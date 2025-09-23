PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER

 Sveriges Riksbank

MONETARY POLICY MEETING 2025-09-22

AUCTION PERIODS COMMENCING: 2025-10-01: FIXED RATE 1.75 %

(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)

DEPOSIT RATE   -0.10 %

LENDING RATE   0.10 %



