLONxeaNhdkvFrY
19-09-202515:24:08GBp252538.50XLONxeaNhdkvFr@
19-09-202515:24:08GBp504538.50XLONxeaNhdkvFr0
19-09-202515:24:08GBp253538.00CHIXxeaNhdkvFrA
19-09-202515:24:08GBp561538.00CHIXxeaNhdkvFrC
19-09-202515:24:08GBp1,200538.00XLONxeaNhdkvFr8
19-09-202515:11:42GBp543538.50XLONxeaNhdkw@7P
19-09-202515:10:43GBp326538.50XLONxeaNhdkw$5b
19-09-202515:09:16GBp406538.50XLONxeaNhdkwzhS
19-09-202515:02:24GBp816538.50XLONxeaNhdkwbVc
19-09-202515:02:24GBp487538.50CHIXxeaNhdkwbVe
19-09-202515:00:06GBp1,400538.00XLONxeaNhdkwXb@
19-09-202515:00:06GBp80538.00CHIXxeaNhdkwXb0
19-09-202514:58:17GBp77538.50XLONxeaNhdkwlQM
19-09-202514:58:17GBp387539.00XLONxeaNhdkwlQQ
19-09-202514:58:17GBp4539.00XLONxeaNhdkwlQS
19-09-202514:58:17GBp28539.00XLONxeaNhdkwlQU
19-09-202514:58:17GBp271539.00XLONxeaNhdkwibW
19-09-202514:58:17GBp363538.50XLONxeaNhdkwibd
19-09-202514:58:17GBp96538.50CHIXxeaNhdkwibn
19-09-202514:58:17GBp231539.00XLONxeaNhdkwibo
19-09-202514:58:17GBp809538.50CHIXxeaNhdkwib4
19-09-202514:58:17GBp284539.00XLONxeaNhdkwibI
19-09-202514:58:17GBp4,450539.00XLONxeaNhdkwibS
19-09-202514:42:22GBp283539.00XLONxeaNhdkw7@6
19-09-202514:42:22GBp84539.00XLONxeaNhdkw7@8
19-09-202514:42:22GBp75539.00XLONxeaNhdkw7@Q
19-09-202514:42:22GBp164539.00XLONxeaNhdkw7@S
19-09-202514:42:22GBp194539.00XLONxeaNhdkw7@U
19-09-202514:34:02GBp830538.00XLONxeaNhdkw8GA
19-09-202514:34:01GBp819538.00XLONxeaNhdkw8Vm
19-09-202514:34:01GBp346538.00CHIXxeaNhdkw8Vo
19-09-202514:32:01GBp827538.00XLONxeaNhdkxq5R
19-09-202514:32:00GBp130538.00XLONxeaNhdkxq49
19-09-202514:32:00GBp274539.00XLONxeaNhdkxq77
19-09-202514:32:00GBp167539.00XLONxeaNhdkxq79
19-09-202514:32:00GBp39539.00XLONxeaNhdkxq7B
19-09-202514:32:00GBp451539.00XLONxeaNhdkxq6W
19-09-202514:32:00GBp278539.00XLONxeaNhdkxq6Y
19-09-202514:32:00GBp1,032539.00XLONxeaNhdkxq6k
19-09-202514:32:00GBp322539.00XLONxeaNhdkxq6F
19-09-202514:32:00GBp360539.00XLONxeaNhdkxq6H
19-09-202514:32:00GBp472539.00XLONxeaNhdkxq6J
19-09-202514:32:00GBp1,096539.00XLONxeaNhdkxq1v
19-09-202514:32:00GBp535539.00XLONxeaNhdkxq1x
19-09-202514:32:00GBp425539.00XLONxeaNhdkxq32
19-09-202514:32:00GBp13539.00XLONxeaNhdkxq2u
19-09-202514:32:00GBp508539.00XLONxeaNhdkxq2C
19-09-202514:32:00GBp208539.00XLONxeaNhdkxqDo
19-09-202514:32:00GBp493539.00XLONxeaNhdkxqD1
19-09-202514:32:00GBp19539.00XLONxeaNhdkxqDw
19-09-202514:32:00GBp681539.00XLONxeaNhdkxqDy
19-09-202514:32:00GBp946539.00XLONxeaNhdkxqDT
19-09-202514:32:00GBp422539.00XLONxeaNhdkxqCh
