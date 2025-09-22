FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 15 au 19 septembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 15/09/2025 au 19/09/2025

Publication du 22/09/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/09/2025FR0000074759 119 23,6521XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2716/09/2025FR0000074759 50 24,166XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2717/09/2025FR0000074759 177 24,29209XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2718/09/2025FR0000074759 188 24,39521XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2719/09/2025FR0000074759 190 24,25789XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/09/2025 12:25:50FR0000074759 23,60EUR 88XPAR1110447-1793b258FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/09/2025 16:39:21FR0000074759 23,80EUR 31XPAR1110447-3841b258FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/09/2025 09:35:18FR0000074759 24,10EUR 15XPAR1110447-769b259FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/09/2025 15:28:07FR0000074759 24,10EUR 2XPAR1110447-1281b259FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/09/2025 17:36:05FR0000074759 24,20EUR 32XPAR1110447-1793b259FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/09/2025 17:36:06FR0000074759 24,20EUR 1XPAR1110447-2049b259FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/09/2025 09:03:54FR0000074759 24,40EUR 40XPAR1110447-513b260FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/09/2025 13:42:09FR0000074759 24,30EUR 83XPAR1110447-1281b260FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/09/2025 17:03:50FR0000074759 24,20EUR 3XPAR1110447-3329b260FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/09/2025 17:03:50FR0000074759 24,20EUR 51XPAR1110447-3585b260FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/09/2025 09:07:02FR0000074759 24,30EUR 9XPAR1110447-1281b261FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/09/2025 14:55:59FR0000074759 24,40EUR 30XPAR1110447-2561b261FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/09/2025 17:23:07FR0000074759 24,40EUR 35XPAR1110447-3585b261FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/09/2025 17:35:18FR0000074759 24,40EUR 35XPAR1110447-3841b261FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/09/2025 17:35:18FR0000074759 24,40EUR 29XPAR1110447-4097b261FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/09/2025 17:35:19FR0000074759 24,40EUR 50XPAR1110447-4609b261FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/09/2025 11:42:41FR0000074759 24,40EUR 50XPAR1110447-2049b262FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/09/2025 12:19:19FR0000074759 24,40EUR 5XPAR1110447-2305b262FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/09/2025 15:23:45FR0000074759 24,40EUR 45XPAR1110447-3329b262FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/09/2025 15:23:46FR0000074759 24,10EUR 90XPAR1110447-5633b262FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

