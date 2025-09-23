Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2026

Suominen Oyj:n pörssitiedote 23.9.2025 klo 11.00

Suominen julkaisee vuonna 2026 tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:

29. tammikuuta 2026 – Tilinpäätöstiedote 2025

16. maaliskuuta 2026 alkavalla viikolla viimeistään – Vuosikertomus 2025

7. toukokuuta 2026 – Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2026

7. elokuuta 2026 – Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2026

5. marraskuuta 2026 – Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2026

Suomisen varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.4.2026. Suomisen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Lisätietoja:

Anu Ilvonen, Director, Communications & Marketing, puh. 050 376 0438

SUOMINEN OYJ

Konserniviestintä

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

