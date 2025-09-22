Share buyback programme - week 38

Date        22 September 2025

Share buyback programme - week 38

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 321,700 1,415.45 455,351,256
15 September 20254,0001,451.415,805,640
16 September 20254,0001,453.275,813,080
17 September 20253,7001,463.575,415,209
18 September 20254,0001,470.195,880,760
19 September 20254,0001,467.125,868,480
Total under the share buyback programme 341,400 1,418.09 484,134,425
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back755,6001,302.44984,123,131

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 755,600 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.00 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
131439XCSE20250915 9:21:50.424000
41439XCSE20250915 9:21:50.424000
171440XCSE20250915 9:21:50.425000
151440XCSE20250915 9:21:50.546000
41440XCSE20250915 9:23:20.029000
91444XCSE20250915 9:34:35.801000
91444XCSE20250915 9:37:00.559000
171443XCSE20250915 9:48:05.727000
181443XCSE20250915 9:49:05.379000
131444XCSE20250915 9:50:24.229000
171443XCSE20250915 9:50:41.491000
171442XCSE20250915 9:53:41.662000
91442XCSE20250915 9:53:41.662000
41443XCSE20250915 9:57:44.425000
81443XCSE20250915 9:57:44.425000
351441XCSE20250915 10:01:27.074000
331440XCSE20250915 10:01:58.536000
261442XCSE20250915 10:05:33.352000
251441XCSE20250915 10:06:40.213000
401444XCSE20250915 10:17:01.798000
421446XCSE20250915 10:17:25.809000
421446XCSE20250915 10:17:25.810000
441446XCSE20250915 10:17:25.833000
441446XCSE20250915 10:17:31.287000
21446XCSE20250915 10:21:12.026000
271444XCSE20250915 10:31:34.926000
81444XCSE20250915 10:31:34.926000
2561445XCSE20250915 10:37:54.861000
91445XCSE20250915 10:38:03.862000
441445XCSE20250915 10:39:51.225000
331444XCSE20250915 10:40:47.029000
81444XCSE20250915 10:40:47.029000
31446XCSE20250915 10:47:43.237000
421446XCSE20250915 10:47:43.237000
201444XCSE20250915 10:50:51.502000
261445XCSE20250915 10:52:00.243000
261444XCSE20250915 10:54:51.090000
81444XCSE20250915 10:54:51.090000
91444XCSE20250915 10:54:51.090000
331443XCSE20250915 11:09:05.515000
81443XCSE20250915 11:09:05.515000
81443XCSE20250915 11:09:05.515000
431442XCSE20250915 11:09:41.099000
91441XCSE20250915 11:19:29.647000
171439XCSE20250915 11:21:47.034000
81439XCSE20250915 11:21:47.034000
61442XCSE20250915 11:27:41.365000
171442XCSE20250915 11:27:41.365000
71442XCSE20250915 11:28:01.647000
11442XCSE20250915 11:28:01.647000
11442XCSE20250915 11:28:01.647000
71442XCSE20250915 11:28:22.647000
21442XCSE20250915 11:28:22.647000
71442XCSE20250915 11:28:49.647000
21442XCSE20250915 11:28:49.647000
51442XCSE20250915 11:29:15.643000
71442XCSE20250915 11:29:15.643000
111442XCSE20250915 11:42:57.235000
251440XCSE20250915 11:43:04.207000
81440XCSE20250915 11:43:04.207000
91439XCSE20250915 11:46:56.574000
121443XCSE20250915 12:25:18.436000
71443XCSE20250915 12:27:30.000000
241443XCSE20250915 12:27:48.298000
91443XCSE20250915 12:27:48.298000
261442XCSE20250915 12:30:08.202000
181444XCSE20250915 12:34:08.226000
271448XCSE20250915 12:53:19.006000
231447XCSE20250915 12:55:34.807000
111447XCSE20250915 13:07:59.444000
91449XCSE20250915 13:11:56.018000
91449XCSE20250915 13:11:56.043000
141451XCSE20250915 13:11:57.862000
171451XCSE20250915 13:11:57.862000
81451XCSE20250915 13:11:57.862000
81451XCSE20250915 13:11:57.862000
11451XCSE20250915 13:11:57.862000
251451XCSE20250915 13:11:57.862000
151451XCSE20250915 13:11:57.882000
91451XCSE20250915 13:11:57.884000
91451XCSE20250915 13:11:57.904000
91449XCSE20250915 13:20:11.210000
81449XCSE20250915 13:20:11.210000
81449XCSE20250915 13:20:11.210000
81449XCSE20250915 13:20:11.210000
351450XCSE20250915 13:20:31.251000
251449XCSE20250915 13:29:23.894000
251449XCSE20250915 13:33:07.893000
171450XCSE20250915 13:41:13.280000
121450XCSE20250915 13:41:13.280000
171449XCSE20250915 13:45:56.166000
181450XCSE20250915 13:45:56.188000
261450XCSE20250915 14:10:57.219000
91450XCSE20250915 14:10:57.219000
61449XCSE20250915 14:20:34.330000
271449XCSE20250915 14:20:34.332000
81449XCSE20250915 14:20:34.332000
61449XCSE20250915 14:20:34.332000
141454XCSE20250915 14:25:13.500000
51454XCSE20250915 14:25:13.500000
91454XCSE20250915 14:25:13.500000
91454XCSE20250915 14:25:13.500000
601454XCSE20250915 14:25:13.511000
421454XCSE20250915 14:25:20.543000
411454XCSE20250915 14:25:29.122000
611453XCSE20250915 14:27:37.010000
491452XCSE20250915 14:32:54.016000
331451XCSE20250915 14:37:02.335000
351452XCSE20250915 14:41:46.245000
181452XCSE20250915 14:41:46.522000
231452XCSE20250915 14:43:01.188000
251453XCSE20250915 14:43:01.213000
91453XCSE20250915 14:43:21.592000
91453XCSE20250915 14:44:39.067000
361453XCSE20250915 14:44:39.087000
91453XCSE20250915 14:45:11.593000
91453XCSE20250915 14:45:34.407000
161453XCSE20250915 14:45:34.407000
241453XCSE20250915 14:45:34.407000
161453XCSE20250915 14:45:45.636000
61453XCSE20250915 14:45:45.657000
221453XCSE20250915 14:47:28.624000
71453XCSE20250915 14:47:41.592000
191453XCSE20250915 14:48:50.759000
81453XCSE20250915 14:48:50.917000
61453XCSE20250915 14:48:51.060000
61453XCSE20250915 14:49:12.648000
121453XCSE20250915 14:49:12.648000
61453XCSE20250915 14:49:28.648000
121453XCSE20250915 14:49:39.648000
61453XCSE20250915 14:49:55.808000
