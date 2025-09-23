Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 15. september til 19. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.077.957 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 241,9421 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 15. september OSE CEUX TQEX 16. september OSE 271.300 239,5652 64.994.038,76 CEUX TQEX 17. september OSE 269.461 241,3584 65.036.675,82 CEUX TQEX 18. september OSE 267.046 243,1133 64.922.434,31 CEUX TQEX 19. september OSE 270.150 243,7534 65.849.981,01 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.077.957 241,9421 260.803.129,90 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 9.268.651 251,4534 2.421.157.121,27 CEUX TQEX Totalt 9.268.651 251,4534 2.421.157.121,27 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 10.706.608 250,4958 2.681.960.251,17 CEUX TQEX Totalt 10.706.608 250,4958 2.681.960.251,17





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 36.992.463 egne aksjer, tilsvarende 1,45% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 27.083.796 egne aksjer. tilsvarende 1,06% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg