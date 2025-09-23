Mundo se aproxima de um quarto de milhão de milionários cripto em boom histórico de riqueza

LONDRES, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- As fileiras de milionários de criptomoedas aumentaram para 241.700 indivíduos em todo o mundo, conforme o recém-lançado Crypto Wealth Report 2025 , elaborado pelos especialistas em consultoria internacional de residência e cidadania Henley & Partners . Isso representa um aumento notável de 40% em apenas 12 meses, alimentado por um aumento dramático de milionários de Bitcoin - um aumento de 70% ano a ano para 145.100 detentores - e uma avaliação de mercado total em expansão de US$ 3,3 trilhões em junho de 2025, um salto de 45% em relação ao ano anterior.

No topo da pirâmide da riqueza cripto, o número de indivíduos ultrarricos está aumentando acentuadamente: 450 centimilionários agora controlam carteiras de criptoativos no valor de US$ 100 milhões ou mais, um crescimento de 38% em relação ao ano passado, enquanto o número de cripto-bilionários subiu para 36, um aumento de 29%. Esse crescimento significativo coincide com um ano decisivo para a adoção institucional, destacado pelas primeiras criptomoedas lançadas por um presidente e uma primeira-dama dos EUA.



Dominic Volek , diretor de clientes privados da Henley & Partners, afirma que o aumento da riqueza cripto está forçando governos e administradores de patrimônio a enfrentar uma nova realidade. “As finanças tradicionais pressupõem que o dinheiro tem um endereço fixo – mas a criptomoeda não. A geografia agora é opcional. “Com apenas 12 palavras memorizadas, um indivíduo pode garantir um bilhão de dólares em Bitcoin, instantaneamente acessível de Zurique ou de Zhengzhou.”

Riqueza sem fronteiras

A mudança para o Bitcoin como garantia, em vez de um ativo especulativo, marca uma evolução crítica, como aponta Philipp A. Baumann , fundador da Z22 Technologies, no relatório. . “O Bitcoin está se tornando a base de um sistema financeiro paralelo, onde não é apenas um investimento para especulação sobre a valorização do preço fiduciário, mas a moeda base para acumular riqueza.”

As implicações filosóficas dessa mudança são profundas, segundo Samson Mow , CEO da JAN3, ilustrando a tensão entre os sistemas monetários tradicionais e digitais: “Em qualquer horizonte de longo prazo, a moeda fiduciária tem um destino: o infinito. O Bitcoin, ao contrário, tem o oposto: 21 milhões.” Essa oferta fixa versus expansão infinita representa o que Mow chama de “o paradoxo definidor de nossa era”, à medida que os governos lidam com uma forma de riqueza que existe fora do controle monetário tradicional.

A convergência da riqueza cripto e da mobilidade global está se acelerando. Catherine Chen , diretora de VIP e institucional da Binance, observa que “essa nova classe de investidores voltada para a mobilidade está cada vez mais se voltando para a cidadania por programas de investimento como uma rota estratégica para a flexibilidade geográfica e financeira.”

Townsend Lansing , diretor de produto da CoinShares, confirma o impulso mais amplo: “Impulsionada por ventos regulatórios favoráveis, a adoção institucional não apenas chegou – está aumentando.” A Dra. Guneet Kaur , editora sênior da CCN.com, concorda, acrescentando que “CBDCs, formas digitais de curso legal de uma nação, estão sendo exploradas por mais de 100 economias, com 49 países em fase piloto até julho de 2025. Prometem pagamentos mais baratos e mais rápidos apoiados pelo Estado.”

Jurisdições favoráveis às criptomoedas

O Henley Crypto Adoption Index , uma ferramenta proprietária atualizada anualmente, compara os países mais favoráveis às criptomoedas do mundo com programas de migração por investimento . Com base em mais de 750 pontos de dados, oferece aos investidores de ativos digitais uma visão geral clara de como essas diferentes jurisdições com residência e cidadania por caminhos de investimento estão regulamentando e adotando criptomoedas e blockchain.

O índice avalia 29 programas de migração de investimento em seis parâmetros principais –adoção pública, adoção de infraestrutura, inovação e tecnologia, ambiente regulatório, fatores econômicos e favorabilidade fiscal – permitindo que os investidores identifiquem as jurisdições que melhor correspondem às suas prioridades.

Singapura lidera com pontuações excepcionais em adoção de infraestrutura, inovação e tecnologia, e ambiente regulatório. Hong Kong (RAE da China) vem em seguida, com fatores econômicos robustos e alta favorabilidade fiscal, enquanto os EUA destacam-se em adoção pública e métricas de inovação e tecnologia. A Suíça e os Emirados Árabes Unidos completam os 5 melhores desempenhos com os Emirados marcando um 10 perfeito para favorabilidade fiscal, com zero impostos sobre negociação, staking e mineração de criptomoedas.

Malta e o Reino Unido também apresentam pontuações altas no geral, ambos oferecendo estruturas regulatórias sofisticadas, enquanto Canadá , Tailândia e Austrália completam o nível superior com pontos fortes equilibrados em vários fatores.

Luxemburgo traz expertise financeira aprofundada para ativos digitais, enquanto Portugal recompensa investidores em criptomoedas pacientes – aqueles que mantêm ativos por mais de um ano não pagam imposto sobre ganhos de capital. A Áustria aplica estruturas de imposto sobre valores mobiliários às criptomoedas, enquanto Itália adota regime de imposto fixo para novos residentes, incluindo ganhos de criptomoedas de origem estrangeira. Mônaco atrai detentores de criptomoedas ultrarricos com isenção de imposto de renda pessoal.



São Cristóvão e Nevis aceita criptomoedas para aplicações de cidadania, assim como Antígua e Barbuda . A Tailândia anunciou recentemente de uma isenção de ganhos de capital de cinco anos para o comércio de criptomoedas e a Malásia desenvolve recursos de fintech por meio de iniciativas da Zona de Livre Comércio Digital. Maurício , Costa Rica , El Salvador, Grécia , Letônia , Nova Zelândia , Panamá , Turquia e Uruguai também possuem estratégias para atrair investidores em ativos digitais móveis.

