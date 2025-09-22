Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 38





Fondsbørsmeddelelse 49/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-

værdi (DKK) I alt i henhold til seneste meddelelse 2.710 752,68 2.039.773,33 15. september 2025 190 756,00 143.640,00 16. september 2025 200 731,00 146.200,00 17. september 2025 200 702,00 140.400,00 18. september 2025 200 700,50 140.100,00 19. september 2025 290 713,83 207.010,70 I alt uge 38 1.080 719,77 777.350,70 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 3.790 743,30 2.817.124,03

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 39.866 egne aktier, svarende til 1,4765 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen

Djurslands Bank





Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO







