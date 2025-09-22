Groupe Colabor Inc. annonce la nomination de Mme Kelly Shipway au poste de cheffe de l’exploitation

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Kelly Shipway au poste de cheffe de l’exploitation, avec prise d’effet le 22 septembre 2025.

« Colabor est heureuse de nommer Kelly Shipway en tant que cheffe de l’exploitation. Mme Shipway mettra à profit sa vaste expérience et sa capacité de leadership éprouvée, qui seront déterminantes pour réaliser la prochaine étape de notre croissance et continuer de cultiver des relations durables et fructueuses avec nos clients et nos partenaires. Son leadership rassembleur et sa rigueur au chapitre de l’exploitation constitueront des atouts importants pour l’exécution de notre stratégie et l’offre d’une valeur bonifiée à nos clients », a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor.

Au cours des 25 dernières années, Mme Shipway a occupé des rôles clés dans les ventes, la stratégie commerciale et le marketing au sein du secteur agroalimentaire, notamment pour Danone (Canada et international) et Keurig. Elle a également chapeauté l’exploitation de diverses entreprises chez Nutrinor Coopérative et a agi à titre de vice-présidente stratégie commerciale chez Colabor au cours des deux dernières années.

« Je suis ravie d’assumer ce nouveau rôle. En collaboration avec nos équipes, je mettrai l’accent sur l’excellence en matière d’exploitation, la fiabilité et une expérience client hors pair, tout en soutenant nos ambitions de croissance », a indiqué Kelly Shipway.

