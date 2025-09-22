IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE





(Article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve (Belgique), le 22 septembre 2025, 18h00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications S.A. - EURONEXT - Reuters IBAB.BR - Bloomberg IBAB.BB), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification datée du mardi 16 septembre 2025 et reçue le jeudi 18 septembre 2025 par email.

Dans sa notification, VALLGESA LIMITED a indiqué qu'à la suite d'une acquisition de titres avec droits de vote (i.e. des actions), le seuil de 4% de droits de vote a été franchi à la hausse le 11 septembre 2025 par VALLCARA LIMITED, une entité contrôlée à 100% par VALLGESA LIMITED.

Contenu de la notification reçue (original en anglais ; traduction française libre)

Motif de la notification : « Acquisition ou cession de titres avec droits de vote ou de droits de vote »

Acquisition ou cession de titres avec droits de vote ou de droits de vote » Notification par : « Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle »

Personne(s) tenue(s) à la notification :

Name Address (for legal entities) Vallcara Limited (owned 100% by Vallgesa Ltd T6-F09 Tigne Point Sliema, TP01 Malta Vallgesa Limited T6-F09 Tigne Point Sliema, TP01 Malta

Date du dépassement du seuil : 11/09/2025

Seuil franchi (en %) : 4%

Dénominateur : 40.516.629

Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked

to the securities Linked to securities Not linked to the securities Vallgesa Limited 0 0 0,00% 0,00% Vallcara Limited owned 100% by Vallgesa Limited 1,218,506 1,621,565 4.00% 0,00% Subtotal 1,218,506 1,621,565 4.00% TOTAL 1,621,565 4.00%





B) Equivalent financial instruments After the transaction Holders of equivalent financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement TOTAL 0 0.00%









TOTAL (A & B)



# of voting rights



% of voting rights 1,621,565 4.00%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

« VALLCARA LIMITED est une entité contrôlée à 100% par VALLGESA LIMITED, qui n’est elle-même pas une entité contrôlée. »

Informations complémentaires

« VALLCARA LIMITED a atteint le seuil de notification de 4% à la suite d’une acquisition d’actions. Il est à noter que, bien que VALLCARA LIMITED soit détenue à 100% par sa société-mère (VALLGESA LIMITED), toutes les décisions d’investissement sont prises de manière indépendante par le Conseil d’Administration et CIO de VALLCARA LIMITED, sans aucune influence ni contrôle de sa société-mère. »

