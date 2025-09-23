Nüspace dévoile une offre d’automne exceptionnelle avec l’arrivée de Blu Dot, HKliving et Le Feu

MONTRÉAL, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet automne, Nüspace réaffirme son rôle de leader canadien du design contemporain en enrichissant son catalogue de marques internationales prestigieuses. Trois nouvelles collections s’ajoutent à son offre : Blu Dot, HKliving et Le Feu Fires, chacune apportant une identité unique et complémentaire à la sélection.

Blu Dot : le design repensé

La marque Blu Dot est reconnue pour son approche accessible du design moderne. Ses créations combinent esthétisme épuré, fonctionnalité et audace créative. Des canapés modulaires aux chaises sculpturales, Blu Dot incarne un design pensé pour le quotidien sans compromis sur la qualité. Avec l’arrivée de cette marque, Nüspace ouvre la voie à une esthétique contemporaine encore peu représentée au Canada.

HKliving : authenticité et esprit voyageur

Fondée aux Pays-Bas, HKliving s’inspire des cultures du monde et des savoir-faire artisanaux. Ses collections mêlent textures naturelles, couleurs inspirées de la nature et références vintage revisitées. Qu’il s’agisse de mobilier, de luminaires ou d’accessoires, chaque pièce raconte une histoire, apportant chaleur et caractère aux intérieurs. En introduisant HKliving, Nüspace élargit son offre vers un design cosmopolite et intemporel, qui séduit autant les particuliers que les professionnels du design.

Le Feu Fires : la chaleur scandinave

Avec Le Feu Fires , Nüspace introduit une nouvelle expérience du feu. Ces foyers danois fonctionnent au bioéthanol, une énergie propre et renouvelable, permettant de profiter de flammes véritables sans conduit de cheminée. Leur design minimaliste et élégant s’intègre aussi bien dans les intérieurs urbains que dans les espaces ouverts. Déjà plébiscités en Europe, ces foyers deviennent désormais accessibles au public canadien grâce à Nüspace.

Fidélité aux marques iconiques

En parallèle de ces nouveautés, Nüspace poursuit le renouvellement de ses collections phares. Seletti , maison italienne réputée pour ses créations audacieuses et décalées, continue d’enrichir ses gammes avec des objets à la frontière entre art et design. Newgate, référence britannique en horlogerie moderne, propose de nouvelles déclinaisons de ses horloges emblématiques, confirmant leur statut d’icônes design.

Une offre unique au Canada

En réunissant sous un même toit des marques internationales de renom et des collections exclusives, Nüspace propose une sélection sans équivalent au Canada. Cette combinaison de nouveautés et de best-sellers consolide son rôle de destination incontournable pour les amateurs de design, les architectes et les décorateurs en quête de pièces originales et inspirantes.

À propos de Nüspace

Fondée à Montréal il y a 20 ans, Nüspace s’impose comme un acteur de référence dans l’univers du mobilier et de la décoration design. Avec une sélection éclectique de marques locales et internationales, l’entreprise offre au grand public et aux professionnels des collections alliant créativité, qualité et accessibilité. Au-delà de son catalogue, Nüspace se distingue par un service client attentif : chaque conseiller est là pour accompagner les clients dans leurs choix et les guider dans la création d’espaces qui leur ressemblent.

