Votre brigadier scolaire local est-il un champion de la sécurité ? Sélectionnez-le dès aujourd’hui pour recevoir le prix de Brigadier favori du Canada!

TORONTO, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partout au Canada, des brigadiers exceptionnels sont en première ligne pour faire preuve de vigilance, assurer la sécurité des enfants, prendre soin d’eux et créer des liens au sein de la communauté lors des trajets vers et au départ de l’école. Parachute, l’organisme de bienfaisance canadien qui travaille à la prévention des blessures, souhaite recevoir les histoires de ces héros méconnus de la communauté lors de notre concours Le brigadier favori du Canada.

Ce concours annuel a été inauguré en 2005 : c’est l’occasion de célébrer les efforts incroyables des brigadiers dynamiques qui contribuent à la sécurité de nos enfants. Depuis 2022, le concours est soutenu par Desjardins Assurance, le partenaire exclusif de sécurité routière de Parachute.

Trois brigadiers canadiens seront reconnus pour leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés. Chacun des gardes gagnants reçoit 500 $, tout comme chacune de leurs écoles. N’importe qui peut proposer une nomination : un parent, un enseignant, un directeur ou encore un membre de la communauté. Il suffit d’utiliser le formulaire de nomination en ligne à l’adresse https://parachute.ca/fr/formulaire-de-nomination-pour-le-brigadier.

On demandera aux personnes qui sélectionneront les candidats d’expliquer pourquoi leur brigadier mérite de recevoir cette récompense : elles pourront téléverser jusqu’à quatre documents justificatifs, par exemple des photos ou des dessins d’enfants.

Les candidatures sont maintenant ouvertes et se terminent le lundi 3 novembre 2025.



« À ce jour, nous avons honoré 60 brigadiers scolaires canadiens d’un océan à l’autre qui excellent dans leur travail d’assurer la sécurité des enfants alors qu’ils se déplacent à pied, en voiture, en autobus ou à vélo pour se rendre à l’école et en revenir », déclare Pamela Fuselli, présidente et PDG de Parachute. « Il est important pour la santé et le développement des enfants d’être actifs, et avoir des brigadiers scolaires dans nos communautés pour assurer la sécurité des enfants lors de leurs déplacements encourage davantage la marche et le vélo dans nos communautés scolaires ».

« La sécurité des piétons est une responsabilité partagée, et les brigadiers-brigadières scolaires en sont les piliers, affirme Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l’exploitation de Desjardins Groupe d’assurances générales. Leur engagement quotidien à protéger les élèves et à favoriser des milieux de vie sécuritaires mérite notre reconnaissance. Desjardins Assurances est fière de soutenir ce concours annuel qui met en lumière ces héros de la sécurité routière au quotidien. »

Pour plus d’informations sur Parachute et notre engagement envers la sécurité des piétons, visitez parachute.ca.

Pour nous joindre et demander des entrevues avec les médias :

Kelley Teahen, Vice-présidente, Communications et Marketing, Parachute

416 886-0950 (mobile)

media@parachute.ca

À propos de Parachute

Parachute est l’organisme national canadien de bienfaisance dédié aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures représentent le premier tueur de Canadiens âgés entre 1 et 44 ans et le fardeau financier est énorme, coûtant à l’économie canadienne 29,4 milliards $ chaque année. Par le biais de la sensibilisation et de la défense des droits, Parachute s’efforce de sauver des vies et de créer un environnement où les blessures graves n’existent plus. Pour plus d’informations, visitez-nous sur parachute.ca/fr et suivez-nous sur Facebook , Instagram , X (anciennement Twitter ) et LinkedIn .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l’une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l’intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d’un siècle d’ambition, de présence et d’expertise au service des membres et clients​.