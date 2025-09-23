歴史的な富の拡大により、世界の暗号資産のミリオネアが25万人に迫る

ロンドン発, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国際的な居住権および市民権に関するアドバイザリーの専門企業である ヘンリー・アンド・パートナーズ (Henley & Partners) が新たに発表した クリプト・ウェルス・レポート2025 (Crypto Wealth Report 2025) によると、世界の暗号資産ミリオネアの数は前例のない241,700人に急増した。 これはわずか12か月間で40%という驚異的な増加であり、ビットコインのミリオネアが前年比70%増の145,100人に達したこと、さらに暗号資産市場全体の時価総額が2025年6月時点で3.3兆米ドル (約487兆7,746億4,999万円) と、前年から45%増加したことに支えられている。

暗号資産富裕層の頂点においても、超富裕層の数は急増している。現在450人のセンチ・ミリオネアが1億米ドル (約146億5,051万円) 以上の暗号資産ポートフォリオを保有しており、これは前年から38%の増加である。また、暗号資産ビリオネアの数も36人に増加し、29%の伸びとなった。 この顕著な成長は、現職の米国大統領とファーストレディによって初めて暗号資産が発行された、制度的採用にとって画期的な年と重なっている。ヘンリー・アンド・パートナーズのプライベートクライアント部門責任者である



ドミニク・ヴォレク (Dominic Volek) は、暗号資産による富の急増が政府や資産管理者に新たな現実への対応を迫っていると述べている。 「伝統的な金融はお金に住所があることを前提としていますが、暗号資産にはそれがありません。 地理はもはや必須ではなくなっています。 たった12語を記憶しているだけで、個人は10億米ドル (約1,465億2,379万円) 相当のビットコインを保護することができ、それはチューリッヒからでも鄭州からでも即座にアクセス可能なのです」。

国境なき富

ビットコインが投機資産ではなく担保として活用される方向への転換は重要な進化であり、Z22テクノロジーズ (Z22 Technologies) の創設者である フィリップ・A・バウマン (Philipp A. Baumann) はレポートの中でその点を指摘している。 「ビットコインは並行する金融システムの基盤になりつつあります。そこでは、法定通貨の価格上昇を投機するための投資にとどまらず、富を蓄積するための基軸通貨となるのです」。

この転換がもたらす哲学的含意は深遠であると、JAN3のCEOである サムソン・モウ (Samson Mow) は述べ、伝統的な貨幣システムとデジタルマネーシステムの緊張関係を示している。「長期的に見れば、法定通貨の行き着く先は1つ、すなわち無限です。 これに対してビットコインには逆の運命があります。2,100万です」。 この固定供給と無限拡張の対比は、伝統的な通貨管理の枠外に存在する富の形に各国政府が対応を迫られている中で、サムソン・モウが「我々の時代を定義づける逆説」と呼ぶものである。

暗号資産による富とグローバルモビリティの融合は加速している。 バイナンス (Binance) のVIP＆インスティテューショナル部門責任者である キャサリン・チェン (Catherine Chen) は「この新しいモビリティ主導型の投資家層は、地理的および財務的柔軟性を得るための戦略的手段として、投資による市民権取得プログラムにますます注目しています」と指摘している。

コインシェアーズ (CoinShares) のプロダクト部門責任者である タウンゼント・ランシング (Townsend Lansing) も、「有利な規制の追い風を受け、制度的採用は単に始まっただけではなく、急速に拡大しています」と、この拡大する勢いを確認している。 CCN.comのシニアエディターである グニート・カウル博士 (Dr. Guneet Kaur) 、も同意し、次のように付け加えている。「CBDC、すなわち各国の法定通貨のデジタル版は、2025年7月時点で49か国がパイロット段階にあり、100を超える経済圏で検討されています。 それにより、国家が裏付ける支払いはより安価かつ迅速になることが期待されています」。

暗号資産フレンドリーな法域

ヘンリー・クリプト導入指数 (Henley Crypto Adoption Index) は、独自のツールとして毎年更新され、 投資移民 (investment migration) プログラムを持つ世界で最も暗号資産にフレンドリーな国々をベンチマークしている。 750以上のデータポイントに基づき、この指数はデジタル資産投資家に対し、 居住 (residence) や 投資による市民権取得 (citizenship by investment) の道を持つ各法域が暗号資産やブロックチェーンをどのように規制・導入しているかについて明確な概要を提供している。

この指数は、一般採用、インフラ導入、イノベーションと技術、規制環境、経済要因、税制の優位性という6つの主要な指標にわたり、29の投資移民プログラムを評価し、投資家が自らの優先事項に最も合致する法域を特定できるようにしている。

シンガポール は、インフラ導入、イノベーションと技術、規制環境の各分野で卓越した評価を獲得し首位に立っている。 香港 (中国特別行政区) が力強い経済要因と高い税制の優位性でこれに続き、 米国 は一般採用およびイノベーションと技術の指標で高い評価を得ている。 スイス と アラブ首長国連邦 がトップ5を締めくくっており、アラブ首長国連邦は暗号資産取引、ステーキング、マイニングに課税しないことで税制の優位性で満点の10を獲得している。

マルタ と 英国 も全体的に高い評価を得ており、いずれも洗練された規制枠組みを提供している。一方、 カナダ 、 タイ 、 オーストラリア は、複数の要素においてバランスの取れた強みを示し、トップ層を構成している。

ルクセンブルク はデジタル資産に対して深い金融専門性を持ち、 ポルトガル は長期保有の暗号資産投資家を優遇しており、1年以上保有する者にはキャピタルゲイン税が課されない。 オーストリア は暗号資産に証券課税枠組みを適用しており、 イタリアの 新規居住者向けの定額課税制度には海外源泉の暗号資産利益が含まれている。 モナコ は個人所得税ゼロで超富裕層の暗号資産保有者を引き付けている。



セントクリストファー・ネービス は市民権申請に暗号資産を受け入れており、 アンティグア・バーブーダ も同様である。 タイ は最近、暗号資産取引に対するキャピタルゲインの5年間の免税を発表しており、 マレーシア はデジタル・フリー・トレード・ゾーンの取り組みを通じてフィンテック能力を強化している。 モーリシャス 、 コスタリカ 、エルサルバドル、 ギリシャ 、 ラトビア 、 ニュージーランド 、 パナマ 、 トルコ 、 ウルグアイ も、機動性の高いデジタル資産投資家を誘致するための戦略を有している。

