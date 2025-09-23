EXEL Industries : Nombre total de droits de vote et d’actions au 31.08.2025

EXEL Industries
Société Anonyme au capital de 16 969 750 €
Siège social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex
RCS Reims n° 095 550 356

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Date Nombre total d’actions
composant le capital social 		Nombre total de droits de vote
31 août 2025

  		6 787 900

  		Droits de vote théoriques : 9 891 515
Droits de vote exerçables* : 9 887 371

* Déduction faite des actions privées du droit de vote

