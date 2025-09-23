|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-09-23
|Start date
|2025-09-24
|Maturity date
|2025-10-01
|Interest rate, %
|2.00
|Offered volume, SEK bn
|612.00
|Total bid amount, SEK bn
|481.80
|Accepted volume, SEK bn
|481.80
|Number of bids
|15
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