19-09-202514:32:00GBp449539.00XLONxeaNhdkxqCj
19-09-202514:32:00GBp27539.00XLONxeaNhdkxqCl
19-09-202514:32:00GBp307539.00XLONxeaNhdkxqCn
19-09-202514:31:42GBp14538.50XLONxeaNhdkxrZH
19-09-202514:31:42GBp94538.50XLONxeaNhdkxrZJ
19-09-202514:31:42GBp401538.50XLONxeaNhdkxrZR
19-09-202514:31:42GBp14538.50XLONxeaNhdkxrZT
19-09-202514:30:37GBp522538.50XLONxeaNhdkxo1Y
19-09-202514:30:37GBp1,193539.00XLONxeaNhdkxo1a
19-09-202514:30:37GBp610538.50CHIXxeaNhdkxo1c
19-09-202514:30:37GBp60539.00CHIXxeaNhdkxo1e
19-09-202514:30:37GBp811539.00CHIXxeaNhdkxo1g
19-09-202514:30:37GBp650540.00XLONxeaNhdkxo1i
19-09-202514:30:37GBp560540.00XLONxeaNhdkxo1k
19-09-202514:30:37GBp449540.00XLONxeaNhdkxo1m
19-09-202514:30:37GBp420540.00XLONxeaNhdkxo1o
19-09-202514:30:37GBp221540.00XLONxeaNhdkxo1q
19-09-202514:21:48GBp682539.50XLONxeaNhdkxxLn
19-09-202514:21:48GBp290539.50XLONxeaNhdkxxLp
19-09-202514:21:48GBp15539.50XLONxeaNhdkxxLr
19-09-202514:21:48GBp325539.50XLONxeaNhdkxxLt
19-09-202514:21:48GBp247539.50XLONxeaNhdkxxLv
19-09-202514:21:48GBp517539.50XLONxeaNhdkxxLx
19-09-202514:21:48GBp1,071539.00XLONxeaNhdkxxL8
19-09-202514:21:48GBp119539.00CHIXxeaNhdkxxLA
19-09-202514:21:48GBp808539.00CHIXxeaNhdkxxLC
19-09-202514:17:01GBp231539.50CHIXxeaNhdkxafU
19-09-202514:17:00GBp498539.50CHIXxeaNhdkxaeA
19-09-202513:55:34GBp719537.50XLONxeaNhdkxHUX
19-09-202513:55:34GBp691537.50CHIXxeaNhdkxHUZ
19-09-202513:33:00GBp2,264537.50XLONxeaNhdkxAoA
19-09-202513:33:00GBp5537.50XLONxeaNhdkxAoC
19-09-202513:28:56GBp21537.50XLONxeaNhdkx9D6
19-09-202513:28:56GBp6537.50XLONxeaNhdkx9D8
19-09-202513:28:56GBp681537.50XLONxeaNhdkx9Cm
19-09-202513:28:56GBp402537.50CHIXxeaNhdkx9Co
19-09-202513:28:56GBp139537.50CHIXxeaNhdkx9Cq
19-09-202513:14:26GBp71537.50XLONxeaNhdkqzWb
19-09-202513:14:26GBp386537.50XLONxeaNhdkqzWX
19-09-202513:14:26GBp700537.50XLONxeaNhdkqzWZ
19-09-202513:06:08GBp216537.00XLONxeaNhdkqdza
19-09-202513:05:57GBp118537.00XLONxeaNhdkqd1m
19-09-202513:05:57GBp410537.00CHIXxeaNhdkqd1o
19-09-202513:05:50GBp350537.50XLONxeaNhdkqdFA
19-09-202513:01:39GBp22537.00CHIXxeaNhdkqYT9
19-09-202512:57:48GBp406537.00XLONxeaNhdkqXMh
19-09-202512:57:48GBp188537.00CHIXxeaNhdkqXMj
19-09-202512:56:52GBp4537.00CHIXxeaNhdkqk7P
19-09-202512:56:15GBp1,134537.50XLONxeaNhdkqkQd
19-09-202512:56:15GBp406537.50CHIXxeaNhdkqkQf
19-09-202512:56:00GBp231538.00XLONxeaNhdkqlkL
19-09-202512:56:00GBp2,459538.00XLONxeaNhdkqlfX
19-09-202512:44:45GBp818537.50XLONxeaNhdkqNIv
19-09-202512:44:45GBp543537.50CHIXxeaNhdkqNIx
19-09-202512:38:15GBp385538.00XLONxeaNhdkqGDe
19-09-202512:38:03GBp570538.00XLONxeaNhdkqGGq
19-09-202512:33:12GBp279538.50XLONxeaNhdkqSWl
19-09-202512:33:12GBp337538.50XLONxeaNhdkqSWn
19-09-202512:31:42GBp1,040539.50XLONxeaNhdkqTsv
19-09-202512:31:42GBp27539.50XLONxeaNhdkqTsx
19-09-202512:31:42GBp5,459539.50XLONxeaNhdkqTsA
19-09-202512:31:42GBp1,353539.50XLONxeaNhdkqTsC
19-09-202512:30:49GBp191539.50XLONxeaNhdkqQaT
19-09-202512:30:49GBp138539.50XLONxeaNhdkqQaV
19-09-202512:30:45GBp72539.50XLONxeaNhdkqQWa
19-09-202512:30:45GBp18539.50XLONxeaNhdkqQWc
19-09-202512:30:45GBp224539.50XLONxeaNhdkqQWe
19-09-202512:30:45GBp6539.50XLONxeaNhdkqQWW
19-09-202512:30:45GBp250539.50XLONxeaNhdkqQWY
19-09-202512:30:45GBp411539.50XLONxeaNhdkqQXU
19-09-202512:30:45GBp579539.00XLONxeaNhdkqQWp
19-09-202512:30:45GBp386539.00CHIXxeaNhdkqQWr
19-09-202512:23:19GBp544539.50XLONxeaNhdkq7NR
19-09-202512:22:55GBp116539.50XLONxeaNhdkq4Xv
19-09-202512:22:55GBp426539.50XLONxeaNhdkq4Xw
19-09-202512:19:25GBp547540.00XLONxeaNhdkq27U
19-09-202512:19:25GBp420540.00CHIXxeaNhdkq26W
19-09-202512:04:44GBp353540.00XLONxeaNhdkrsck
19-09-202512:02:37GBp419540.00CHIXxeaNhdkrt2N
19-09-202512:02:17GBp219540.50XLONxeaNhdkrqbb
19-09-202512:02:17GBp22540.50XLONxeaNhdkrqbZ
19-09-202512:02:17GBp222540.50CHIXxeaNhdkrqbj
19-09-202512:02:06GBp325540.50XLONxeaNhdkrqf0
19-09-202512:02:06GBp367540.50CHIXxeaNhdkrqf2
19-09-202512:01:44GBp23540.00CHIXxeaNhdkrqwe
19-09-202511:55:45GBp10540.00CHIXxeaNhdkrnha
19-09-202511:48:00GBp430540.00CHIXxeaNhdkrxbM
19-09-202511:46:46GBp61540.00CHIXxeaNhdkrxG5
19-09-202511:31:43GBp421539.00XLONxeaNhdkrgFl
19-09-202511:30:55GBp362539.00CHIXxeaNhdkrhuA
19-09-202511:25:33GBp72539.00XLONxeaNhdkrKcE
19-09-202511:25:33GBp621539.00XLONxeaNhdkrKcG
19-09-202511:20:12GBp95538.50XLONxeaNhdkrJQX
19-09-202511:20:12GBp625538.50XLONxeaNhdkrJRP
19-09-202511:20:12GBp533538.50XLONxeaNhdkrJRR
19-09-202511:20:12GBp241538.50XLONxeaNhdkrJRT
19-09-202511:20:12GBp225538.50XLONxeaNhdkrJRV
19-09-202511:20:12GBp547538.00XLONxeaNhdkrJQe
19-09-202511:20:12GBp394538.00CHIXxeaNhdkrJQg
19-09-202511:09:33GBp358537.50CHIXxeaNhdkrObc
19-09-202511:02:49GBp528538.00XLONxeaNhdkr5LQ
19-09-202511:02:49GBp233537.00CHIXxeaNhdkr5KX
19-09-202511:01:16GBp678538.00XLONxeaNhdkr3jR
19-09-202511:01:16GBp348538.00XLONxeaNhdkr3jT
19-09-202511:01:16GBp226538.00XLONxeaNhdkr3jV
19-09-202511:01:16GBp261538.00XLONxeaNhdkr3io
19-09-202511:01:16GBp927537.50XLONxeaNhdkr3iv
