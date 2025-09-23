Le monde approche le quart de million de crypto-millionnaires, une explosion historique des richesses

LONDRES, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nombre de crypto-millionnaires a atteint un niveau sans précédent avec 241 700 individus recensés dans le monde, selon le Crypto Wealth Report 2025 récemment publié par Henley & Partners , spécialiste international en matière de résidence et de citoyenneté. Cela représente une hausse remarquable de 40 % en seulement 12 mois, portée par une envolée spectaculaire des millionnaires en Bitcoin — en augmentation de 70 % sur un an pour atteindre 145 100 détenteurs — et par une valorisation totale du marché qui a atteint 3 300 milliards de dollars en juin 2025, soit une progression de 45 % en un an.

Au sommet de la pyramide des richesses crypto, les ultra-fortunés se multiplient : 450 centi-millionnaires détiennent désormais des portefeuilles en crypto de 100 millions de dollars ou plus (+38 % en un an), tandis que le nombre de crypto-milliardaires grimpe à 36 (+29 %). Cette expansion coïncide avec une année charnière pour l’adoption institutionnelle, marquée par le lancement des premières cryptomonnaies initiées par un président et une première dame en exercice aux États-Unis.



Dominic Volek , responsable clients privés chez Henley & Partners, souligne que l’explosion des fortunes en crypto oblige les gouvernements et les gestionnaires de patrimoine à affronter une nouvelle réalité : « La finance traditionnelle part du principe que l’argent a une adresse, mais ce n’est pas le cas des cryptomonnaies. La géographie est devenue optionnelle. Avec seulement 12 mots mémorisés, un individu peut accéder à un milliard de dollars en Bitcoin, accessible instantanément depuis Zurich comme depuis Zhengzhou. »

Des richesses sans frontières

La transformation du Bitcoin, qui passe d’actif spéculatif à collatéral de référence, marque une évolution cruciale, comme le souligne Philipp A. Baumann , fondateur de Z22 Technologies, dans le rapport. « Le Bitcoin devient la pierre angulaire d’un système financier parallèle, où il n’est plus seulement un investissement spéculatif sur la hausse des monnaies fiduciaires, mais la monnaie de base pour accumuler de la richesse. »

Les implications philosophiques sont profondes, ajoute Samson Mow , PDG de JAN3, en soulignant la tension entre systèmes monétaires traditionnels et numériques : « Sur le long terme, la monnaie fiduciaire a une seule trajectoire : l’infini. Le Bitcoin, au contraire, n’a que 21 millions d’unités. » Cette opposition entre offre fixe et expansion infinie constitue, selon lui, « le paradoxe majeur de notre époque », alors que les gouvernements tentent de composer avec une forme de richesse échappant à tout contrôle monétaire classique.

L’intersection entre richesse crypto et mobilité mondiale s’accélère. Catherine Chen , responsable VIP et institutionnels chez Binance, observe que : « Cette nouvelle classe d’investisseurs mobiles se tourne de plus en plus vers les programmes de citoyenneté par investissement comme levier stratégique de flexibilité géographique et financière. »

Townsend Lansing , responsable produits chez CoinShares, confirme cette dynamique : « Portée par des vents réglementaires favorables, l’adoption institutionnelle n’a pas seulement commencé, elle explose. » Dr. Guneet Kaur , rédactrice en chef senior de CCN.com, abonde : « Plus de 100 économies explorent les MNBC (monnaies numériques de banque centrale), avec 49 pays déjà en phase pilote en juillet 2025. Elles promettent des paiements étatiques plus rapides et moins coûteux. »

Les juridictions crypto-friendly

L’ Henley Crypto Adoption Index , outil exclusif mis à jour chaque année, classe les pays les plus favorables à la crypto disposant de programmes de migration par investissement . Alimenté par plus de 750 points de données, il offre aux investisseurs en actifs numériques un aperçu clair de la manière dont ces différentes juridictions proposant des programmes d’obtention de la résidence et de la citoyenneté par investissement réglementent et adoptent les cryptomonnaies et la blockchain.

L’indice évalue 29 programmes de migration par investissement selon six critères clés : adoption publique, adoption des infrastructures, innovation et technologie, environnement réglementaire, facteurs économiques et fiscalité favorable. Il permet ainsi aux investisseurs d’identifier les juridictions qui correspondent le mieux à leurs priorités.

Singapour domine avec des scores exceptionnels dans les domaines de l’adoption des infrastructures, de l’innovation et de la technologie, et de l’environnement réglementaire. Hong Kong (RAS Chine) arrive en deuxième position avec des facteurs économiques solides et une fiscalité très avantageuse, tandis que les États-Unis affichent de bons résultats en matière d’adoption publique et d’innovation et de technologie. La Suisse et les Émirats arabes unis complètent le top 5, ces derniers obtenant un score parfait de 10 en fiscalité, sans impôt sur le trading, le staking ou le minage crypto.

Malte et le Royaume-Uni brillent également par leurs cadres réglementaires sophistiqués, tandis que le Canada , la Thaïlande et l’ Australie se positionnent parmi les leaders grâce à un bon équilibre de performances sur plusieurs facteurs.

Le Luxembourg apporte son expertise financière aux actifs numériques, tandis que le Portugal récompense les investisseurs patients : pas de taxe sur les plus-values après un an de détention. L’ Autriche applique son régime de taxation des titres aux cryptos, l’ Italie inclut les gains crypto étrangers dans son impôt forfaitaire pour nouveaux résidents, et Monaco attire les ultra-riches avec l’absence totale d’impôt sur le revenu.



Saint-Kitts-et-Nevis et Antigua-et-Barbuda acceptent la crypto pour les demandes de citoyenneté. La Thaïlande a récemment annoncé une exonération de cinq ans sur les plus-values liées au trading crypto. La Malaisie développe son secteur fintech via la Digital Free Trade Zone. Maurice , le Costa Rica , le Salvador, la Grèce , la Lettonie , la Nouvelle-Zélande , le Panama , la Turquie et l’Uruguay déploient, eux aussi, des stratégies pour séduire les investisseurs mobiles en actifs numériques.

