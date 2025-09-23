Sahuayo Lanza su Ventanilla Única Digital de Compras Públicas en Alianza con Glass: La Primera en Michoacán en Transformar las Adquisiciones del Papel a un Sistema 100% Digital

Sahuayo, Michoacán, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Municipio de Sahuayo anunció el lanzamiento oficial de su Ventanilla Única Digital de Compras Públicas , un portal digital que representa un paso histórico en la modernización de la gestión municipal. Con esta iniciativa, Sahuayo se convierte en el primer municipio de Michoacán y en uno de los primeros de América Latina en implementar una plataforma de este tipo, posicionándose a la vanguardia en el uso de tecnología de punta para optimizar los procesos de adquisiciones y generar un impacto directo en la eficiencia del gasto público y en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) locales.





La plataforma fue lanzada en colaboración con Glass , empresa tecnológica con sede en Silicon Valley especializada en la digitalización de compras públicas, y está potenciada por su plataforma G-Commerce , utilizada por gobiernos locales en Estados Unidos, agencias federales y recientemente adoptada por gobiernos en Latinoamérica. Tras la experiencia de la Ciudad de México, que ha trabajado estrechamente con Glass en la modernización de sus diferentes módulos de compras, Sahuayo se convierte en el primer municipio en México en adoptar G-Commerce y el segundo en todo el país en lanzar una plataforma de este tipo, reafirmando su compromiso con la transparencia, la inclusión y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Con un presupuesto anual cercano a los $340 millones de pesos mexicanos (USD $17–18 millones), el Municipio de Sahuayo administra recursos estratégicos que hasta ahora dependían en gran medida de procesos manuales y en papel. En tan solo dos meses de adopción, la Ventanilla Única Digital de Compras Públicas ha digitalizado más de 700 solicitudes de compra, transformando prácticas que históricamente requerían trámites físicos y firmas presenciales en un proceso digital, ágil y trazable. Actualmente, más de 45 departamentos activos de distintas áreas municipales han incorporado la plataforma en sus operaciones diarias, entre ellos los departamentos de Espacios Públicos y Movilidad, Seguridad Pública, Agua Potable, Obras Públicas, Educación, Desarrollo Económico, Ambulantaje, Salud y Energía, lo que refleja la rápida integración de esta herramienta en la vida administrativa del municipio.

La Ventanilla Única Digital de Compras Públicas está diseñada no solo para mejorar la eficiencia interna, sino también para potenciar al sector productivo local. A través de un directorio inteligente de proveedores, los negocios de Sahuayo —incluyendo pequeños comercios, empresas lideradas por mujeres y otros grupos clave para la economía municipal— podrán registrarse y conectarse directamente con las oportunidades de negocio que ofrece el gobierno. La meta es incorporar progresivamente a más de 60 proveedores municipales a esta plataforma digital, abriendo la puerta a un ecosistema inclusivo y competitivo en el que las MIPYMES locales puedan participar de forma ágil y transparente en los procesos de adquisición gubernamental.

El funcionamiento de la plataforma ha sido diseñado para simplificar y acelerar los procesos: los usuarios municipales pueden registrarse o iniciar sesión para acceder a su panel de compras, crear solicitudes especificando los productos o servicios que necesitan, enviar estas solicitudes con un solo clic y dar seguimiento en tiempo real al proceso de revisión y aprobación. Una vez identificado el proveedor y validada la operación, la orden de compra se genera directamente en el sistema, asegurando trazabilidad y cumplimiento normativo. Todo el proceso está respaldado por el equipo de soporte de Glass, que brinda asistencia a través de chat en vivo, correo electrónico y línea telefónica, garantizando acompañamiento en cada etapa y solicitud.

“Trabajar con el Municipio de Sahuayo ha sido un paso clave en la expansión de Glass en Latinoamérica. Hemos visto cómo el salto de procesos manuales a digitales maximiza los recursos del Estado y permite a los líderes municipales enfocarse en lo más importante: servir mejor a la ciudadanía, sin perder tiempo en trámites físicos y firmas en papel”, dijo Alexander Morillo , Líder de Proyectos Gubernamentales en Glass.

Con la Ventanilla Única Digital de Compras Públicas, Sahuayo inicia una ruta de transformación digital que irá más allá de la gestión actual de solicitudes, incorporando progresivamente diversos tipos de adquisiciones, desde compras de caja chica y emergentes hasta adquisiciones directas y operaciones de mayor umbral, siempre dentro de un entorno digital, auditable y transparente. El municipio se convierte así en un referente en la región y en un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede estar al servicio del desarrollo local y la gobernanza moderna.

Glass, la empresa detrás de esta iniciativa, ha acompañado a más de 120 agencias públicas en Estados Unidos y Latinoamérica en su transición hacia plataformas inteligentes de adquisiciones públicas. Con más de $7.4 millones de dólares en transacciones públicas procesadas de forma eficiente y apegadas a la ley, con el respaldo de Google y reconocimientos de Forbes, Bloomberg y Crunchbase, la compañía se ha consolidado como un aliado estratégico para los gobiernos que buscan transparencia y eficiencia. En 2024, Glass fue seleccionada por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA) para su programa de plataformas comerciales federales y, recientemente, lanzó con el Gobierno de Puerto Rico la primera plataforma de G-Commerce en Latinoamérica.

El lanzamiento de la Ventanilla Única Digital de Compras Públicas de Sahuayo no solo representa un salto tecnológico para el municipio, sino que marca también un hito regional: la consolidación de un modelo innovador de adquisiciones que integra la eficiencia administrativa, el fortalecimiento de los negocios locales y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

