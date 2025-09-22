Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 38

 | Source: Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S


Fondsbørsmeddelelse 49/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-
værdi (DKK)
I alt i henhold til seneste meddelelse2.710752,682.039.773,33
15. september 2025190756,00143.640,00
16. september 2025200731,00146.200,00
17. september 2025200702,00140.400,00
18. september 2025200700,50140.100,00
19. september 2025290713,83207.010,70
I alt uge 381.080719,77777.350,70
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet3.790743,302.817.124,03

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 39.866 egne aktier, svarende til 1,4765 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
Djurslands Bank


Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             

Adm. direktør, CEO


Vedhæftet fil


Attachments

49-2025 Fondsbørsmeddelelse 22.09.2025 Aktietilbagekøb i Djurslands Bank - transaktioner i uge 38

Recommended Reading