19-09-202511:01:16GBp772537.50CHIXxeaNhdkr3ix
19-09-202511:01:13GBp41539.00XLONxeaNhdkr3rQ
19-09-202511:01:13GBp229539.00XLONxeaNhdkr3rS
19-09-202511:01:13GBp348539.00XLONxeaNhdkr3rU
19-09-202511:01:13GBp576539.00XLONxeaNhdkr3qF
19-09-202511:01:13GBp236539.00XLONxeaNhdkr3qH
19-09-202511:01:13GBp196539.00XLONxeaNhdkr3qJ
19-09-202511:01:13GBp509539.00XLONxeaNhdkr3qL
19-09-202511:01:13GBp231538.50XLONxeaNhdkr3qN
19-09-202511:01:13GBp180538.50XLONxeaNhdkr3qR
19-09-202511:01:13GBp453538.50XLONxeaNhdkr3qT
19-09-202511:01:13GBp380538.00XLONxeaNhdkr3tl
19-09-202511:01:13GBp547538.50XLONxeaNhdkr3tn
19-09-202511:01:13GBp380538.00CHIXxeaNhdkr3tp
19-09-202511:01:13GBp547538.50CHIXxeaNhdkr3tr
19-09-202510:53:17GBp616539.50XLONxeaNhdkspiS
19-09-202510:53:17GBp24539.50XLONxeaNhdkspiU
19-09-202510:51:11GBp684539.00XLONxeaNhdks$t5
19-09-202510:51:11GBp58539.00XLONxeaNhdks$tS
19-09-202510:51:11GBp280539.00XLONxeaNhdks$tU
19-09-202510:51:11GBp36539.00XLONxeaNhdks$sa
19-09-202510:51:11GBp10539.00XLONxeaNhdks$sW
19-09-202510:51:11GBp72539.00XLONxeaNhdks$sY
19-09-202510:51:11GBp547538.50XLONxeaNhdks$s5
19-09-202510:49:37GBp284538.50XLONxeaNhdksw3f
19-09-202510:49:37GBp46538.50XLONxeaNhdksw3h
19-09-202510:49:37GBp804538.50XLONxeaNhdksw3z
19-09-202510:47:11GBp132537.50XLONxeaNhdksu27
19-09-202510:47:11GBp182537.50XLONxeaNhdksu29
19-09-202510:47:11GBp361537.50XLONxeaNhdksu2E
19-09-202510:47:11GBp77537.50XLONxeaNhdksu2G
19-09-202510:46:12GBp231537.50XLONxeaNhdksv6S
19-09-202510:44:40GBp187537.50XLONxeaNhdkscV$
19-09-202510:44:40GBp187537.50XLONxeaNhdkscVz
19-09-202510:44:40GBp260537.00CHIXxeaNhdkscV8
19-09-202510:44:40GBp44537.00XLONxeaNhdkscV2
19-09-202510:44:40GBp70537.00XLONxeaNhdkscV4
19-09-202510:44:40GBp433537.00XLONxeaNhdkscV6
19-09-202510:43:33GBp337537.50CHIXxeaNhdksdN8
19-09-202510:43:28GBp62537.50CHIXxeaNhdksdJe
19-09-202510:43:17GBp231538.00XLONxeaNhdksdOP
19-09-202510:43:17GBp514538.00XLONxeaNhdksdRf
19-09-202510:43:17GBp128538.00XLONxeaNhdksdRh
19-09-202510:43:00GBp6537.50CHIXxeaNhdksahD
19-09-202510:38:20GBp577537.50XLONxeaNhdksZ57
19-09-202510:38:20GBp317538.00CHIXxeaNhdksZ59
19-09-202510:38:20GBp497538.50XLONxeaNhdksZ5J
19-09-202510:38:20GBp273538.50XLONxeaNhdksZ5L
19-09-202510:38:20GBp175538.50XLONxeaNhdksZ5N
19-09-202510:36:22GBp350538.50XLONxeaNhdksWI$
19-09-202510:29:37GBp455537.50XLONxeaNhdksjQW
19-09-202510:29:36GBp442538.00XLONxeaNhdksgbq
19-09-202510:29:36GBp175538.00XLONxeaNhdksgbs
19-09-202510:29:36GBp36538.00XLONxeaNhdksgbu
