Dunia Hampir Cecah Suku Juta Jutawan Kripto dalam Era Kekayaan Terbesar

LONDON, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bilangan jutawan kripto melonjak ke paras tertinggi baharu iaitu 241,700 individu di seluruh dunia, menurut Laporan Kekayaan Kripto 2025 yang baru diterbitkan oleh pakar perunding kediaman dan kewarganegaraan antarabangsa, Henley & Partners . Peningkatan sebanyak 40% dalam tempoh hanya 12 bulan ini amat mengagumkan, didorong oleh lonjakan besar dalam bilangan jutawan Bitcoin — meningkat 70% berbanding tahun lalu kepada 145,100 orang — serta nilai pasaran keseluruhan yang melonjak kepada USD 3.3 trilion pada Jun 2025, iaitu kenaikan 45% berbanding tahun sebelumnya.

Di puncak piramid kekayaan kripto, bilangan individu ultra-kaya semakin meningkat dengan ketara: seramai 450 centi-jutawan kini memiliki portfolio kripto bernilai USD 100 juta atau lebih, naik 38% berbanding tahun lalu, manakala bilangan bilionair kripto telah meningkat kepada 36 orang, iaitu lonjakan sebanyak 29%. Lonjakan ketara ini berlaku seiring dengan tahun yang menjadi titik perubahan penting dalam penerimaan institusi, apabila Presiden Amerika Syarikat yang sedang berkhidmat bersama Wanita Pertama melancarkan mata wang kripto mereka buat pertama kali.



Dominic Volek , Ketua Klien Persendirian di Henley & Partners, menyatakan bahawa lonjakan kekayaan kripto kini memaksa kerajaan dan pengurus kekayaan berdepan dengan realiti baharu. “Kewangan tradisional menganggap wang mempunyai alamat tetap — tetapi mata wang kripto tidak. Geografi kini bukan lagi satu keperluan. Dengan hanya 12 perkataan yang dihafal, seseorang boleh melindungi aset Bitcoin bernilai satu bilion dolar — yang boleh diakses serta-merta sama ada dari Zurich mahupun Zhengzhou.”

Kekayaan Tanpa Sempadan

Peralihan ke arah penggunaan Bitcoin sebagai cagaran dan bukan sekadar aset spekulatif menandakan satu evolusi penting, seperti yang dinyatakan oleh Philipp A. Baumann , Pengasas Z22 Technologies, dalam laporan tersebut. “Bitcoin kini muncul sebagai asas kepada sistem kewangan selari, bukan lagi sekadar aset spekulatif untuk meraih keuntungan daripada kenaikan nilai mata wang fiat, tetapi berfungsi sebagai mata wang teras dalam pembentukan kekayaan.”

Implikasi falsafah daripada peralihan ini amat mendalam, menurut Samson Mow , Ketua Pegawai Eksekutif JAN3, yang menyorot ketegangan antara sistem kewangan tradisional dan digital: “Dalam jangka masa panjang, mata wang fiat hanya menuju ke satu destinasi: infiniti. Sebaliknya, Bitcoin bersifat bertentangan — ia terhad kepada hanya 21 juta unit.” Perbezaan antara bekalan tetap dan pengembangan tanpa had ini mewakili apa yang disebut oleh Mow sebagai “paradoks utama zaman kita”, ketika kerajaan berdepan dengan bentuk kekayaan yang wujud di luar kawalan sistem kewangan tradisional.

Gabungan kekayaan kripto dan mobiliti global kini semakin pesat berkembang. Catherine Chen , Ketua VIP & Institusi di Binance, memerhati bahawa “golongan pelabur baharu yang didorong oleh mobiliti ini semakin cenderung memilih program kewarganegaraan melalui pelaburan sebagai laluan strategik untuk mencapai fleksibiliti geografi dan kewangan.”

Townsend Lansing , Ketua Produk di CoinShares, mengesahkan momentum yang lebih meluas: “Didorong oleh persekitaran peraturan yang menggalakkan, penerimaan institusi bukan sahaja telah bermula — malah sedang meningkat dengan pesat.” Dr. Guneet Kaur , editor kanan di CCN.com turut bersetuju, sambil menambah bahawa “CBDC, iaitu bentuk digital bagi mata wang sah sesebuah negara, sedang diteroka oleh lebih 100 ekonomi, dengan 49 negara berada dalam peringkat percubaan setakat Julai 2025. Mereka menjanjikan pembayaran yang disokong oleh kerajaan yang lebih murah dan pantas.”

Bidang Kuasa Mesra Kripto

Indeks Penggunaan Kripto Henley , sebuah alat eksklusif yang dikemas kini setiap tahun, menilai negara-negara paling mesra kripto di dunia yang menawarkan program migrasi melalui pelaburan . Berdasarkan lebih daripada 750 titik data, Indeks Penggunaan Kripto Henley menawarkan pelabur aset digital gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelbagai negara yang menyediakan laluan residensi dan kewarganegaraan melalui pelaburan mengawal selia serta mengguna pakai teknologi mata wang kripto dan blockchain.

Indeks ini menilai 29 program migrasi pelaburan berdasarkan enam parameter utama — Penerimaan Awam, Kemajuan Infrastruktur, Inovasi dan Teknologi, Persekitaran Pengawalseliaan, Faktor Ekonomi dan Mesra Cukai — bagi membolehkan pelabur mengenal pasti bidang kuasa yang paling sesuai dengan keutamaan mereka.

Singapura mendahului dengan pencapaian cemerlang dalam aspek Kemajuan Infrastruktur, Inovasi dan Teknologi serta Persekitaran Pengawalseliaan. Hong Kong (SAR China) menyusul dengan Faktor Ekonomi yang kukuh dan dasar Cukai yang Mesra pelabur, manakala Amerika Syarikat menonjol dengan tahap Penerimaan Awam yang tinggi serta pencapaian dalam Inovasi dan Teknologi. Switzerland dan UAE melengkapkan senarai 5 teratas, dengan Emiriah Arab Bersatu mencatat skor sempurna 10 dalam aspek Mesra Cukai — tanpa sebarang cukai dikenakan ke atas dagangan, pertaruhan dan perlombongan kripto.

Malta dan UK turut mencatat skor keseluruhan yang tinggi, masing-masing menawarkan rangka kerja pengawalseliaan yang canggih. Sementara itu, Kanada , Thailand , dan Australia melengkapkan kelompok teratas dengan kekuatan seimbang merentasi pelbagai faktor utama.

Luxembourg membawa kepakaran kewangan yang mendalam dalam aset digital, manakala Portugal memberi ganjaran kepada pelabur kripto yang sabar — mereka yang menyimpan aset lebih daripada setahun tidak dikenakan cukai keuntungan modal. Austria mengenakan rangka kerja cukai sekuriti ke atas aset kripto, manakala rejim cukai rata Itali untuk penduduk baharu turut merangkumi keuntungan kripto yang berpunca dari luar negara. Dengan tiada cukai pendapatan peribadi, Monaco menarik minat pemegang aset kripto berprofil tinggi dari seluruh dunia.



St. Kitts dan Nevis menerima mata wang kripto untuk permohonan kewarganegaraan, begitu juga dengan Antigua dan Barbuda . Thailand baru-baru ini mengumumkan pengecualian cukai keuntungan modal selama lima tahun untuk dagangan kripto, manakala Malaysia membina keupayaan fintech melalui inisiatif Zon Perdagangan Bebas Digital. Mauritius , Costa Rica , El Salvador, Greece , Latvia , New Zealand , Panama , Türkiye , dan Uruguay turut mempunyai strategi untuk menarik pelabur aset digital yang mudah alih.

Baca Siaran Akhbar penuh

Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965