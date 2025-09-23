AGF gennemfører succesfuldt udbud af nye aktier

 | Source: AGF A/S AGF A/S

Aarhus, den 23. september 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 10 /2025

KAPITALFORHØJELSE I AGF A/S, CVR-NR. 83 83 99 10
AGF gennemfører succesfuldt udbud af nye aktier i forbindelse med en rettet emission med bruttoprovenu på DKK 70 millioner.

Bestyrelsen i AGF A/S meddeler hermed, at udbuddet af 87,5 mio. nye B-aktier med en nominel værdi på DKK 0,25 hver er gennemført gennem en rettet emission. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9/2025.

Udbuddet indbragte et bruttoprovenu på DKK 70 millioner gennem udstedelse af 87,5 mio. nye B-aktier til en udbudspris på DKK 0,80 pr. aktie.

Udbuddet blev gennemført som en rettet emission under udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

De nye aktier blev tegnet af eksisterende og nye investorer, hvoraf Tmou Holding ApS og Systematic Holding ApS vil opnå positioner som nye storaktionærer med en ejerandel på over 5%. Storaktionærmeddelelser vil blive offentliggjort i overensstemmelse med gældende krav.

De nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende B-aktier. Optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ OMX pågår. Aktierne registreres i den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier (DK0010263722).

Spørgsmål
For spørgsmål eller yderligere information, ret venligst henvendelse til kommunikationschef Christian Thye-Petersen på tlf. 30652880.
  
Med venlig hilsen


AGF A/S
Bestyrelsen  

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse nr 10-2025 AGF gennemfører succesfuldt udbud af nye aktier

Recommended Reading

  • September 16, 2025 07:38 ET | Source: AGF A/S
    AGF indleder rettet emission

    Aarhus, den 16. september 2025 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 9/2025 KAPITALFORHØJELSE I AGF A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 AGF indleder rettet emission Bestyrelsen for AGF A/S har i dag, i...

    Read More
    AGF indleder rettet emission
  • August 19, 2025 07:22 ET | Source: AGF A/S
    Storaktionærmeddelelse

    Aarhus, den 19. august 2025 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 8 /2025 Storaktionærmeddelelse Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal AGF A/S oplyse, at vi netop har...

    Read More
    Storaktionærmeddelelse