19-09-202510:29:36GBp380537.50XLONxeaNhdksgb5
19-09-202510:29:36GBp547538.00XLONxeaNhdksgb7
19-09-202510:29:36GBp312538.00CHIXxeaNhdksgb9
19-09-202510:26:00GBp430538.00XLONxeaNhdksePQ
19-09-202510:24:36GBp453538.50CHIXxeaNhdksMd0
19-09-202510:24:34GBp877538.50XLONxeaNhdksMih
19-09-202510:24:34GBp231538.50XLONxeaNhdksMiv
19-09-202510:21:58GBp701538.50XLONxeaNhdksKdK
19-09-202510:21:58GBp194538.50XLONxeaNhdksKdM
19-09-202510:21:58GBp196538.50XLONxeaNhdksKdO
19-09-202510:21:58GBp380538.00XLONxeaNhdksKcl
19-09-202510:21:58GBp388538.00CHIXxeaNhdksKcn
19-09-202510:21:58GBp899538.50CHIXxeaNhdksKcs
19-09-202510:21:58GBp278538.50XLONxeaNhdksKco
19-09-202510:21:58GBp269538.50XLONxeaNhdksKcq
19-09-202510:18:40GBp485538.50XLONxeaNhdksIvs
19-09-202510:17:41GBp73538.50XLONxeaNhdksJr3
19-09-202510:17:41GBp195538.50XLONxeaNhdksJr5
19-09-202510:17:41GBp241538.50XLONxeaNhdksJr7
19-09-202510:17:41GBp801538.50XLONxeaNhdksJr9
19-09-202510:16:42GBp189538.50XLONxeaNhdksGha
19-09-202510:16:42GBp87538.50XLONxeaNhdksGhc
19-09-202510:16:42GBp801538.50XLONxeaNhdksGhe
19-09-202510:16:42GBp64538.50XLONxeaNhdksGhY
19-09-202510:15:51GBp346538.50XLONxeaNhdksGU2
19-09-202510:15:51GBp231538.50XLONxeaNhdksGUL
19-09-202510:15:51GBp121538.50XLONxeaNhdksGUS
19-09-202510:15:51GBp450538.50XLONxeaNhdksGUU
19-09-202510:09:16GBp661537.00XLONxeaNhdksTLc
19-09-202510:07:51GBp367537.50XLONxeaNhdksQLH
19-09-202510:07:51GBp250537.50XLONxeaNhdksQLJ
19-09-202510:07:51GBp346537.50XLONxeaNhdksQLL
19-09-202510:07:51GBp56537.50XLONxeaNhdksQLN
19-09-202510:06:52GBp267537.50XLONxeaNhdksRxI
19-09-202510:06:34GBp283537.50XLONxeaNhdksRCB
19-09-202510:06:34GBp279537.50XLONxeaNhdksRCT
19-09-202510:06:34GBp282537.50XLONxeaNhdksRFm
19-09-202510:06:34GBp356537.50CHIXxeaNhdksRF7
19-09-202510:06:34GBp282537.50XLONxeaNhdksRFC
19-09-202510:06:34GBp177537.50XLONxeaNhdksRFQ
19-09-202510:06:34GBp112537.50XLONxeaNhdksRFS
19-09-202510:06:26GBp547537.50XLONxeaNhdksRHa
19-09-202510:06:26GBp361537.50CHIXxeaNhdksRHc
19-09-202510:05:50GBp158537.50CHIXxeaNhdksOno
19-09-202509:55:10GBp205539.00XLONxeaNhdks0z$
19-09-202509:55:10GBp358539.00XLONxeaNhdks0z1
19-09-202509:55:10GBp82539.50XLONxeaNhdks0zv
19-09-202509:55:10GBp161539.00XLONxeaNhdks0zx
19-09-202509:55:10GBp107539.00XLONxeaNhdks0zz
19-09-202509:55:10GBp1,844538.50XLONxeaNhdks0z7
19-09-202509:55:10GBp7538.50CHIXxeaNhdks0z9
19-09-202509:55:10GBp503538.50CHIXxeaNhdks0zB
19-09-202509:55:08GBp2,610539.50XLONxeaNhdks0$6
19-09-202509:55:08GBp205539.50XLONxeaNhdks0$8
19-09-202509:55:08GBp108539.50XLONxeaNhdks0$A
19-09-202509:55:08GBp545539.50XLONxeaNhdks0$C
19-09-202509:55:08GBp160539.50XLONxeaNhdks0$T
19-09-202509:55:08GBp210539.00XLONxeaNhdks0$V
19-09-202509:55:08GBp232539.00XLONxeaNhdks0@X
19-09-202509:55:08GBp547539.00XLONxeaNhdks0@c
19-09-202509:55:08GBp724539.00CHIXxeaNhdks0@e
19-09-202509:45:00GBp1,365539.50XLONxeaNhdksBgl
19-09-202509:43:23GBp559539.50XLONxeaNhdks8gz
19-09-202509:43:22GBp308540.00XLONxeaNhdks8gR
19-09-202509:43:22GBp110539.00CHIXxeaNhdks8rX
19-09-202509:43:22GBp547539.50XLONxeaNhdks8rZ
19-09-202509:43:22GBp529539.50CHIXxeaNhdks8rb
19-09-202509:35:58GBp472540.00XLONxeaNhdktrMi
19-09-202509:35:58GBp240540.50CHIXxeaNhdktrMm
19-09-202509:35:58GBp673540.50XLONxeaNhdktrMk
19-09-202509:30:00GBp346539.00XLONxeaNhdkt@@1
19-09-202509:29:42GBp446539.50XLONxeaNhdkt@9Q
19-09-202509:29:41GBp66540.00XLONxeaNhdkt@8c
19-09-202509:29:41GBp212540.00XLONxeaNhdkt@8e
19-09-202509:29:41GBp927539.50XLONxeaNhdkt@8l
19-09-202509:29:41GBp417539.50CHIXxeaNhdkt@8n
19-09-202509:29:07GBp1,008540.00XLONxeaNhdkt$qA
19-09-202509:29:07GBp250540.00XLONxeaNhdkt$qC
19-09-202509:29:07GBp700540.00XLONxeaNhdkt$qE
19-09-202509:29:07GBp469540.00CHIXxeaNhdkt$qL
19-09-202509:25:00GBp1540.00CHIXxeaNhdktw7p
19-09-202509:16:20GBp77541.00XLONxeaNhdktaHw
19-09-202509:16:20GBp320541.00XLONxeaNhdktaHy
19-09-202509:15:02GBp294542.00XLONxeaNhdktbRn
19-09-202509:14:59GBp509542.50CHIXxeaNhdktYaI
19-09-202509:14:59GBp423542.50XLONxeaNhdktYaG
19-09-202509:14:34GBp433543.00XLONxeaNhdktYq1
19-09-202509:14:34GBp663543.00CHIXxeaNhdktYq3
19-09-202509:14:26GBp1543.00CHIXxeaNhdktYym
19-09-202509:11:37GBp533543.50XLONxeaNhdktWiB
19-09-202509:10:42GBp501544.00XLONxeaNhdktWMD
19-09-202509:09:26GBp925544.50XLONxeaNhdktXB8
19-09-202509:08:01GBp259545.00XLONxeaNhdktk9v
19-09-202509:08:01GBp288545.00XLONxeaNhdktk9x
19-09-202509:06:53GBp138546.00XLONxeaNhdktl@v
19-09-202509:06:53GBp93546.00XLONxeaNhdktl@x
19-09-202509:03:56GBp407546.00XLONxeaNhdktj4g
19-09-202509:02:57GBp231546.00XLONxeaNhdktgfR
19-09-202509:02:49GBp596546.00XLONxeaNhdktgtf
19-09-202509:02:49GBp202546.00XLONxeaNhdktgtl
19-09-202509:02:49GBp286546.00XLONxeaNhdktgtn
19-09-202509:02:49GBp180546.00XLONxeaNhdktgtp
19-09-202509:02:48GBp106545.00XLONxeaNhdktgnj
19-09-202509:02:48GBp394545.00XLONxeaNhdktgnr
19-09-202509:02:47GBp400545.00XLONxeaNhdktgn2
19-09-202509:02:47GBp1,005545.00XLONxeaNhdktgnD
19-09-202509:02:47GBp476545.00XLONxeaNhdktgnF
