„Akropolis Group“ augina ir diversifikuoja nekilnojamojo turto portfelį: planuoja įsigyti „Galio Group“ bendrovę

Pirmaujanti Baltijos šalių prekybos ir pramogų centrų vystymo bei valdymo bendrovė „Akropolis Group“ šiandien pasirašė kredito sutartį su „Swedbank“ dėl 110 mln. eurų kredito suteikimo. Šios kredito lėšos kartu su bendrovės nuosavomis lėšomis bus naudojamos įsigyti 100 proc. bendrovės „Galio Group“ akcijų. Suteiktas kreditas sudarys kiek mažiau nei pusę sandorio kainos. Akcijų įsigijimo kaina nustatyta pagal rinkos vertę, tačiau šalių susitarimu nėra skelbiama.
Sutartis dėl akcijų pirkimo tarp bendrovės „Akropolis Group“ ir dabartinių „Galio Group“ akcininkų pasirašyta šiandien, sandorį planuojama užbaigti artimiausiu metu. „Akropolis Group“ ir „Galio Group“ yra susiję asmenys, turintys tuos pačius naudos gavėjus – Nerijų Numą ir Igną Dilį.
„Šis žingsnis „Akropolis Group“ bendrovei leis reikšmingai padidinti ir diversifikuoti valdomo nekilnojamojo turto (NT) portfelį bei sustiprinti NT projektų valdymo ir vystymo kompetencijas“, – sako „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon. Tuo pačiu „Vilniaus prekybos“ įmonių grupėje gims esminius NT verslus konsoliduojanti verslo šaka.
„Akropolis Group“ valdo penkis prekybos ir pramogų centrus: tris Lietuvoje – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančius „Akropolius“, du Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ šalies sostinėje Rygoje.
NT plėtros bendrovė „Galio Group“ beveik 20 metų užsiima komercinio ir gyvenamojo NT projektų vystymu ir valdymu Baltijos regione, bendrovės valdomo turto vertė viršija 300 mln. eurų.
Užbaigus sandorį, bendrovės „Akropolis Group“ valdomo NT portfelio vertė išaugs apie 30 proc. – nuo 1,1 mlrd. iki 1,4 mlrd. eurų, o pajamas generuojančių NT objektų skaičius padidės nuo 5 iki 60 vienetų. Tuo pačiu bus diversifikuotas bendrovės valdomas NT portfelis – prekybos centrų koncentracija jame sumažės nuo 96 proc. iki 73 proc. portfelio vertės.
Užbaigus akcijų įsigijimo sandorį pokyčiai „Galio Group“ valdymo struktūroje ir vadovybėje nėra planuojami. Bendrovė pagal numatytus planus toliau aktyviai vystys NT projektus, tarp kurių yra ir šiuo metu plėtojami „reVINGIO“ bei „Mosso“ gyvenamieji projektai Vilniuje.
Bendrovės „Galio Group“ konsoliduotos pajamos 2024 m. siekė 31 mln. eurų, konsoliduotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) – 17 mln. eurų. Konsoliduotos „Akropolis Group“ pajamos 2024 m. sudarė 125 mln. eurų, EBITDA – 88 mln. eurų.
Daugiau informacijos:
Paulius Pocius
Rinkodaros ir komunikacijos vadovas
AKROPOLIS GROUP, UAB
+370 699 99566
paulius.pocius@akropolis.lt