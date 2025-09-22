Hyvätuloisten ja omistusasujien kiinnostus vuokra-asumiseen kasvoi, osoittaa SATOn teettämä tutkimus

SATO Oyj, Lehdistötiedote 22.9.2025 klo 15.00

Vuokra-asumisen kiinnostavuus on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, ja erityisesti omistusasujat kertovat olevansa entistä kiinnostuneempia vuokra-asumisesta. Tämä ilmenee SATOn teettämästä ’Vastuullisuus vuokra-asumisessa 2025’ –tutkimuksesta.

Omistusasujista peräti 70 prosenttia kertoi kiinnostuksen vuokra-asumista kohtaan lisääntyneen ainakin jonkin verran. Kaikista vastaajista puolet kertoi kiinnostuksen lisääntyneen. Vuokra-asumisen kiinnostavuutta kartoitettiin kysymällä ”Miten kiinnostus vuokra-asumiseen on muuttunut viimeisen vuoden aikana?”

Lisäksi yli 85 000 euroa ansaitsevien, tutkimuksen suurimpiin tuloluokkiin kuuluvien vastaajien kiinnostus vuokra-asumista kohtaan on tutkimuksen mukaan kasvanut. Lähes kolmannes ylimpään tuloluokkaan kuuluvista vastaajista kertoi kiinnostuksen lisääntyneen erittäin paljon.

Tutkimuksen mukaan yleisin syy valita vuokra-asuminen on oma taloudellinen tilanne. Muita yleisiä syitä ovat huolettomuus ja joustavuus sekä vuokra-asunnon mahdollistama sijainti.

”Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että trendi jatkuu ja kiinnostus vuokra-asumiseen kasvaa yleisesti eri kohderyhmissä. Mukaan tulee jatkuvasti myös uusia ryhmiä, joita houkuttelevat vuokra-asumisen huolettomuus ja joustavuus, ei läheskään aina taloudellinen pakko”, sanoo SATOn kaupallinen johtaja, Laura Laamanen.

Tutkimuksen mukaan noin 90 prosenttia vastaajista piti kriittisinä asunnon ja vuokranantajan valintakriteereinä hyvää hinta-laatusuhdetta, helposti lähestyttävää vuokranantajaa sekä toimivia huoltopalveluita.

”Tämä päivän vuokrakotien asukkaat eivät halua kantaa huolta huoltotöistä tai remonteista ja joustavuus vaihtaa asuntoa palvelee esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa. Myös sijainnilla on iso merkitys meidän kaikkien kotien valinnassa: Vuokralle muuttaminen mahdollistaa monelle asumisen sellaisella alueella, jossa omistusasuminen ei välttämättä olisi edes mahdollista”, Laamanen jatkaa.

Vastaajat pitivät tärkeimpinä valintaperusteina kodin sijainnille hyviä julkisia liikenneyhteyksiä ja lähiluontoa. Myös muiden palveluiden läheisyys ja edulliset asumiskustannukset ovat tutkimuksen mukaan tärkeitä kriteereitä asunnon valinnassa.

SATOn ’Vastuullisuus vuokra-asumisessa 2025’-tutkimus toteutettiin online-haastatteluina huhtikuussa 2025. Kyselyyn vastasi 1004 18–74-vuotiasta ihmistä. Joukossa oli niin omistus- kuin vuokra-asujia. Haastateltavat tulivat Uusimaalta, Tampereelta ja Turun kaupunkiseuduilta. SATO teetti kyselyn edellisen kerran vuonna 2022. Kyselyn toteutti Nepa Insight Oy.