19-09-202509:02:47GBp24545.00XLONxeaNhdktgnK
19-09-202509:02:47GBp2,106545.00XLONxeaNhdktgnM
19-09-202509:02:47GBp2,059545.00XLONxeaNhdktgmw
19-09-202509:02:47GBp182545.00XLONxeaNhdktgmy
19-09-202509:02:47GBp318545.00XLONxeaNhdktgmK
19-09-202509:02:47GBp739545.00XLONxeaNhdktgmM
19-09-202508:58:52GBp29545.00XLONxeaNhdktfgW
19-09-202508:58:52GBp229545.00XLONxeaNhdktfgY
19-09-202508:58:52GBp1,502545.00XLONxeaNhdktfgr
19-09-202508:57:00GBp409544.00XLONxeaNhdktM9f
19-09-202508:50:20GBp451542.50CHIXxeaNhdktJl2
19-09-202508:49:17GBp242543.00CHIXxeaNhdktJGV
19-09-202508:49:17GBp345543.00CHIXxeaNhdktJJX
19-09-202508:49:17GBp547543.00XLONxeaNhdktJGT
19-09-202508:40:36GBp441543.00CHIXxeaNhdktTO$
19-09-202508:39:16GBp439543.00CHIXxeaNhdktRdl
19-09-202508:38:24GBp145543.00CHIXxeaNhdktR2a
19-09-202508:37:24GBp73543.00XLONxeaNhdktOiR
19-09-202508:34:37GBp164542.00CHIXxeaNhdkt6Zx
19-09-202508:32:00GBp101542.00XLONxeaNhdkt4WT
19-09-202508:31:59GBp339542.50XLONxeaNhdkt4Z9
19-09-202508:31:01GBp398542.50XLONxeaNhdkt4NY
19-09-202508:31:01GBp440542.50CHIXxeaNhdkt4Na
19-09-202508:31:01GBp569543.00XLONxeaNhdkt4Nf
19-09-202508:31:01GBp538543.00CHIXxeaNhdkt4Nh
19-09-202508:30:50GBp72544.00XLONxeaNhdkt4U$
19-09-202508:30:50GBp86544.00XLONxeaNhdkt4U1
19-09-202508:30:50GBp72544.00XLONxeaNhdkt4U3
19-09-202508:30:50GBp286544.00XLONxeaNhdkt4U5
19-09-202508:30:50GBp202544.00XLONxeaNhdkt4U7
19-09-202508:30:50GBp172544.00XLONxeaNhdkt4U9
19-09-202508:30:50GBp2,094544.00XLONxeaNhdkt4PZ
19-09-202508:30:50GBp172544.00XLONxeaNhdkt4Pb
19-09-202508:30:50GBp584544.00XLONxeaNhdkt4Pm
19-09-202508:30:50GBp55544.00XLONxeaNhdkt4Po
19-09-202508:30:50GBp2544.00XLONxeaNhdkt4Pq
19-09-202508:30:50GBp461544.00XLONxeaNhdkt4PN
19-09-202508:30:50GBp207544.00XLONxeaNhdkt4PL
19-09-202508:30:50GBp46542.50CHIXxeaNhdkt4Ob
19-09-202508:15:00GBp810539.50XLONxeaNhdktBZ1
19-09-202508:09:33GBp462540.00XLONxeaNhdkmsg0
19-09-202508:07:03GBp319540.50XLONxeaNhdkmqd2
19-09-202508:05:23GBp398543.50XLONxeaNhdkmrvi
19-09-202508:05:23GBp570544.00XLONxeaNhdkmrvn
19-09-202508:05:23GBp308544.50XLONxeaNhdkmrvq
19-09-202508:05:23GBp118544.00XLONxeaNhdkmrvs
19-09-202508:05:23GBp700544.00XLONxeaNhdkmrvu
19-09-202508:05:23GBp391542.50CHIXxeaNhdkmrvA
19-09-202508:05:23GBp509543.00CHIXxeaNhdkmrvC
19-09-202508:05:23GBp30543.00CHIXxeaNhdkmruo
19-09-202508:05:23GBp811543.00CHIXxeaNhdkmruq
19-09-202508:05:23GBp380543.50XLONxeaNhdkmrum
19-09-202508:05:23GBp547544.00XLONxeaNhdkmruw

