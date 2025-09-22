|Selskabsmeddelelse nr. 43 2025
22. september 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 38
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 38 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|12,400,054
|243.1391
|3,014,938,211
|15. september 2025
|43,000
|267.2382
|11,491,243
|16. september 2025
|94,178
|266.1151
|25,062,188
|17. september 2025
|96,116
|265.1450
|25,484,677
|18. september 2025
|12,000
|267.0356
|3,204,427
|19. september 2025
|95,000
|269.0508
|25,559,826
|I alt akkumuleret i uge 38
|340,294
|266.8350
|90,802,361
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|12,740,348
|243.7720
|3,105,740,571
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.526% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
