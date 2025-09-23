העולם מתקרב לרבע מיליון מיליונרים קריפטוגרפים בפריחת עושר היסטורית

לונדון, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

שורות המיליונרים הקריפטוגרפיים זינקו למספר חסר תקדים של 241,700 אנשים ברחבי העולם, על פי דו"ח עושר הקריפטו לשנת 2025 שפורסם לאחרונה על ידי מומחי הייעוץ הבינלאומיים למגורים ואזרחות Henley & Partners . זו עלייה מדהימה של 40% תוך 12 חודשים בלבד, המונעת על ידי זינוק דרמטי במיליונרים בביטקוין - עלייה של 70% משנה לשנה ל-145,100 מחזיקים - ושווי שוק כולל של 3.3 טריליון דולר נכון ליוני 2025, זינוק של 45% משנה קודמת.

מספר האנשים העשירים במיוחד, שממוקמים בקצה העליון של פירמידת העושר הקריפטוגרפית, עולה בחדות: 450 סנטי-מיליונרים שולטים כיום בתיקי ההשקעות בשוק הקריפטוגרפיה בשווי של 100 מיליון דולר ומעלה, עלייה של 38% מאז השנה שעברה, בעוד שמספר המיליארדרים הקריפטוגרפים טיפס ל-36, עלייה של 29%. צמיחה משמעותית זו חופפת לשנת מפנה באימוץ מוסדי, שהודגשה על ידי המטבעות הקריפטוגרפיים הראשונים אי פעם שהושקו על ידי נשיא אמריקאי וגברת ראשונה מכהנים.

דומיניק וולק ( Dominic Volek ), ראש תחום לקוחות פרטיים ב-Henley & Partners, אומר שהעלייה בעושר הקריפטוגרפיה מאלצת ממשלות ומנהלי עושר להתמודד עם מציאות חדשה. "פיננסים מסורתיים מניחים שלכסף יש כתובת בית - אבל למטבעות קריפטוגרפיים אין. גיאוגרפיה היא כעת אופציונלית. עם 12 מילים בלבד, אדם יכול להשיג מיליארד דולר בביטקוין, הנגיש באופן מיידי מציריך או מז'נגז'ו כאחד".

עשירים ללא גבולות

המעבר לביטקוין כבטוחה ולא כנכס ספקולטיבי מסמן התפתחות קריטית כפי שמציין פיליפ א. באומן ( Philipp A. Baumann ), מייסד Z22 Technologies, בדו"ח. "ביטקוין הופך לבסיס של מערכת פיננסית מקבילה, שבה הוא לא רק השקעה לספקולציות על עליית מחיר פיאט, אלא מטבע הבסיס לצבירת עושר".

ההשלכות הפילוסופיות של שינוי זה הן עמוקות, לדברי שמשון מו ( Samson Mow ), מנכ"ל JAN3, הממחיש את המתח בין מערכות כסף מסורתיות לדיגיטליות: "בכל אופק ארוך טווח, למטבע פיאט יש גורל אחד: אינסוף. לביטקוין, לעומת זאת, יש את ההפך: 21 מיליון". ההיצע הקבוע הזה לעומת ההתרחבות האינסופית מייצג את מה שמו מכנה "הפרדוקס המגדיר של העידן שלנו", כאשר ממשלות מתמודדות עם צורה של עושר שמתקיים מחוץ לשליטה מוניטרית מסורתית.

ההתכנסות של עשירים קריפטוגרפיים וניידות גלובלית מואצת. קתרין צ'ן ( Catherine Chen ), מנהלת תחום VIP ומוסדות ב-Binance, מציינת כי "מעמד חדש זה של משקיעים מונע ניידות פונה יותר ויותר לאזרחות באמצעות תוכניות השקעה כנתיב אסטרטגי לגמישות גיאוגרפית ופיננסית".

