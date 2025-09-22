Les Prix de la famille Van de Vorst de MADD Canada sont décernés aux policiers de la Saskatchewan pour leur engagement visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les policiers de la Saskatchewan recevront les Prix de la famille Van de Vorst de MADD Canada pour leur engagement exceptionnel à contrer la conduite avec capacités affaiblies et à protéger les vies sur les routes, les voies navigables et les sentiers de la province. Des cérémonies spéciales auront lieu aujourd'hui à Saskatoon et demain à Régina.

Cette année marque le 7e anniversaire des prix, nommés en l’honneur de Jordan et Chanda Van de Vorst et de leurs deux jeunes enfants, Kamryn et Miguire, qui ont tragiquement été tués par un conducteur aux capacités affaiblies en 2016.

« La conduite avec capacités affaiblies est tout à fait évitable, mais elle demeure la principale cause de collisions mortelles, entraînant chaque année la mort de centaines de personnes et blessant des milliers d'autres au Canada », a déclaré Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « Nous sommes profondément reconnaissants envers ces policiers qui ont fait tout leur possible pour arrêter les conducteurs avec capacités affaiblies et prévenir des tragédies comme celle qui a dévasté la famille Van de Vorst. »

« Notre vie a été bouleversée à jamais lorsque nous avons perdu notre fils Jordan, notre belle-fille Chanda et nos petits-enfants Kamryn et Miguire », ont déclaré Linda et Lou Van de Vorst. « Rien ne peut remplacer la famille que nous avons perdue, mais ces cérémonies annuelles nous permettent d'honorer leur mémoire et de rendre hommage aux policiers dont le dévouement permet d'éviter à d'autres de vivre le même chagrin. »

Cette année, 191 policiers seront honorés pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2024. Les policiers qui ont retiré entre 8 et 16 conducteurs avec capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers recevront la médaille d'argent et un certificat de reconnaissance. Les policiers qui ont porté des accusations contre 17 conducteurs ou plus avec capacités affaiblies recevront la médaille d'or et un certificat de reconnaissance. La médaille platine sera décernée aux policiers qui ont retiré 40 conducteurs ou plus avec capacités affaiblies des routes, des voies navigables ou des sentiers.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca