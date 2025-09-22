Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2026 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2026 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer:

Johan Menckel, Investment AB Latour, ordförande

Sophie Larsén, AMF Fonder

Patrik Jönsson, SEB Investment Management AB

Staffan Dahlström, eget innehav

Charlotte Brogren, styrelsens ordförande

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2025.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2026 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: valberedningen@hms.se eller med brev till adressen: HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är den 8 januari 2026.

För mer information, kontakta:

Johan Menckel, Investeringsdirektör på Investment AB Latour, +46 733 99 34 19

Joakim Nideborn, Finanschef på HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

Bilaga