Arco Vara AS võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 19. septembril 2025, lõppes Arco Vara AS võlakirjade avalik pakkumine. Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti alusel. Pakkumise raames pakkus Arco Vara AS baasmahuna 100 000 võlakirja „EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028“ nimiväärtusega 100 eurot ühe võlakirja kohta, lunastamistähtajaga 24. september 2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8.8% aastas. Arco Vara AS-il oli ülemärkimise korral õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 150 000 võlakirjani.

Kokku osales märkimisel 3 392 unikaalset investorit, kes märkisid võlakirju 21.9 miljoni euro ulatuses. Seega märgiti emissiooni 10 miljoni eurone baasmaht 2.2 korda üle.

Kooskõlas prospektiga kasutas Arco Vara AS õigust suurendada pakkumise mahtu 50 000 võlakirja võrra, mille tulemusel suurenes emissiooni kogumaht 15 miljoni euroni. Arco Vara AS juhatus, nõukogu heakskiidul, otsustas võlakirjade jaotuse kaalutusõiguse alusel, lähtudes muu hulgas järgmistest põhimõtetest:

Arco Vara AS väljastab emissiooni tulemusel 150 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, intressimääraga 8.8% aastas ja lunastamistähtajaga 24. september 2028, mille tulemusel kujuneb emissiooni kogumahuks 15 miljonit eurot. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 24. septembril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 25. september 2025 või sellele lähedane kuupäev.

Arco Vara AS nõukogu liikme ja suuraktsionäri Tarmo Silla kommentaar:

„Võime öelda, et investoritele pakutud väärtus kujunes võlakirja tingimuste, meie maine, Arco Vara väljavaadete ning juhtkonna töö koosmõjul. Emissioon andis meile väärtusliku tagasiside selle kohta, millisel positsioonil me kapitaliturgudel raha kaasates oleme. Nüüd on meie ülesanne tõestada, et suudame kaasatud kapitali targalt rakendada ja teenida raha rahaga.“

Arco Vara AS juhatuse liikme ja tegevjuhi Kristina Mustoneni kommentaar:

„Soovin tänada kõiki investoreid usalduse ja toetuse eest. Samuti suur tänu kogu Arco Vara meeskonnale, kelle pingutused tegid selle emissiooni võimalikuks, ning meie kaaskorraldajatele LHV-le ja Redgate Capital-le professionaalse koostöö eest. Võlakirjade edukas märkimine näitab, et turul usutakse meie visiooni ning meeskonna võimesse see ellu viia.“

Pakkumise kaaskorraldaja AS LHV Pank võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse kommentaar:

„Mul on hea meel, et Balti võlakirjainvestoritel on võimalus panustada ajaloolise Lutheri kvartali arendamisse ja sealsete hoonete rekonstrueerimisse. Tegemist on ühe Tallinna olulisema tulevase linnakeskkonna projektiga. Arco Vara alustab seda ettevõtmist tugeva finantspositsiooni ja tervisliku kapitalistruktuuriga, mis loob head eeldused projekti edukaks elluviimiseks.“

Pakkumise kaaskorraldaja AS Redgate Capital partneri Valeria Kiiski kommentaar:

„Edukas emissioon on tähtis verstapost mitte ainult Arco Vara, kuid ka Baltikumi kapitaliturgude kontekstis – see on siiani suurim eraldiseisev emissioon kinnisvaraarendajalt. Korraldajana tunnen head meelt, et selge juhtimisstruktuuri ning väljavaadetega emitent, kellel on pikk ajalugu Tallinna börsil, pälvis arvestatavat tähelepanu institutsionaalsete ning jaeinvestorite poolt.“