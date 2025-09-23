Midland commence un programme de suivi sur ses nouvelles découvertes de minéralisation en or-zinc-argent sur le projet Caniapisc Au à la Baie James

MONTRÉAL, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le lancement d’un programme d’exploration de suivi sur ses nouvelles découvertes d’or, de zinc et d’argent sur son projet Caniapisc Au, dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Midland a également le plaisir d’annoncer la désignation sur carte de deux nouveaux projets dans le même secteur. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 296 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 146 kilomètres carrés. Les projets Lac Bernard et Viau sont aussi détenus à 100 % par Midland et sont respectivement constitués de 217 et 81 DEE couvrant des superficies respectives de 110 et 40 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Lancement d’un programme d’exploration en septembre, incluant de la prospection et un levé d’échantillonnage des sols pour couvrir la récente découverte de plusieurs concentrations de blocs à Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) (maximum de 14,3 g/t Au) avec des zones anomales en Au-Zn coïncidentes dans les sols;

Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 1 827 kilomètres est en planification sur le projet Caniapisc Au;

Désignation sur carte de deux nouveaux projets, Lac Bernard et Viau, dans le secteur du projet Caniapisc Au, couvrant des concentrations d’anomalies en Au, Cu, Zn ou Mo dans les sédiments de fonds de lacs de la base de données régionales du MRNF;

Un levé d’échantillonnage des sédiments de fonds de lacs couvrant certaines parties des projets Caniapisc Au, Lac Bernard et Viau a été complété. Les résultats restent à venir.

Le programme d’exploration qui sera effectué en septembre sur le projet Caniapisc Au comprendra une cartographie géologique combinée à de la prospection, ainsi qu’un programme d’échantillonnage des sols afin de faire le suivi de plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) récemment identifiés lors du programme de l’été 2025 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 septembre 2025). Les objectifs du programme d’échantillonnage des sols totalisant 160 échantillons sont de : 1) couvrir les secteurs non échantillonnés du projet, et 2) faire un suivi, avec une grille plus serrée, de plusieurs anomalies en Au et en Zn dans les sols, identifiées lors du récent programme de l’été 2025 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 septembre 2025). Un levé géophysique magnétique et électromagnétique, de 1 827 kilomètres linéaires, est également prévu à l'automne pour contribuer davantage à la génération de cibles sur le projet.

Les résultats d’exploration positifs du programme de l’été 2025 sur le projet Caniapisc Au (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 septembre 2025) ont motivé Midland à poursuivre son évaluation et à mener une étude régionale afin d’identifier de nouvelles cibles d’exploration en se basant sur les signatures métalliques récemment identifiées sur le projet. Les données publiques régionales de géologie, géophysique et géochimie du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») ont été utilisées aux fins de l’évaluation et ont poussé Midland à acquérir par désignation sur carte deux nouveaux projets près de Caniapisc Au. Le projet Lac Bernard est situé à 30 kilomètres au sud de Caniapisc Au et couvre plusieurs anomalies en Au, Cu, Mo et Zn dans les sédiments de fonds de lacs, dans un secteur montrant une complexité magnétique favorable, telle qu’observée dans les données magnétiques fédérales disponibles couvrant la région. Des travaux d’exploration de reconnaissance réalisés par Mines d’or Virginia inc. en 1996 avaient d’ailleurs identifié la présence de cinq (5) blocs avec des valeurs anomales en or (0,10, 0,19, 0,26, 0,32 et 1,39 g/t Au) dans le secteur du lac Bernard (rapport public de 1996 GM54422, MRNF). Le projet Viau, quant à lui, est situé à 16 kilomètres à l’ouest de Caniapisc Au et couvre plusieurs anomalies en Zn et Mo dans les sédiments de fonds de lacs, situées sur une crête magnétique qui pourrait correspondre à la signature d’un granite à fluorite identifié par le MRNF dans le secteur. Deux (2) échantillons choisis de reconnaissance prélevés dans le cadre du programme de l’été 2025 ont livré des valeurs anomales de 25 et 32 ppb Au dans des blocs granitiques.

Un programme d’échantillonnage des sédiments de fonds de lacs à plus haute résolution a été complété dans certaines parties des projets Caniapisc Au, Lac Bernard et Viau afin de générer et mieux définir les cibles d’exploration. Les échantillons de sédiments de fonds de lacs sont en traitement et les résultats restent à venir.

Résumé des résultats de l’été 2025

Le programme d’exploration de l’été 2025 sur le projet Caniapisc Au a permis d’identifier plusieurs blocs minéralisés avec des valeurs anomales en or dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire d’anomalies aurifères dans les tills rééchantillonnés en 2024 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 20 mai et du 9 septembre 2025). Du total de 159 échantillons choisis qui ont été prélevés, huit (8) ont livré des valeurs de plus de 1,00 g/t Au, incluant une valeur de 14,3 g/t Au. Cinq (5) échantillons choisis ont livré des valeurs en Zn de plus de 1,0 %, et ces derniers présentaient également des valeurs anomales en MnO. Les faits marquants de la campagne estivale comprennent 1- l’identification de plusieurs assemblages polymétalliques distincts, ainsi que 2- la présence d’assemblages à dominance Au-Cu et Au. Les assemblages polymétalliques identifiés sont : Au-Zn-Ag-Pb, Au-Zn-Mn-Ag et Cu-Mo-Au-Ag; ils coïncident également pour la plupart avec des anomalies en Au-Zn-Mn dans les sols, ce qui pourrait suggérer une source proximale. Les assemblages Au-Cu et où l’or est prédominant sont observés dans différents secteurs du projet et indiquent vraisemblablement une autre source distincte pour la minéralisation aurifère. Trois blocs d’amphibolite avec de telles signatures ont livré des teneurs de 14,3, 3,29 et 2,87 g/t Au. Le bloc à 3,29 g/t Au présente aussi des valeurs anomales en Zn et en Pb et est situé près d’un affleurement qui a aussi livré des valeurs anomales en Au, Zn et Pb , et pourrait alors indiquer une source proximale (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 septembre 2025).

À propos du projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. En effet, trois (3) échantillons de tills situés dans l’empreinte actuelle du projet ont livré jusqu’à 41 grains d’or délicats, 66 grains modifiés et 9 grains d’or remodelés qui, à notre connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’un suivi détaillé (rapport public de 2014 GM67959, MRNF).

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches du projet ont été analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution à 4 acides pour les métaux, par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or, et par ICP-OES fusion pour les éléments majeurs (dont MnO). Les échantillons de sols ont été traités et analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par activation neutronique (notamment pour Au) et ICP-OES avec extraction à 4 acides (notamment pour Zn, Mn), suite à un tamisage à moins de 177 microns. La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées, utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie qui inclut l’utilisation en alternance de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Chef géologue, Jean-François Larivière, P.Geo., Ph. D, a révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Caniapisc Au à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des figures accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bef68a5-314f-422d-a863-0cd3cfa0f7ab

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f3cd1cc-07c8-4b52-a375-fcf4620b35f7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e96979d8-b387-47f8-9c16-709d4c6a9544

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad4d4a27-b910-43c7-8a4e-787c910572a6