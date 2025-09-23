Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 15. september til 19. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.077.957 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 241,9421 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|15. september
|OSE
|CEUX
|TQEX
|16. september
|OSE
|271.300
|239,5652
|64.994.038,76
|CEUX
|TQEX
|17. september
|OSE
|269.461
|241,3584
|65.036.675,82
|CEUX
|TQEX
|18. september
|OSE
|267.046
|243,1133
|64.922.434,31
|CEUX
|TQEX
|19. september
|OSE
|270.150
|243,7534
|65.849.981,01
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.077.957
|241,9421
|260.803.129,90
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|9.268.651
|251,4534
|2.421.157.121,27
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|9.268.651
|251,4534
|2.421.157.121,27
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|10.706.608
|250,4958
|2.681.960.251,17
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|10.706.608
|250,4958
|2.681.960.251,17
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 36.992.463 egne aksjer, tilsvarende 1,45% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 27.083.796 egne aksjer. tilsvarende 1,06% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