251452XCSE20250915 14:50:09.086000
251453XCSE20250915 15:03:21.518000
21453XCSE20250915 15:11:12.882000
341454XCSE20250915 15:15:34.656000
131454XCSE20250915 15:15:34.674000
61454XCSE20250915 15:15:34.677000
131454XCSE20250915 15:15:41.270000
251454XCSE20250915 15:17:51.900000
301454XCSE20250915 15:17:51.920000
81454XCSE20250915 15:17:58.396000
201454XCSE20250915 15:18:06.949000
61454XCSE20250915 15:18:34.943000
21454XCSE20250915 15:18:38.481000
71454XCSE20250915 15:18:49.870000
101454XCSE20250915 15:19:01.145000
171453XCSE20250915 15:19:04.570000
171453XCSE20250915 15:19:08.169000
121454XCSE20250915 15:20:53.931000
61454XCSE20250915 15:20:54.453000
341453XCSE20250915 15:22:05.753000
261452XCSE20250915 15:25:24.085000
61454XCSE20250915 15:25:54.151000
261454XCSE20250915 15:25:54.151000
81454XCSE20250915 15:25:54.151000
281454XCSE20250915 15:25:54.151000
261454XCSE20250915 15:26:41.013000
101454XCSE20250915 15:27:07.737000
91454XCSE20250915 15:28:56.593000
51453XCSE20250915 15:29:35.640000
61454XCSE20250915 15:31:05.707000
31454XCSE20250915 15:31:05.707000
31455XCSE20250915 15:43:09.639000
181455XCSE20250915 15:43:09.639000
111455XCSE20250915 15:43:09.639000
331454XCSE20250915 15:43:09.716000
11453XCSE20250915 15:50:27.389000
261456XCSE20250915 15:55:56.758000
91456XCSE20250915 15:55:56.758000
451456XCSE20250915 15:55:56.773000
351456XCSE20250915 15:56:45.466000
351455XCSE20250915 15:59:05.165000
101455XCSE20250915 16:03:26.647000
161454XCSE20250915 16:06:42.056000
21458XCSE20250915 16:10:51.832000
601462XCSE20250915 16:24:43.867000
81462XCSE20250915 16:24:43.867000
51462XCSE20250915 16:25:02.648000
181462XCSE20250915 16:25:02.648000
181462XCSE20250915 16:25:02.648000
61462XCSE20250915 16:25:02.983000
351462XCSE20250915 16:29:30.217000
441462XCSE20250915 16:30:03.114000
411462XCSE20250915 16:35:48.477000
251462XCSE20250915 16:36:14.332000
201462XCSE20250915 16:37:49.461000
151462XCSE20250915 16:40:53.473000
401462XCSE20250915 16:41:37.805000
101462XCSE20250915 16:44:45.602000
611461XCSE20250915 16:44:57.857000
4111462XCSE20250915 16:46:11.498641
91462XCSE20250916 9:01:52.319000
81462XCSE20250916 9:01:52.319000
91455XCSE20250916 9:07:48.798000
31452XCSE20250916 9:09:20.610000
181450XCSE20250916 9:09:22.335000
171451XCSE20250916 9:13:02.093000
91452XCSE20250916 9:14:25.535000
171452XCSE20250916 9:17:39.463000
151456XCSE20250916 9:20:06.324000
61456XCSE20250916 9:20:06.324000
171455XCSE20250916 9:20:07.283000
171454XCSE20250916 9:20:07.302000
91455XCSE20250916 9:20:54.019000
21455XCSE20250916 9:20:54.038000
21454XCSE20250916 9:24:13.842000
71454XCSE20250916 9:24:13.842000
81454XCSE20250916 9:24:13.842000
61455XCSE20250916 9:42:55.709000
31455XCSE20250916 9:42:55.709000
91454XCSE20250916 9:47:14.218000
91454XCSE20250916 9:47:14.218000
171453XCSE20250916 9:52:15.194000
151453XCSE20250916 9:52:47.460000
71453XCSE20250916 9:52:47.460000
91454XCSE20250916 9:55:18.530000
181453XCSE20250916 9:58:54.518000
21455XCSE20250916 10:09:09.488000
91455XCSE20250916 10:09:09.488000
101455XCSE20250916 10:09:09.488000
111455XCSE20250916 10:09:09.488000
91457XCSE20250916 10:15:59.252000
61459XCSE20250916 10:18:10.304000
51459XCSE20250916 10:18:10.304000
21459XCSE20250916 10:18:10.304000
141459XCSE20250916 10:18:10.406000
91457XCSE20250916 10:21:43.725000
81457XCSE20250916 10:21:43.725000
81457XCSE20250916 10:21:43.725000
271459XCSE20250916 10:30:14.586000
261459XCSE20250916 10:30:17.738000
41460XCSE20250916 10:32:34.957000
251460XCSE20250916 10:33:16.218000
51461XCSE20250916 10:49:22.223000
121461XCSE20250916 10:49:22.223000
41463XCSE20250916 10:51:25.349000
121463XCSE20250916 10:51:25.349000
91461XCSE20250916 10:53:41.740000
11461XCSE20250916 10:53:41.740000
51461XCSE20250916 10:53:41.740000
21461XCSE20250916 10:55:03.182000
81461XCSE20250916 10:55:03.182000
71461XCSE20250916 10:55:03.182000
171459XCSE20250916 10:55:12.985000
91458XCSE20250916 10:56:52.817000
91457XCSE20250916 10:57:11.401000
271458XCSE20250916 10:59:56.578000
261456XCSE20250916 11:03:15.933000
81456XCSE20250916 11:03:15.933000
71454XCSE20250916 11:04:08.130000
281454XCSE20250916 11:04:08.130000
21455XCSE20250916 11:05:37.355000
101455XCSE20250916 11:06:20.435000
111455XCSE20250916 11:06:20.435000
101458XCSE20250916 11:06:39.372000
91458XCSE20250916 11:06:39.372000
301458XCSE20250916 11:06:39.372000
191458XCSE20250916 11:06:39.372000
251458XCSE20250916 11:06:39.378000
51458XCSE20250916 11:06:39.378000
61458XCSE20250916 11:06:39.872000
21455XCSE20250916 11:06:46.999000
251457XCSE20250916 11:06:53.648000
171460XCSE20250916 11:15:02.605000
181462XCSE20250916 11:15:13.446000
181462XCSE20250916 11:15:13.451000
91461XCSE20250916 11:21:56.219000
91461XCSE20250916 11:21:56.219000
91461XCSE20250916 11:21:56.219000
61461XCSE20250916 11:24:01.089000
111461XCSE20250916 11:24:01.089000
171461XCSE20250916 11:27:07.945000
91460XCSE20250916 11:35:02.709000
11461XCSE20250916 11:51:46.033000
61461XCSE20250916 11:51:46.033000
91461XCSE20250916 11:52:09.298000
61461XCSE20250916 11:52:09.298000
181460XCSE20250916 11:54:26.952000
181460XCSE20250916 11:55:25.932000
181459XCSE20250916 11:58:11.088000
171458XCSE20250916 12:01:23.936000
81458XCSE20250916 12:01:23.936000
221457XCSE20250916 12:03:33.543000
51457XCSE20250916 12:03:33.543000
261456XCSE20250916 12:05:22.088000
