Le Syndicat des Métallos pleure la perte de Leo Gerard, un géant du mouvement syndical et de la justice sociale

TORONTO, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos pleure la perte de son président international émérite Leo W. Gerard, fils d’un mineur qui, au cours d’une carrière de plus de 50 ans, est devenu l’un des défenseurs les plus influents du mouvement syndical et de la justice sociale dans le monde.

Leo Gerard, qui a occupé le poste de président international des Métallos de 2001 à 2019, est décédé dimanche le 21 septembre dans sa ville natale de Sudbury (Ontario), âgé de 78 ans.

« Leo était un leader visionnaire, déterminé et courageux dans sa lutte contre les grandes entreprises et les responsables politiques », a déclaré Marty Warren, directeur canadien des Métallos.

« Il a consacré sa carrière à renforcer le pouvoir des travailleuses et travailleurs afin que tout le monde puisse bénéficier d’emplois plus sécuritaires, de meilleurs salaires, de respect, d’une retraite sécurisée et d’équité. En tant que fier Canadien, il n’a jamais dérogé à ses valeurs, et l’œuvre de sa vie perdurera pendant des générations », a ajouté Marty Warren.

Fils d’un mineur et militant syndical, Gerard était adolescent lorsqu’il a suivi les traces de son père et a accepté un emploi chez le géant minier Inco Ltd. Il s’est rapidement fait remarquer au sein de la section locale 6500 des Métallos, déclenchant ainsi son ascension fulgurante dans la hiérarchie du syndicat.

Après avoir atteint le poste de délégué syndical en chef de sa section locale de 7 000 membres, le syndicat l’a embauché comme représentant syndical en 1977. Il est par la suite devenu directeur des Métallos pour l’Ontario, accédant ensuite au poste de directeur canadien, puis à celui de secrétaire-trésorier du syndicat international. En 2001, il a été nommé président international.

À la tête du plus important syndicat industriel d’Amérique du Nord, comptant à son apogée 1,2 million de membres, Leo Gerard a eu un impact profond sur la santé et la sécurité au travail, l’égalité des genres, les droits des travailleuses et travailleurs, les salaires décents, les retraites, la solidarité mondiale, le commerce équitable et la justice sociale. Il s’est efforcé de faire progresser le syndicat par le recrutement, les fusions syndicales et en nouant des alliances stratégiques avec des partenaires en Amérique du Nord et dans le monde entier.

En 2023, Gerard s’est vu décerner la plus haute distinction civile de son pays, le titre de Compagnon de l’Ordre du Canada. Le plus haut des trois niveaux de l’Ordre du Canada, il est décerné pour « souligner les réalisations exceptionnelles et le mérite au plus haut degré, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité dans son ensemble ».

Leo Gerard a été le deuxième Canadien à atteindre le plus haut poste du Syndicat des Métallos. Avant lui, son mentor, Lynn Williams a assumé la présidence du syndicat international de 1983 à 1994 et il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2005.

« Leo Gerard comprenait que la véritable force des travailleuses et travailleurs venait de leur solidarité », a affirmé Scott Lunny, directeur des Métallos pour l’Ouest canadien. Scott Lunny a salué le leadership de Leo Gerard dans les fusions des Métallos avec la section canadienne du Syndicat international des travailleurs unis du bois d’Amérique, puis avec le Syndicat des travailleur.euse.s en télécommunications.

« Ces décisions ont transformé la présence et le force de notre syndicat dans l’Ouest canadien. La vision de Leo a permis de bâtir une force durable pour des générations de travailleuses et travailleurs et il nous manquera profondément, mais son héritage perdurera à jamais dans le travail que nous accomplissons en tant que métallos », a ajouté Scott Lunny.

« Leo Gerard a consacré sa vie à faire avancer la cause des travailleuses et travailleurs. Il croyait profondément à la capacité des syndicats à transformer des vies », a déclaré Kevon Stewart, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

« Pendant des décennies, Leo nous a rappelé que le mouvement syndical doit toujours se montrer à la hauteur des circonstances, et notre syndicat est plus fort aujourd’hui grâce à sa vision et à son courage. Repose en puissance, confrère. Ton combat continue de vivre en chacun de nous », a poursuivi Kevon Stewart.

« On salue aujourd’hui le départ d’un grand. Il comprenait la réalité francophone du District 5 des Métallos au Québec, et en tenait compte dans sa façon de diriger notre grand syndicat nord-américain », a fait valoir le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre. « Il se faisait un point d’honneur de pratiquer son français au Québec. Tribun hors pair, il savait galvaniser les militants avec un discours sensible et mobilisateur. Merci pour tout Leo! On continue de mener les batailles comme tu nous l’as montré ».



