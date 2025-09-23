Kapitalforeningen Blue Strait Capital – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Blue Strait Capital indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 7. oktober 2025, kl. 9.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør
Vedhæftede filer
- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling BSC 2025
- Overflytningsplan og -redegørelse KIA Blue Strait 2025 final
- Vedtægter Kapitalforeningen Blue Strait Capital mark-up EGF