171455XCSE20250916 12:06:40.190000
251457XCSE20250916 12:07:32.462000
41455XCSE20250916 12:18:49.737000
181455XCSE20250916 12:18:49.737000
41455XCSE20250916 12:25:18.221000
81455XCSE20250916 12:25:18.221000
51455XCSE20250916 12:25:18.221000
251455XCSE20250916 12:38:12.416000
341454XCSE20250916 12:38:18.161000
261453XCSE20250916 12:38:46.451000
151454XCSE20250916 12:38:46.451000
151454XCSE20250916 12:38:46.469000
71454XCSE20250916 12:38:46.492000
121454XCSE20250916 12:38:46.495000
91454XCSE20250916 12:38:53.588000
21453XCSE20250916 12:39:00.650000
241453XCSE20250916 12:39:00.651000
91452XCSE20250916 12:40:01.740000
81452XCSE20250916 12:40:01.740000
11452XCSE20250916 12:54:13.658000
81452XCSE20250916 12:54:13.658000
91452XCSE20250916 12:54:13.658000
81452XCSE20250916 12:54:13.658000
111452XCSE20250916 12:54:24.562000
101452XCSE20250916 12:55:17.573000
61453XCSE20250916 12:57:09.347000
101453XCSE20250916 12:57:17.734000
91453XCSE20250916 12:59:06.796000
231452XCSE20250916 12:59:39.854000
31452XCSE20250916 12:59:39.854000
271453XCSE20250916 13:04:40.206000
251453XCSE20250916 13:04:40.226000
241453XCSE20250916 13:04:40.231000
231452XCSE20250916 13:16:34.970000
181452XCSE20250916 13:16:34.970000
151454XCSE20250916 13:37:28.303000
81454XCSE20250916 13:37:28.303000
71455XCSE20250916 13:48:18.840000
101455XCSE20250916 13:48:18.840000
121455XCSE20250916 13:48:18.840000
211456XCSE20250916 13:54:01.970000
121456XCSE20250916 13:54:01.970000
71456XCSE20250916 13:54:01.970000
21456XCSE20250916 13:54:01.970000
91456XCSE20250916 13:54:56.798000
111455XCSE20250916 13:56:08.954000
181454XCSE20250916 13:59:48.190000
171454XCSE20250916 14:10:07.743000
81454XCSE20250916 14:10:07.743000
81455XCSE20250916 14:11:28.863000
111455XCSE20250916 14:11:28.863000
101455XCSE20250916 14:11:28.863000
61455XCSE20250916 14:11:28.882000
151455XCSE20250916 14:11:28.882000
261456XCSE20250916 14:20:06.447000
81456XCSE20250916 14:25:38.365000
61455XCSE20250916 14:34:36.587000
201455XCSE20250916 14:35:56.205000
81455XCSE20250916 14:35:56.205000
61455XCSE20250916 14:35:56.205000
291454XCSE20250916 14:37:21.621000
41454XCSE20250916 14:37:21.621000
91454XCSE20250916 14:38:09.119000
181453XCSE20250916 14:39:37.983000
81453XCSE20250916 14:39:38.003000
101453XCSE20250916 14:39:38.003000
81453XCSE20250916 14:40:41.938000
61453XCSE20250916 14:40:41.938000
121453XCSE20250916 14:40:41.938000
111452XCSE20250916 14:59:38.584000
11452XCSE20250916 14:59:38.603000
21452XCSE20250916 14:59:38.603000
11452XCSE20250916 14:59:38.604000
31452XCSE20250916 15:03:09.683000
91452XCSE20250916 15:06:36.214000
91452XCSE20250916 15:06:36.214000
111452XCSE20250916 15:06:36.214000
41452XCSE20250916 15:06:36.214000
81452XCSE20250916 15:06:36.214000
31452XCSE20250916 15:06:36.214000
91452XCSE20250916 15:06:36.214000
411451XCSE20250916 15:06:36.319000
421449XCSE20250916 15:06:40.793000
41448XCSE20250916 15:06:41.676000
301448XCSE20250916 15:06:41.676000
91447XCSE20250916 15:06:42.160000
261447XCSE20250916 15:30:11.922000
81447XCSE20250916 15:30:11.922000
91447XCSE20250916 15:30:11.922000
81447XCSE20250916 15:30:11.922000
381447XCSE20250916 15:32:45.935000
61447XCSE20250916 15:32:45.935000
441448XCSE20250916 15:33:22.394000
11449XCSE20250916 15:35:29.788000
91449XCSE20250916 15:35:29.788000
91449XCSE20250916 15:35:29.788000
121449XCSE20250916 15:35:29.788000
61449XCSE20250916 15:35:29.788000
61449XCSE20250916 15:36:26.801000
31449XCSE20250916 15:36:26.801000
161449XCSE20250916 15:42:29.091000
171449XCSE20250916 15:42:29.091000
311452XCSE20250916 15:49:38.133000
201452XCSE20250916 15:49:38.133000
491451XCSE20250916 15:49:49.350000
61452XCSE20250916 15:49:49.350000
121452XCSE20250916 15:49:49.350000
161450XCSE20250916 15:50:57.281000
181450XCSE20250916 15:50:57.281000
51450XCSE20250916 15:52:37.798000
41450XCSE20250916 15:52:37.798000
91450XCSE20250916 15:53:01.916000
61450XCSE20250916 15:53:23.796000
31450XCSE20250916 15:53:23.796000
91450XCSE20250916 15:53:47.983000
11450XCSE20250916 15:54:13.516000
91450XCSE20250916 15:54:13.516000
91450XCSE20250916 15:54:34.796000
91450XCSE20250916 15:54:55.299000
11450XCSE20250916 15:55:16.796000
81450XCSE20250916 15:55:16.796000
101450XCSE20250916 15:55:37.479000
71450XCSE20250916 15:55:58.159000
21450XCSE20250916 15:55:58.159000
91450XCSE20250916 15:56:19.797000
61450XCSE20250916 15:56:41.556000
31450XCSE20250916 15:56:41.556000
91450XCSE20250916 15:56:59.796000
91450XCSE20250916 15:57:20.798000
91450XCSE20250916 15:57:41.141000
71450XCSE20250916 15:58:01.881000
21450XCSE20250916 15:58:01.881000
91450XCSE20250916 15:58:21.796000
91450XCSE20250916 15:58:42.559000
121451XCSE20250916 16:00:25.704000
191451XCSE20250916 16:00:34.984000
181451XCSE20250916 16:00:35.005000
191451XCSE20250916 16:00:40.358000
161451XCSE20250916 16:02:00.399000
91451XCSE20250916 16:02:23.143000
81451XCSE20250916 16:02:44.346000
11451XCSE20250916 16:02:44.346000
91451XCSE20250916 16:03:08.186000
11451XCSE20250916 16:03:33.830000
81451XCSE20250916 16:03:33.830000
91451XCSE20250916 16:03:54.039000
61450XCSE20250916 16:10:19.186000
21450XCSE20250916 16:10:19.186000
91450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
91450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
61450XCSE20250916 16:16:21.640000
21450XCSE20250916 16:16:21.640000
171451XCSE20250916 16:16:21.642000
