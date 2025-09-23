Volatus Aérospatial étend la commande de drones ISR de l'OTAN à 1,7 million $ et commence les livraisons

TORONTO, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aérospatial Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB), un chef de file canadien dans le renseignement aérien et les solutions de fret, est heureux d'annoncer que le contrat de drones pour le renseignement tactique, la surveillance et la reconnaissance (ISR) annoncé le 5 août 2025 a été élargi de 700 000 dollars canadiens, portant la valeur totale du contrat à environ 1,7 million de dollars canadiens, avec des marges brutes conformes à la livraison standard d'équipement de défense de la société. Les livraisons des systèmes de drones sont maintenant en cours et devraient être terminées en septembre 2025.

L'expansion des commandes met en lumière la confiance du client dans la capacité éprouvée de Volatus à livrer des solutions ISR critiques à temps et à grande échelle. Les systèmes de drones ISR offerts par l'entreprise sont conçus pour un déploiement rapide, des opérations de jour comme de nuit, ainsi qu'une capture de données robuste afin d'améliorer la conscience situationnelle tactique.

« Cette expansion du contrat et le début des livraisons valident à la fois la solidité de nos offres de produits ISR et notre capacité à exécuter d'importantes commandes de défense », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aérospatial. « Nous continuons de démontrer notre capacité à répondre aux besoins des clients alliés de la défense alors que la demande pour des capacités ISR évolutives et rentables croît dans les États membres de l'OTAN. »

Avec la réalisation déjà en cours, ce contrat consolide encore davantage le rôle de Volatus en tant que partenaire de défense de confiance, tirant parti de son expertise combinée dans les systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles.

À propos de Volatus Aérospatial Inc.

Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus offre des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics, la santé, la sécurité publique et les infrastructures. L'entreprise s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives comportant des risques et incertitudes importants, connus ou inconnus. Toutes les déclarations autres que des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant l'approbation TSXV de l'offre LIFE; l'utilisation des recettes de l'Offre LIFE; ainsi que l'entreprise, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et objectifs de la Société ou impliquant la Société. Ces informations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction et sont basées sur des informations actuellement disponibles pour la direction. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « estimations », « prévisions », « prédit », « a l'intention », « cible », « vise », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou peuvent être identifiés par des affirmations selon lesquelles certaines actions « peuvent », « pourraient », « devraient », « voudrait », « pourrait » ou « sera » pris, se produira ou sera réalisé. Un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels ou la performance diffèrent sensiblement de tout résultat futur ou performance exprimée ou implicite dans l'information prospective. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de la société, notamment, mais sans s'y limiter, l'impact des conditions économiques générales, des conditions de l'industrie et la dépendance aux approbations réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation de la TSXV. Certaines hypothèses importantes concernant ces déclarations prospectives peuvent être discutées dans ce communiqué de presse ainsi que dans la discussion et l'analyse annuelles et trimestrielles de la direction de la société déposées à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de telles informations, bien que jugées raisonnables au moment de la préparation, pourraient s'avérer imprécises et, en tant que telles, une confiance excessive ne devrait pas être accordée aux déclarations prospectives. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Abhinav Singhvi, directeur financier

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1 833-865-2887

www.volatusaerospace.com

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué.