Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 38

 | Source: Danske Bank A/S Danske Bank A/S

 


Selskabsmeddelelse nr. 43 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



22. september 2025



Page 1 of 1





Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 38



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 38 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse12,400,054243.13913,014,938,211
15. september 202543,000267.238211,491,243
16. september 202594,178266.115125,062,188
17. september 202596,116265.145025,484,677
18. september 202512,000267.03563,204,427
19. september 202595,000269.050825,559,826
I alt akkumuleret i uge 38340,294266.835090,802,361
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet12,740,348243.77203,105,740,571




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.526% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

Vedhæftet fil


Attachments

Danske Bank Company announcement_DK

Recommended Reading