PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2025-09-22
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2025-10-01: FIXED RATE 1.75 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE -0.10 %
LENDING RATE 0.10 %
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Bid date, 2025-09-23Auction date2025-09-23Settlement date2025-09-24Maturity Date2025-10-01Nominal amount612 billion SEKInterest rate, %2.00Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More
Bid procedure, 2025-09-26BondsSWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01Bid date2025-09-26Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered...Read More