Aarhus, den 23. september 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 10 /2025

KAPITALFORHØJELSE I AGF A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

AGF gennemfører succesfuldt udbud af nye aktier i forbindelse med en rettet emission med bruttoprovenu på DKK 70 millioner.

Bestyrelsen i AGF A/S meddeler hermed, at udbuddet af 87,5 mio. nye B-aktier med en nominel værdi på DKK 0,25 hver er gennemført gennem en rettet emission. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9/2025.

Udbuddet indbragte et bruttoprovenu på DKK 70 millioner gennem udstedelse af 87,5 mio. nye B-aktier til en udbudspris på DKK 0,80 pr. aktie.

Udbuddet blev gennemført som en rettet emission under udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

De nye aktier blev tegnet af eksisterende og nye investorer, hvoraf Tmou Holding ApS og Systematic Holding ApS vil opnå positioner som nye storaktionærer med en ejerandel på over 5%. Storaktionærmeddelelser vil blive offentliggjort i overensstemmelse med gældende krav.

De nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende B-aktier. Optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ OMX pågår. Aktierne registreres i den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier (DK0010263722).

Spørgsmål

For spørgsmål eller yderligere information, ret venligst henvendelse til kommunikationschef Christian Thye-Petersen på tlf. 30652880.



AGF A/S

Bestyrelsen

