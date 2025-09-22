„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų keitimui

2025 m. rugsėjo 22 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.
2025 m. rugpjūčio 29 d. d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2025 m. balandžio 30 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.
Įstatai buvo keičiami siekiant įgyvendinti įstatinio kapitalo sumažinimą, anuliuojant per 2024 metais vykdytų akcijų supirkimo procesų metu Bendrovės įsigytas 107 480 vnt. savų akcijų, taip pat atlikti kitus techninio pobūdžio pakeitimus.
