Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 15. til 19. september foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 107.659 1.301.207.100 15 september 2025 680 13.438,3088 9.138.050 16 september 2025 640 13.854,5938 8.866.940 17 september 2025 600 13.944,8333 8.366.900 18 september 2025 650 13.829,5077 8.989.180 19 september 2025 700 13.079,2429 9.155.470 Total 15. -19. september 2025 3.270 44.516.540 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 20.460 277.658.550 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 110.929 1.345.723.640 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 609.874 7.463.756.625 15 september 2025 3.407 13.521,3370 46.067.195 16 september 2025 3.207 13.952,1547 44.744.560 17 september 2025 3.006 14.013,8723 42.125.700 18 september 2025 3.257 13.921,3694 45.341.900 19 september 2025 3.508 13.127,5584 46.051.475 Total 15. -19. september 2025 16.385 224.330.830 Køb fra Familiefonden* 2.144 13.691,1967 29.353.926 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 115.938 1.585.508.727 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 628.403 7.717.441.381

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 110.929 A-aktier og 729.329 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,31% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 22. september 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