261451XCSE20250916 16:16:21.642000
171451XCSE20250916 16:16:21.659000
171451XCSE20250916 16:16:21.660000
171451XCSE20250916 16:16:21.677000
531450XCSE20250916 16:19:40.194000
531451XCSE20250916 16:26:07.589250
4391451XCSE20250916 16:26:07.589255
141452XCSE20250916 16:33:59.803011
351452XCSE20250916 16:33:59.803011
11452XCSE20250916 16:33:59.803011
261452XCSE20250916 16:33:59.803011
241452XCSE20250916 16:33:59.803011
51452XCSE20250916 16:33:59.831236
91452XCSE20250916 16:33:59.832116
1001452XCSE20250916 16:34:06.223760
441453XCSE20250916 16:38:31.267343
2421453XCSE20250916 16:38:31.267365
101454XCSE20250917 9:02:10.306000
101449XCSE20250917 9:06:37.115000
151452XCSE20250917 9:14:48.263000
161452XCSE20250917 9:14:48.326000
101455XCSE20250917 9:18:33.455000
151453XCSE20250917 9:18:33.497000
31453XCSE20250917 9:18:33.497000
151457XCSE20250917 9:19:10.379000
31457XCSE20250917 9:19:10.379000
21457XCSE20250917 9:19:22.043000
11457XCSE20250917 9:19:22.043000
31457XCSE20250917 9:19:22.043000
101454XCSE20250917 9:20:17.022000
131454XCSE20250917 9:24:00.693000
101453XCSE20250917 9:25:29.829000
81453XCSE20250917 9:27:13.830000
21453XCSE20250917 9:27:13.830000
101452XCSE20250917 9:28:34.093000
11452XCSE20250917 9:29:55.830000
91452XCSE20250917 9:29:55.830000
81452XCSE20250917 9:31:10.137000
71451XCSE20250917 9:32:16.831000
101451XCSE20250917 9:33:08.943000
281448XCSE20250917 9:33:47.086000
71447XCSE20250917 9:39:30.444000
51451XCSE20250917 9:49:02.901000
171452XCSE20250917 9:56:43.734000
31453XCSE20250917 9:56:44.203000
251453XCSE20250917 9:56:44.203000
91453XCSE20250917 9:56:44.203000
51453XCSE20250917 9:56:54.131000
51453XCSE20250917 9:56:58.861000
51453XCSE20250917 9:57:01.679000
101451XCSE20250917 10:03:14.577000
281454XCSE20250917 10:09:00.765000
71454XCSE20250917 10:09:00.765000
101456XCSE20250917 10:14:33.227000
101456XCSE20250917 10:14:33.249000
101455XCSE20250917 10:18:33.088000
101458XCSE20250917 10:38:49.038000
101457XCSE20250917 10:42:03.094000
31460XCSE20250917 10:48:35.733000
121461XCSE20250917 10:56:07.794000
201461XCSE20250917 10:56:25.593000
51461XCSE20250917 10:56:25.684000
51461XCSE20250917 10:56:33.238000
51461XCSE20250917 10:56:35.650000
191461XCSE20250917 10:59:56.505000
191461XCSE20250917 11:00:17.002000
211461XCSE20250917 11:02:08.492000
11461XCSE20250917 11:02:08.567000
81461XCSE20250917 11:02:11.514000
101461XCSE20250917 11:02:11.568000
51459XCSE20250917 11:02:11.586000
201457XCSE20250917 11:03:01.197000
231457XCSE20250917 11:15:41.207000
81457XCSE20250917 11:15:41.207000
41457XCSE20250917 11:15:41.268000
81457XCSE20250917 11:16:25.220000
241457XCSE20250917 11:16:25.243000
181457XCSE20250917 11:16:25.278000
221457XCSE20250917 11:16:25.290000
181457XCSE20250917 11:16:25.295000
181457XCSE20250917 11:16:25.300000
191458XCSE20250917 11:24:36.713000
151458XCSE20250917 11:30:36.074000
81458XCSE20250917 11:30:36.074000
151458XCSE20250917 11:30:36.078000
81458XCSE20250917 11:30:36.078000
151458XCSE20250917 11:30:36.081000
81458XCSE20250917 11:30:36.081000
151458XCSE20250917 11:30:36.096000
81458XCSE20250917 11:30:36.096000
151458XCSE20250917 11:30:36.117000
81458XCSE20250917 11:30:36.117000
151457XCSE20250917 11:30:36.668000
81457XCSE20250917 11:30:36.668000
221457XCSE20250917 11:31:46.397000
21457XCSE20250917 11:31:46.397000
101457XCSE20250917 11:33:02.831000
101457XCSE20250917 11:34:31.064000
101457XCSE20250917 11:36:39.717000
101457XCSE20250917 11:39:00.011000
201458XCSE20250917 11:43:45.604000
201457XCSE20250917 11:43:45.809000
101457XCSE20250917 11:52:39.213000
91457XCSE20250917 11:52:39.213000
191457XCSE20250917 11:52:39.810000
101455XCSE20250917 11:55:11.813000
101455XCSE20250917 11:55:13.251000
11457XCSE20250917 11:59:51.361000
131457XCSE20250917 11:59:51.375000
61457XCSE20250917 11:59:51.380000
101457XCSE20250917 12:00:13.882000
51458XCSE20250917 12:03:45.790000
81461XCSE20250917 12:06:49.676000
191460XCSE20250917 12:06:49.733000
61459XCSE20250917 12:06:50.711000
141459XCSE20250917 12:06:56.939000
61459XCSE20250917 12:06:56.939000
281460XCSE20250917 12:07:33.783000
191458XCSE20250917 12:07:38.502000
31458XCSE20250917 12:07:38.502000
191460XCSE20250917 12:30:32.203000
41459XCSE20250917 12:30:32.206000
21459XCSE20250917 12:31:57.831000
21460XCSE20250917 12:33:23.831000
21462XCSE20250917 12:39:54.270000
11464XCSE20250917 12:41:31.640000
81464XCSE20250917 12:41:31.641000
51464XCSE20250917 12:41:43.719000
21464XCSE20250917 12:41:43.721000
11464XCSE20250917 12:41:55.931000
181464XCSE20250917 12:42:33.943000
101462XCSE20250917 12:42:33.994000
101462XCSE20250917 12:43:52.015000
91462XCSE20250917 12:43:52.015000
101462XCSE20250917 12:44:27.239000
81462XCSE20250917 12:45:01.058000
61464XCSE20250917 12:55:36.192000
191462XCSE20250917 12:58:12.084000
151463XCSE20250917 12:58:12.085000
261463XCSE20250917 12:58:12.091000
191463XCSE20250917 13:02:05.257000
61463XCSE20250917 13:02:13.531000
61463XCSE20250917 13:02:21.022000
121463XCSE20250917 13:03:33.112000
191461XCSE20250917 13:08:01.010000
191459XCSE20250917 13:08:31.100000
81462XCSE20250917 13:37:58.542000
41462XCSE20250917 13:37:58.542000
161462XCSE20250917 13:37:58.542000
91462XCSE20250917 13:40:03.106000
141463XCSE20250917 13:40:03.379000
91463XCSE20250917 13:40:03.379000
241463XCSE20250917 13:40:03.379000
11463XCSE20250917 13:40:03.379000
191462XCSE20250917 13:42:47.088000
101462XCSE20250917 13:42:47.088000
91462XCSE20250917 13:42:47.088000
411463XCSE20250917 14:02:15.137000
281463XCSE20250917 14:02:15.137000
101463XCSE20250917 14:02:38.046000
101462XCSE20250917 14:02:38.088000
361462XCSE20250917 14:02:38.088000
371461XCSE20250917 14:02:41.655000
31460XCSE20250917 14:02:41.927000
161461XCSE20250917 14:04:00.459000
191462XCSE20250917 14:32:04.966000
161462XCSE20250917 14:32:05.040000
31463XCSE20250917 14:32:05.072000
61463XCSE20250917 14:32:05.072000
191462XCSE20250917 14:33:01.247000
151462XCSE20250917 14:41:04.046000
51462XCSE20250917 14:43:47.195000
151462XCSE20250917 14:43:47.195000
91462XCSE20250917 14:43:47.535000
151462XCSE20250917 14:45:28.668000
301464XCSE20250917 14:57:55.247000
91464XCSE20250917 14:57:55.247000
101464XCSE20250917 14:57:55.247000
101465XCSE20250917 15:04:00.064000
1111467XCSE20250917 15:09:13.724000
291467XCSE20250917 15:16:56.092000
191467XCSE20250917 15:24:33.072000
201467XCSE20250917 15:28:14.365000
11469XCSE20250917 15:34:09.520000
191470XCSE20250917 15:34:28.606000
101471XCSE20250917 15:38:14.045000
51472XCSE20250917 15:38:14.045000
181472XCSE20250917 15:38:14.045000
201472XCSE20250917 15:38:14.045000
101472XCSE20250917 15:38:14.046000
101472XCSE20250917 15:38:14.081000
291471XCSE20250917 15:38:14.100000
191471XCSE20250917 15:42:01.196000
181471XCSE20250917 15:47:20.387000
41471XCSE20250917 15:47:20.387000
101471XCSE20250917 15:54:11.088000
101470XCSE20250917 15:59:41.549000
101470XCSE20250917 16:06:29.094000
121470XCSE20250917 16:12:11.286000
191471XCSE20250917 16:13:59.221000
71470XCSE20250917 16:22:38.186000
121470XCSE20250917 16:22:38.186000
91470XCSE20250917 16:22:38.186000
81470XCSE20250917 16:22:38.239000
281469XCSE20250917 16:22:38.251000
81470XCSE20250917 16:22:38.269000
281469XCSE20250917 16:22:45.337000
21469XCSE20250917 16:22:45.388000
101472XCSE20250917 16:28:01.000000
271472XCSE20250917 16:28:01.000000
231472XCSE20250917 16:28:01.000000
21472XCSE20250917 16:28:01.000000
101472XCSE20250917 16:28:01.238000
291471XCSE20250917 16:28:01.856000
171470XCSE20250917 16:29:02.018000
131470XCSE20250917 16:29:04.037000
171470XCSE20250917 16:29:04.037000
101470XCSE20250917 16:29:04.224000
111469XCSE20250917 16:29:04.272000
171469XCSE20250917 16:31:01.775000
21469XCSE20250917 16:31:01.775000
11161468XCSE20250917 16:41:51.951218
191470XCSE20250918 9:02:48.278000
131475XCSE20250918 9:12:15.043000
131475XCSE20250918 9:12:15.047000
101475XCSE20250918 9:12:20.163000
191472XCSE20250918 9:13:15.362000
121478XCSE20250918 9:17:03.891000
101478XCSE20250918 9:17:20.936000
141481XCSE20250918 9:20:37.666000
41483XCSE20250918 9:23:27.015000
101482XCSE20250918 9:24:06.032000
121483XCSE20250918 9:27:00.085000
101483XCSE20250918 9:27:00.090000
201486XCSE20250918 9:31:51.740000
101486XCSE20250918 9:37:55.087000
101485XCSE20250918 9:48:20.217000
91485XCSE20250918 9:48:20.217000
191484XCSE20250918 10:00:12.011000
91484XCSE20250918 10:00:12.011000
501484XCSE20250918 10:00:12.026000
111484XCSE20250918 10:00:12.046000
281484XCSE20250918 10:00:12.095000
421484XCSE20250918 10:02:16.999000
281482XCSE20250918 10:02:17.018000
191483XCSE20250918 10:07:09.380000
101485XCSE20250918 10:14:38.152000
101484XCSE20250918 10:14:47.699000
201485XCSE20250918 10:14:47.699000
101484XCSE20250918 10:14:47.718000
121484XCSE20250918 10:16:12.117000
101482XCSE20250918 10:20:15.321000
101482XCSE20250918 10:20:15.321000
201485XCSE20250918 10:23:53.094000
91485XCSE20250918 10:23:53.094000
101486XCSE20250918 10:30:05.081000
61486XCSE20250918 10:32:20.081000
111486XCSE20250918 10:33:35.076000
481488XCSE20250918 10:47:40.288000
161488XCSE20250918 10:47:40.288000
101486XCSE20250918 10:48:25.867000
101485XCSE20250918 10:48:30.163000
101483XCSE20250918 10:48:46.136000
91483XCSE20250918 10:48:46.136000
201485XCSE20250918 11:08:20.208000
11485XCSE20250918 11:19:00.789000
101484XCSE20250918 11:20:10.203000
91484XCSE20250918 11:20:10.203000
101483XCSE20250918 11:20:48.085000
91484XCSE20250918 11:26:48.411000
91484XCSE20250918 11:26:48.411000
101482XCSE20250918 11:27:34.557000
111483XCSE20250918 11:32:05.341000
91483XCSE20250918 11:33:50.341000
61483XCSE20250918 11:34:39.083000
291482XCSE20250918 11:36:25.085000
281480XCSE20250918 11:36:40.096000
241480XCSE20250918 11:37:22.708000
101479XCSE20250918 11:39:28.248000
111479XCSE20250918 11:39:28.255000
101478XCSE20250918 11:42:20.120000
141478XCSE20250918 11:42:26.132000
101477XCSE20250918 11:43:35.740000
71476XCSE20250918 11:44:27.785000
101475XCSE20250918 11:47:56.085000
101474XCSE20250918 11:48:34.663000
281474XCSE20250918 11:55:02.134000
181474XCSE20250918 11:55:02.141000
131474XCSE20250918 11:55:02.146000
101474XCSE20250918 11:55:44.718000
11473XCSE20250918 11:56:58.426000
11474XCSE20250918 12:08:43.822000
31474XCSE20250918 12:09:25.453000
121474XCSE20250918 12:11:44.273000
101475XCSE20250918 12:11:44.337000
151475XCSE20250918 12:11:45.328000
191473XCSE20250918 12:14:24.912000
201472XCSE20250918 12:18:57.088000
61474XCSE20250918 12:18:58.014000
201474XCSE20250918 12:18:58.014000
61474XCSE20250918 12:18:58.014000
11474XCSE20250918 12:26:15.548000
121474XCSE20250918 12:29:10.152000
101472XCSE20250918 12:29:41.071000
471472XCSE20250918 12:29:41.205000
101471XCSE20250918 12:30:02.181000
91471XCSE20250918 12:30:02.181000
101469XCSE20250918 12:33:44.474000
91469XCSE20250918 12:33:44.474000
241471XCSE20250918 12:48:24.556000
221472XCSE20250918 12:49:57.800000
11472XCSE20250918 12:51:38.810000
41474XCSE20250918 13:02:06.005000
161474XCSE20250918 13:02:06.005000
191474XCSE20250918 13:02:19.532000
91475XCSE20250918 13:02:36.071000
151475XCSE20250918 13:02:36.274000
91475XCSE20250918 13:02:36.274000
91475XCSE20250918 13:02:36.294000
191474XCSE20250918 13:02:36.627000
201473XCSE20250918 13:02:36.662000
151475XCSE20250918 13:02:37.036000
41475XCSE20250918 13:02:37.036000
151475XCSE20250918 13:02:37.053000
151475XCSE20250918 13:02:37.063000
201473XCSE20250918 13:02:39.938000
191473XCSE20250918 13:02:39.938000
191472XCSE20250918 13:02:43.718000
171472XCSE20250918 13:02:43.718000
181472XCSE20250918 13:02:43.738000
201472XCSE20250918 13:02:44.002000
221473XCSE20250918 13:03:36.013000
221473XCSE20250918 13:03:37.342000
101473XCSE20250918 13:03:54.081000
151471XCSE20250918 13:03:57.384000
61471XCSE20250918 13:08:42.025000
131471XCSE20250918 13:08:42.025000
191470XCSE20250918 13:09:17.864000
91470XCSE20250918 13:09:17.864000
201470XCSE20250918 13:09:59.093000
51469XCSE20250918 13:13:27.330000
191471XCSE20250918 13:16:59.260000
101473XCSE20250918 13:19:32.082000
31473XCSE20250918 13:22:56.786000
71473XCSE20250918 13:22:56.786000
101473XCSE20250918 13:26:27.976000
191470XCSE20250918 13:27:17.094000
91470XCSE20250918 13:27:17.094000
91470XCSE20250918 13:27:17.094000
151470XCSE20250918 13:37:31.406000
101470XCSE20250918 13:39:22.083000
201468XCSE20250918 13:42:38.467000
191469XCSE20250918 14:02:13.274000
91468XCSE20250918 14:06:55.108000
101468XCSE20250918 14:07:19.411000
91468XCSE20250918 14:07:19.411000
11468XCSE20250918 14:14:25.346000
101467XCSE20250918 14:16:31.195000
101468XCSE20250918 14:22:06.108000
301468XCSE20250918 14:25:46.893000
501468XCSE20250918 14:25:47.024000
531468XCSE20250918 14:25:47.024000
281466XCSE20250918 14:25:56.092000
181467XCSE20250918 14:30:47.683000
231467XCSE20250918 14:30:58.942000
121467XCSE20250918 14:31:00.356000
191465XCSE20250918 14:31:01.430000
191465XCSE20250918 14:32:00.746000
11464XCSE20250918 14:32:55.823000
191464XCSE20250918 14:32:55.823000
201463XCSE20250918 14:36:55.700000
171461XCSE20250918 14:38:24.445000
51461XCSE20250918 14:44:55.200000
51460XCSE20250918 14:51:07.098000
231460XCSE20250918 14:51:07.098000
291461XCSE20250918 15:01:28.902000
301460XCSE20250918 15:01:29.146000
281460XCSE20250918 15:01:29.171000
71460XCSE20250918 15:01:33.345000
181462XCSE20250918 15:09:54.526000
231462XCSE20250918 15:09:54.526000
11462XCSE20250918 15:09:54.526000
281461XCSE20250918 15:18:01.300000
11461XCSE20250918 15:18:02.779000
111461XCSE20250918 15:18:14.484000
281460XCSE20250918 15:18:41.487000
371460XCSE20250918 15:24:44.178000
91460XCSE20250918 15:24:44.185000
371460XCSE20250918 15:24:44.185000
301460XCSE20250918 15:25:10.853000
71461XCSE20250918 15:26:58.572000
211461XCSE20250918 15:27:25.709000
71461XCSE20250918 15:27:25.709000
301463XCSE20250918 15:31:09.066000
131464XCSE20250918 15:36:50.014000
191462XCSE20250918 15:39:27.242000
121461XCSE20250918 15:40:05.275000
51464XCSE20250918 15:42:06.081000
51464XCSE20250918 15:42:06.081000
191462XCSE20250918 15:43:13.661000
291461XCSE20250918 15:45:19.852000
71460XCSE20250918 15:47:45.030000
41463XCSE20250918 15:50:12.822000
291463XCSE20250918 15:50:12.824000
381464XCSE20250918 15:50:13.345000
381463XCSE20250918 15:50:34.034000
131462XCSE20250918 15:50:34.060000
241462XCSE20250918 15:50:34.060000
121462XCSE20250918 15:54:30.283000
121462XCSE20250918 15:54:57.857000
121462XCSE20250918 15:54:57.868000
301461XCSE20250918 15:55:08.234000
81461XCSE20250918 15:55:08.234000
301461XCSE20250918 15:58:27.797000
301460XCSE20250918 15:58:27.929000
41464XCSE20250918 16:00:10.015000
401463XCSE20250918 16:00:10.034000
371462XCSE20250918 16:02:22.558000
11462XCSE20250918 16:05:29.309000
231462XCSE20250918 16:05:29.309000
281461XCSE20250918 16:06:56.680000
11467XCSE20250918 16:20:43.501000
241467XCSE20250918 16:21:47.507000
181467XCSE20250918 16:23:11.549000
101467XCSE20250918 16:23:17.887000
101466XCSE20250918 16:24:36.211000
101466XCSE20250918 16:24:36.211000
601468XCSE20250918 16:29:35.082000
481468XCSE20250918 16:29:35.082000
111468XCSE20250918 16:29:35.082000
481468XCSE20250918 16:29:35.604000
521468XCSE20250918 16:29:35.941000
481468XCSE20250918 16:29:35.941000
171468XCSE20250918 16:29:36.911000
11468XCSE20250918 16:29:43.082000
61468XCSE20250918 16:29:43.082000
31468XCSE20250918 16:29:43.082000
291467XCSE20250918 16:29:44.107000
291466XCSE20250918 16:35:07.135000
31465XCSE20250918 16:35:50.757000
261465XCSE20250918 16:38:53.798000
31465XCSE20250918 16:38:53.798000
251465XCSE20250918 16:42:53.312160
11465XCSE20250918 16:44:13.120389
221465XCSE20250918 16:45:19.941812
3811465XCSE20250918 16:45:19.941850
51469XCSE20250919 9:05:07.837000
121469XCSE20250919 9:05:07.837000
11469XCSE20250919 9:05:07.837000
201467XCSE20250919 9:08:38.948000
41471XCSE20250919 9:13:34.674000
31471XCSE20250919 9:13:34.674000
201468XCSE20250919 9:13:42.292000
101466XCSE20250919 9:14:27.094000
101466XCSE20250919 9:18:32.081000
101465XCSE20250919 9:24:20.078000
71468XCSE20250919 9:26:35.061000
101466XCSE20250919 9:36:56.201000
91466XCSE20250919 9:36:56.201000
191467XCSE20250919 9:56:15.215000
101467XCSE20250919 9:56:15.215000
31466XCSE20250919 9:56:53.025000
41466XCSE20250919 10:00:48.379000
71469XCSE20250919 10:03:23.783000
201467XCSE20250919 10:10:43.119000
61470XCSE20250919 10:14:05.007000
41470XCSE20250919 10:14:06.102000
41470XCSE20250919 10:14:06.144000
31470XCSE20250919 10:14:08.046000
41470XCSE20250919 10:14:13.046000
41470XCSE20250919 10:14:23.046000
31470XCSE20250919 10:14:28.046000
41470XCSE20250919 10:14:40.248000
31470XCSE20250919 10:14:40.288000
31471XCSE20250919 10:15:42.629000
101469XCSE20250919 10:16:00.830000
101469XCSE20250919 10:28:42.313000
101468XCSE20250919 10:29:11.380000
51468XCSE20250919 10:29:17.550000
51468XCSE20250919 10:29:21.412000
41468XCSE20250919 10:30:32.392000
11468XCSE20250919 10:30:32.392000
101468XCSE20250919 10:42:23.180000
91468XCSE20250919 10:42:23.180000
101467XCSE20250919 10:43:50.184000
5001466XCSE20250919 10:43:50.184144
101471XCSE20250919 10:50:27.941000
971472XCSE20250919 10:51:48.114000
61472XCSE20250919 10:52:07.938000
101470XCSE20250919 10:55:10.959000
671470XCSE20250919 10:55:10.966000
81470XCSE20250919 10:55:10.966000
81470XCSE20250919 10:55:10.987000
101469XCSE20250919 10:57:34.858000
101469XCSE20250919 10:57:34.858000
141471XCSE20250919 11:11:05.323000
91471XCSE20250919 11:11:05.323000
31471XCSE20250919 11:11:05.329000
101470XCSE20250919 11:11:11.563000
101468XCSE20250919 11:13:54.083000
91468XCSE20250919 11:13:54.083000
91468XCSE20250919 11:13:54.083000
191469XCSE20250919 11:15:23.367000
101469XCSE20250919 11:15:23.367000
41469XCSE20250919 11:15:23.367000
221469XCSE20250919 11:15:23.387000
101469XCSE20250919 11:15:23.425000
41469XCSE20250919 11:16:21.078000
41469XCSE20250919 11:17:29.065000
151469XCSE20250919 11:17:29.103000
151469XCSE20250919 11:17:29.111000
151469XCSE20250919 11:17:29.144000
31471XCSE20250919 11:21:49.478000
51470XCSE20250919 11:21:49.545000
101470XCSE20250919 11:24:49.496000
101470XCSE20250919 11:24:49.498000
141471XCSE20250919 11:27:27.043000
51471XCSE20250919 11:30:24.692000
161471XCSE20250919 11:30:24.741000
51471XCSE20250919 11:30:24.746000
51471XCSE20250919 11:30:24.761000
201470XCSE20250919 11:32:14.392000
71471XCSE20250919 11:32:14.413000
101470XCSE20250919 11:42:52.748000
21470XCSE20250919 11:49:50.025000
21470XCSE20250919 11:49:59.015000
31469XCSE20250919 11:49:59.553000
21469XCSE20250919 11:49:59.616000
101469XCSE20250919 11:49:59.624000
51471XCSE20250919 11:49:59.645000
171471XCSE20250919 11:49:59.645000
191471XCSE20250919 11:49:59.645000
21469XCSE20250919 11:49:59.851000
11473XCSE20250919 11:49:59.982000
31473XCSE20250919 11:49:59.982000
41473XCSE20250919 11:49:59.982000
141471XCSE20250919 11:50:00.994000
141471XCSE20250919 11:50:01.768000
91471XCSE20250919 11:50:13.438000
21471XCSE20250919 11:50:14.222000
21472XCSE20250919 11:50:19.519000
31472XCSE20250919 11:50:19.519000
31472XCSE20250919 11:50:19.519000
11472XCSE20250919 11:50:20.022000
31471XCSE20250919 11:50:29.551000
21471XCSE20250919 11:50:29.605000
21471XCSE20250919 11:50:29.850000
21471XCSE20250919 11:50:29.972000
51473XCSE20250919 11:50:29.972000
111473XCSE20250919 11:50:29.972000
11473XCSE20250919 11:50:29.972000
31473XCSE20250919 11:50:29.972000
31473XCSE20250919 11:50:29.972000
291473XCSE20250919 11:50:30.462000
31470XCSE20250919 11:50:44.551000
21470XCSE20250919 11:50:44.609000
21470XCSE20250919 11:50:44.850000
21470XCSE20250919 11:50:44.971000
31470XCSE20250919 11:50:59.552000
21470XCSE20250919 11:50:59.606000
101470XCSE20250919 11:50:59.609000
21470XCSE20250919 11:50:59.850000
21469XCSE20250919 11:51:29.851000
51469XCSE20250919 11:51:44.552000
31469XCSE20250919 11:51:44.606000
21469XCSE20250919 11:51:44.851000
21469XCSE20250919 11:51:59.551000
21469XCSE20250919 11:51:59.607000
21469XCSE20250919 11:51:59.850000
11469XCSE20250919 11:52:14.554000
21469XCSE20250919 11:52:14.554000
21469XCSE20250919 11:52:14.603000
21469XCSE20250919 11:52:14.850000
11469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
11469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
31469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21468XCSE20250919 11:52:44.551000
21468XCSE20250919 11:52:44.601000
21468XCSE20250919 11:52:44.850000
31467XCSE20250919 11:53:29.552000
21467XCSE20250919 11:53:29.606000
21467XCSE20250919 11:53:29.851000
201469XCSE20250919 11:53:40.726000
21468XCSE20250919 11:53:51.898000
31467XCSE20250919 11:54:14.559000
21467XCSE20250919 11:54:14.606000
141467XCSE20250919 11:54:14.649000
31467XCSE20250919 11:54:14.649000
21467XCSE20250919 11:54:14.649000
21467XCSE20250919 11:54:59.553000
11467XCSE20250919 11:54:59.609000
71467XCSE20250919 11:54:59.633000
31467XCSE20250919 11:54:59.633000
21467XCSE20250919 11:54:59.851000
11467XCSE20250919 11:54:59.971000
21467XCSE20250919 11:55:14.556000
11467XCSE20250919 11:55:14.606000
11467XCSE20250919 11:55:14.850000
31467XCSE20250919 11:55:23.788000
101467XCSE20250919 11:55:23.788000
31467XCSE20250919 11:55:23.788000
31467XCSE20250919 11:55:23.788000
11467XCSE20250919 11:55:23.788000
21466XCSE20250919 11:56:29.851000
11466XCSE20250919 11:56:44.553000
11466XCSE20250919 11:56:44.607000
21466XCSE20250919 11:56:44.851000
21466XCSE20250919 11:56:59.851000
21466XCSE20250919 11:56:59.971000
191467XCSE20250919 11:57:14.555000
21466XCSE20250919 11:57:29.554000
11466XCSE20250919 11:57:29.606000
21466XCSE20250919 11:57:29.850000
21466XCSE20250919 11:57:44.553000