טאונסנד לנסינג ( Townsend Lansing ), ראש תחום מוצר ב-CoinShares, מאשר את המומנטום הרחב יותר: "מונע על ידי רוחות רגולטוריות חיוביות, האימוץ המוסדי לא רק הגיע - הוא עולה". ד"ר גונייט קאור ( Dr. Guneet Kaur ), עורכת בכירה ב-CCN.com מסכימה, ומוסיפה כי "CBDCs, צורות דיגיטליות של הילך חוקי של מדינה, נחקרות על ידי למעלה מ-100 כלכלות, עם 49 מדינות בשלב הפיילוט נכון ליולי 2025. הם מבטיחים תשלומים זולים ומהירים יותר בגיבוי המדינה".

תחומי שיפוט ידידותיים לקריפטוגרפיה

מדד אימוץ הקריפטו של הנלי , כלי קנייני המתעדכן מדי שנה, משווה את המדינות הידידותיות ביותר לקריפטוגרפיה בעולם עם תוכניות הגירת השקעות . בהסתמך על יותר מ-750 נקודות נתונים, הוא מציע למשקיעי נכסים דיגיטליים סקירה ברורה של האופן שבו תחומי שיפוט שונים אלה עם תושבות ואזרחות על ידי מסלולי השקעה מווסתים ומאמצים מטבעות קריפטוגרפיים ובלוקצ'יין.

המדד מעריך 29 תוכניות הגירה להשקעות בשישה פרמטרים מרכזיים - אימוץ ציבורי, אימוץ תשתיות, חדשנות וטכנולוגיה, סביבה רגולטורית, גורמים כלכליים וידידותיות למס - ומאפשר למשקיעים לזהות תחומי שיפוט המתאימים ביותר לסדרי העדיפויות שלהם.

סינגפור מובילה עם ציונים יוצאי דופן באימוץ תשתיות, חדשנות וטכנולוגיה וסביבה רגולטורית. הונג קונג (SAR China) מדורגת במקום השני בזכות גורמי הכלכלה החזקים שלה וידידותיות גבוהה למיסוי, בעוד ארה"ב מתגאה בחדשנות וטכנולוגיה חזקות ומדדי אימוץ ציבורי גבוהים. שוויץ ואיחוד האמירויות משלימות את חמשת המדינות הראשונות, כאשר איחוד האמירויות בולטת בציון 10 המושלם שלה מבחינת ידידותיות למס, ואינה מציעה מיסים על מסחר בקריפטו, הימורים וכרייה.

מלטה ובריטניה גם זוכות לציון כללי גבוה, שתיהן מציעות מסגרות רגולטוריות מתוחכמות, בעוד שקנדה, תאילנד ואוסטרליה משלימות את הרשימה העליונה עם חוזקות מאוזנות על פני מספר גורמים.

לוקסמבורג מביאה מומחיות פיננסית עמוקה לנכסים דיגיטליים בעוד פורטוגל מתגמלת משקיעי קריפטו סבלניים - אלה המחזיקים מעל שנה אינם משלמים מס רווחי הון. אוסטריה מכילה מסגרות מס ניירות ערך על קריפטו, בעוד שמשטר המס האחיד של איטליה לתושבים חדשים כולל רווחי קריפטו ממקורות זרים. מונקו מושכת מחזיקי קריפטו אמידים במיוחד עם פטור ממס הכנסה אישי.

סנט קיטס ונוויס מקבלת מטבעות קריפטוגרפיים לבקשות אזרחות, וכך גם אנטיגואה וברבודה . תאילנד הודיעה לאחרונה על פטור מרווחי הון לחמש שנים למסחר בקריפטו ומלזיה בונה יכולות פינטק באמצעות יוזמות אזור סחר חופשי דיגיטלי. למאוריציוס , קוסטה ריקה , אל סלבדור, יוון , לטביה , ניו זילנד , פנמה , טורקיה ואורוגוואי יש גם אסטרטגיות למשוך משקיעים בנכסים דיגיטליים ניידים.



