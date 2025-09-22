Les Leafs et les Canadiens dominent, mais la partisanerie canadienne à l’égard de la LNH raconte des histoires différentes d'un océan à l'autre

TORONTO, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le début sous peu de la saison régulière de la LNH, soit le 7 octobre, la plus récente étude ÉCC|Sports 2025 de Vividata montre que le hockey demeure le sport qui soulève le plus de passion au Canada, avec 16,5 millions de partisans canadiens, plus que toute autre ligue professionnelle au pays. Mais la composition de ces bases de partisans révèle des histoires très différentes selon les équipes et les régions.

Le hockey est en tête de toutes les ligues pour les super fans

Deux tiers des adeptes de la LNH (66%) s'identifient comme super fans ou fans passionnés, soit la plus forte intensité de toutes les ligues au Canada. La LNF suit avec 60% et la LCF avec 52%. Cette concentration de passionnés distingue le hockey, avec moins de partisans occasionnels et plus de gens qui ne vivent que pour le jeu.

« Nos données confirment ce que la plupart des Canadiens ressentent déjà — le hockey est une tradition », a déclaré Pat Pellegrini, président et chef de la direction de Vividata. « Les Leafs et les Habs demeurent des piliers de la culture sportive canadienne, mais ce qui ressort vraiment, ce sont les différentes histoires dans chaque marché — de la passion des partisans des Jets, à l'impact de McDavid à Edmonton, jusqu'à la fidélité à l'échelle de la ville de Calgary. »

Les équipes canadiennes démontrent des forces différentes

Les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal dominent à l'échelle nationale, avec des bases de partisans de 4,6 millions et 4,3 millions respectivement. Les partisans des Leafs sont les plus engagés dans la ligue, avec 87% qui suivent plus de la moitié des matchs. Les partisans des Canadiens sont un peu plus âgés, avec une moyenne d'âge de 51 ans.

Au-delà de Toronto et Montréal, d'autres équipes brillent de façon distincte. Les 1,5 million de partisans des Oilers d'Edmonton sont en moyenne les plus jeunes (48 ans), portés par l'attrait de la superstar Connor McDavid. Les Canucks de Vancouver, qu’en à eux, revendiquent près de 2 millions de partisans, avec une loyauté profonde à travers la Colombie-Britannique. Les Flames de Calgary sont dominant dans leur ville, avec 53% des Calgariens s'identifiant comme partisans. Winnipeg, bien que plus petite, est le marché le plus intense : 37% des partisans des Jets sont des super fans de la LNH, la proportion la plus élevée parmi les clubs canadiens. Ottawa complète la liste avec un peu plus d'un demi-million de fans, dont 42% vivent à l'extérieur de l'Ontario — ce qui donne aux Sénateurs la plus large présence nationale parmi les petits marchés.

Sidney Crosby demeure aussi une figure dominante auprès de six millions de fans canadiens, soulignant la puissance durable des joueurs vétérans, tout comme l'attrait actuel de McDavid et l'impact commercial d'Auston Matthews.

Qui sont les partisans de hockey

Le fan moyen de la LNH au Canada a 49 ans, et 44% sont des femmes, ce qui fait du hockey l'un des sports les plus équilibrés selon le genre au pays. Pourtant, l'étude révèle aussi que les immigrants sont 76% moins susceptibles d'être des fans de la LNH, soulignant le défi d'élargir la portée du sport dans un Canada plus diversifié.

Les amateurs de hockey continuent d'écouter la télévision

Contrairement aux amateurs de basketball ou de soccer, les fans de la LNH sont beaucoup plus susceptibles de suivre des diffusions télévisées linéaires en direct. Cette fidélité maintient les diffuseurs traditionnels comme TVASports et RDS au cœur de l'expérience hockey, même si d'autres ligues misent davantage sur la diffusion en continu.

Le pouvoir des médias sociaux et des produits dérivés

La partisanerie à l’égard du hockey est de plus en plus façonnée par l'engagement numérique. Plus de 72% des amateurs de sport canadiens suivent du contenu sportif sur les réseaux sociaux, mettant en lumière la façon dont les joueurs et les équipes se connectent avec un auditoire plus jeune en ligne. Les dépenses en produits dérivés sont tout aussi puissantes : 73% des Canadiens ont acheté de la marchandise sportive au cours de la dernière année, dépensant plus de 3,2 milliards de dollars. Des joueurs comme Auston Matthews contribuent à alimenter cette vague, ses fans étant 40% plus susceptibles que la moyenne d'acheter de la marchandise à l’effigie des joueurs.

« Le hockey demeure la marque sportive la plus puissante du pays, mais nos chiffres montrent qu'il doit évoluer », a ajouté M Pellegrini. « Le prochain chapitre sera écrit selon la façon dont la LNH engage les Canadiens plus jeunes et plus diversifiés — et de plus en plus, cette histoire se déroulera sur les réseaux sociaux et dans les ventes de produits dérivés.

L’ÉCC | Sports 2025 de Vividata est l'étude la plus complète sur les amateurs de sports au Canada, qui sonde plus de 50 000 Canadiens chaque année sur plus de 65 ligues, des centaines d'équipes et de joueurs, ainsi que des milliers de comportements des partisans.

