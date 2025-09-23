RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-09-23
Start date2025-09-24
Maturity date2025-10-01
Interest rate, %2.00
Offered volume, SEK bn612.00
Total bid amount, SEK bn481.80
Accepted volume, SEK bn481.80
Number of bids15
Percentage allotted, %100.00



