历史性财富爆发：全球加密货币百万富翁人数逼近 25 万

伦敦, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际居留权和公民身份咨询公司 Henley & Partners 最新发布的《2025 年加密财富报告》显示，全球加密货币百万富翁人数已飙升至前所未有的 241,700 人。 令人瞩目的是，这一数字仅在 12 个月内就增长了 40%，这主要得益于比特币百万富翁数量的激增（年同比增长 70%，达到 145,100 持有者）以及比特币市场总估值的暴涨（截至 2025 年 6 月，达到 3.3 万亿美元，较去年同期猛增 45%）。

在加密财富金字塔的顶端，超级富豪的数量正在急剧增加：目前有 450 位亿万富翁控制着价值 1 亿美元或以上的加密货币投资组合，比去年增加了 38%，而加密货币十亿美元级富翁的数量已攀升至 36 位，增加了 29%。 这一显著增长恰逢机构投资者大举入场的分水岭之年，其标志性事件是美国现任总统及第一夫人首次推出加密货币。Henley & Partners 的私人客户主管



Dominic Volek 表示，加密财富的激增正迫使各国政府和财富管理公司面对新的现实。 “传统金融认为资金都有一个归属地——而加密货币却并非如此。 现在，地理位置是可有可无的选项。 只需记住 12 个助记词，个人就能安全掌控价值 10 亿美元的比特币，无论身处哪个国家或城市，都能即时访问。”

无国界的财富

正如 Z22 Technologies 创始人 Philipp A. Baumann 在报告中所述，比特币从投机资产转向作为抵押品，标志着一个关键的演变。 “比特币正在成为一个平行金融体系的基础，在这个体系中，它不仅仅是一种法币升值的投机性投资工具，更是积累财富的基础货币。”

JAN3 首席执行官 Samson Mow 认为，这种转变具有深刻的哲学意义，揭示了传统货币体系与数字货币体系之间的内在张力：“从长远角度来看，法定货币的最终命运是无限增发。 比特币则截然相反，其总量恒定为 2,100 万枚。” Mow 将这种固定供应与无限扩张的对立称作“我们这个时代最显著的悖论”，各国政府正努力适应这种不受传统货币政策约束的财富形式。

加密财富与全球流动的融合正在加速。 Binance 机构和 VIP 负责人 Catherine Chen 评论道：“这种流动驱动的新投资者群体越来越多地转向投资入籍计划，将其作为实现地域和财务灵活性的战略途径。”

CoinShares 产品主管 Townsend Lansing 肯定了这一发展势头：“在有利的监管趋势推动下，机构入场不仅已经到来——并且正在加速发展。” CCN.com 高级编辑 Guneet Kaur 博士也赞同此观点，并补充道：“超过 100 个经济体正在研究央行数字货币，即国家法定货币的数字化形式。截至 2025 年 7 月，已有 49 个国家/地区进入试点阶段， 有望实现受国家支持且更经济、更快速的支付方式。”

对加密货币友好的司法管辖区

Henley Crypto Adoption Index 是一项每年更新的专有工具，用于评估全球对加密货币最友好且提供 投资移民 计划的国家。 该指数基于 750 多个数据点，为数字资产投资者清晰地展示了这些提供 居留权 和 投资入籍 途径的不同司法管辖区如何监管和采用加密货币及区块链。

该指数通过六个关键参数——公众采用率、基础设施采用率、创新与技术、监管环境、经济因素以及税收友好度——评估了 29 个投资移民计划，使投资者能够找到最符合自身优先考虑因素的司法管辖区。

新加坡 在基础设施采用率、创新与技术以及监管环境方面评分出色，位居榜首。 香港 （中国特别行政区）紧随其后，在经济因素和税收友好度方面表现强劲，而 美国 在公众采用率和创新与技术指标方面表现出色。 瑞士 和 阿联酋 共同跻身前五，其中阿联酋在税收友好度方面获得了满分 10 分，对加密货币交易、质押和挖矿活动实行零税率。

马耳他 和 英国 的总体得分也很高，两国都提供了成熟的监管框架， 加拿大 、 泰国 和 澳大利亚 也以在多个因素方面的均衡优势跻身第一梯队。

卢森堡 凭借其深厚的金融底蕴，为数字资产领域注入了专业力量， 葡萄牙 则奖励有耐心的加密货币投资者——持有超过一年可免征资本利得税。 奥地利 将加密货币纳入证券税框架管理， 意大利 针对新居民的统一税制将海外加密货币收益也纳入其中。 摩纳哥 则以零个人所得税的政策来吸引超级富有的加密货币持有者。



圣基茨和尼维斯 以及 安提瓜和巴布达 均接受使用加密货币来申请公民身份。 泰国 近期宣布对加密货币交易的资本利得税实行五年豁免政策， 马来西亚 则通过数字自由贸易区计划来积聚其金融科技实力。 毛里求斯 、 哥斯达黎加 、萨尔瓦多、 希腊 、 拉脱维亚 、 新西兰 、 巴拿马 、 土耳其 和 乌拉圭 也纷纷出台了相应政策，以吸引移动数字资产投资者。

阅读新闻稿全文

Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965