11466XCSE20250919 11:57:44.605000
21466XCSE20250919 11:57:44.850000
31466XCSE20250919 11:57:44.972000
21466XCSE20250919 11:57:59.552000
11466XCSE20250919 11:57:59.606000
41466XCSE20250919 11:57:59.641000
31466XCSE20250919 11:57:59.641000
31466XCSE20250919 11:57:59.641000
11466XCSE20250919 11:57:59.829000
31466XCSE20250919 11:57:59.829000
31466XCSE20250919 11:57:59.829000
31466XCSE20250919 11:57:59.829000
101466XCSE20250919 11:57:59.829000
11465XCSE20250919 11:58:14.971000
41465XCSE20250919 11:58:15.321000
41465XCSE20250919 11:58:16.791000
11465XCSE20250919 11:58:25.821000
11465XCSE20250919 11:58:29.554000
11465XCSE20250919 11:58:29.604000
11465XCSE20250919 11:58:29.850000
11465XCSE20250919 11:58:29.850000
31465XCSE20250919 11:58:41.853000
11465XCSE20250919 11:58:44.554000
11465XCSE20250919 11:58:44.607000
21465XCSE20250919 11:58:44.850000
31465XCSE20250919 11:58:44.972000
31465XCSE20250919 11:58:59.075000
21465XCSE20250919 11:58:59.075000
21465XCSE20250919 11:58:59.075000
31465XCSE20250919 11:58:59.075000
11463XCSE20250919 11:59:44.617000
21463XCSE20250919 11:59:44.850000
21463XCSE20250919 11:59:59.850000
101463XCSE20250919 12:01:32.058000
101462XCSE20250919 12:02:08.086000
31463XCSE20250919 12:25:00.469000
71463XCSE20250919 12:25:00.469000
101462XCSE20250919 12:32:55.081000
101462XCSE20250919 12:38:20.995000
101461XCSE20250919 12:40:04.365000
161461XCSE20250919 12:40:34.184000
11462XCSE20250919 12:42:07.622000
191462XCSE20250919 12:42:22.102000
191461XCSE20250919 12:49:25.187000
91461XCSE20250919 12:49:25.187000
91461XCSE20250919 12:49:25.187000
41463XCSE20250919 12:55:34.198000
21463XCSE20250919 12:55:34.198000
41463XCSE20250919 12:55:34.198000
21463XCSE20250919 12:59:28.658000
81463XCSE20250919 12:59:28.658000
101463XCSE20250919 13:03:24.542000
281466XCSE20250919 13:11:16.166000
281467XCSE20250919 13:11:26.293000
281465XCSE20250919 13:18:20.996000
191466XCSE20250919 13:20:47.063000
191464XCSE20250919 13:22:24.259000
191462XCSE20250919 13:27:24.189000
91462XCSE20250919 13:27:24.189000
101461XCSE20250919 13:38:00.357000
101460XCSE20250919 13:38:55.384000
21459XCSE20250919 13:39:56.710000
31459XCSE20250919 13:39:56.913000
51459XCSE20250919 13:42:07.909000
21459XCSE20250919 13:42:07.909000
31459XCSE20250919 13:42:07.909000
301459XCSE20250919 13:46:13.424000
41459XCSE20250919 14:00:13.975000
51461XCSE20250919 14:05:47.480000
51461XCSE20250919 14:05:47.484000
191460XCSE20250919 14:09:46.181000
101460XCSE20250919 14:09:46.181000
51461XCSE20250919 14:14:06.453000
121461XCSE20250919 14:15:48.936000
131461XCSE20250919 14:15:48.936000
101461XCSE20250919 14:18:43.198000
91461XCSE20250919 14:21:59.198000
11461XCSE20250919 14:21:59.198000
61459XCSE20250919 14:28:14.463000
141459XCSE20250919 14:28:14.463000
41459XCSE20250919 14:28:14.463000
41459XCSE20250919 14:30:46.092000
91459XCSE20250919 14:30:46.092000
151459XCSE20250919 14:30:46.092000
281461XCSE20250919 14:30:50.992000
401463XCSE20250919 14:37:16.011000
281462XCSE20250919 14:37:16.081000
281461XCSE20250919 14:37:16.163000
281461XCSE20250919 14:37:16.220000
191464XCSE20250919 14:44:42.779000
91464XCSE20250919 14:44:42.779000
91464XCSE20250919 14:44:42.779000
21468XCSE20250919 15:05:57.443000
41468XCSE20250919 15:05:57.443000
41468XCSE20250919 15:05:57.443000
291466XCSE20250919 15:05:57.481000
291465XCSE20250919 15:06:50.060000
101466XCSE20250919 15:11:48.198000
191465XCSE20250919 15:28:27.173000
91465XCSE20250919 15:28:27.173000
281465XCSE20250919 15:28:35.085000
191465XCSE20250919 15:28:35.088000
191464XCSE20250919 15:30:54.124000
91464XCSE20250919 15:30:54.124000
371468XCSE20250919 15:34:33.176000
281468XCSE20250919 15:34:35.212000
281468XCSE20250919 15:34:35.228000
151469XCSE20250919 15:38:14.863000
281468XCSE20250919 15:38:28.907000
481468XCSE20250919 15:42:08.405000
21468XCSE20250919 15:42:08.405000
201467XCSE20250919 15:42:08.425000
101467XCSE20250919 15:42:53.204000
191467XCSE20250919 15:46:09.087000
91467XCSE20250919 15:46:09.087000
371467XCSE20250919 15:48:37.764000
241466XCSE20250919 16:03:07.396000
61466XCSE20250919 16:03:07.396000
91466XCSE20250919 16:03:07.396000
101466XCSE20250919 16:03:07.396000
101466XCSE20250919 16:03:07.396000
351467XCSE20250919 16:20:57.884000
221467XCSE20250919 16:20:57.885000
111467XCSE20250919 16:20:57.885000
61467XCSE20250919 16:24:16.327000
181467XCSE20250919 16:24:16.327000
101467XCSE20250919 16:24:16.327000
221467XCSE20250919 16:24:16.347000
31467XCSE20250919 16:24:16.347000
471467XCSE20250919 16:25:06.247000
471466XCSE20250919 16:26:04.477000
91466XCSE20250919 16:26:04.477000
101466XCSE20250919 16:26:14.200000
101466XCSE20250919 16:28:24.200000
201465XCSE20250919 16:29:34.082000
281465XCSE20250919 16:30:00.926000
91465XCSE20250919 16:30:00.926000
111465XCSE20250919 16:30:00.926000
101465XCSE20250919 16:30:01.526000
231465XCSE20250919 16:30:01.526000
271465XCSE20250919 16:30:03.136000
81465XCSE20250919 16:30:31.617000
31465XCSE20250919 16:30:35.436000
41465XCSE20250919 16:30:39.697000
51465XCSE20250919 16:31:27.309000
301465XCSE20250919 16:32:25.200000
101465XCSE20250919 16:32:25.200000
181465XCSE20250919 16:32:25.698000
191465XCSE20250919 16:33:01.053000
101466XCSE20250919 16:36:13.201000
101466XCSE20250919 16:37:46.200000
2291472XCSE20250919 16:52:42.252670
2501472XCSE20250919 16:52:42.252674
171472XCSE20250919 16:52:42.252682

