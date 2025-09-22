Investissements Purpose annonce une fusion proposée de FNB Purpose Ether Staking Corp. avec le FNB d’ethers Purpose

TORONTO, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui son intention de fusionner du FNB Purpose Ether Staking Corp. (le « fonds dissous ») avec le FNB d’Ethers Purpose (le « fonds prorogé »), sur une base de report d’impôt (la « fusion »). La fusion prendra effet vers le 21 novembre 2025 et est conditionnelle à l’approbation de l’adoption de frais de service de jalonnement par les porteurs de parts du fonds prorogé lors d’une assemblée extraordinaire devant se tenir vers le 21 octobre 2025.

Purpose estime que la fusion est dans l’intérêt des actionnaires du fonds dissous, car les objectifs de placement et les procédures d’évaluation des deux fonds sont les mêmes, et sous réserve de l’approbation de l’adoption de frais de service de jalonnement par les porteurs de parts du fonds prorogé, les structures de frais des deux fonds sont ou seront essentiellement similaires. De plus, les deux fonds dépendent du même dépositaire et des sous-dépositaires, et ont le même niveau de risque de placement. Par conséquent de la fusion, Purpose s’attend à ce que les investisseurs puissent connaître des gains de la taille et de l’efficience grâce à l’exploitation d’un fonds prorogé plus important.

Les actionnaires existants du fonds dissous ont reçu un avis de fusion par la poste. Aucune mesure n’est requise de la part des actionnaires du fonds dissous. Tous les coûts et dépenses associés à la fusion seront payés par Purpose.

À propos d’Investissements Purpose Inc.

Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 26 milliards de dollars. Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec info@purposeinvest.com

Demandes des médias

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905 580-1257

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Information prospective

Purpose conseille au lecteur de ne pas se fier indûment à l’information prospective contenue aux présentes, qui n’est valable qu’à la date où elle a été formulée. Généralement, mais pas toujours, l’information prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie prospective comme « prévoit », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « au rythme », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « croit » et des expressions ou déclarations similaires selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « vont » être pris, se produire ou être réalisés.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information dont dispose la direction au moment où ils sont formulés, ainsi que sur les plans, les estimations, les hypothèses, les jugements et les attentes actuels de la direction. L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réelles de Purpose diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, géopolitique, technologique et social. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit basée sur des hypothèses que Investissements Purpose estime raisonnables à la date où elle est formulée, rien ne garantit qu’elle se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans cette information prospective. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. Purpose ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser l’information prospective, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.