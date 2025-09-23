Les tout nouveaux chiffons et chiffons de nettoyage Titan(md) sont faits pour résister(mc)

MONTRÉAL, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger, le principal fabricant canadien de produits de papier, est fier d’intégrer les chiffons et chiffons de nettoyage Titanmd à sa division hors foyer, Kruger PRO. Remplaçant la marque WORKS®, Titan est conçu pour répondre aux besoins évolutifs des clients à la recherche de solutions haute performance dans la catégorie des chiffons et chiffons de nettoyage. Avec un nouveau nom audacieux et une identité visuelle qui reflètent la vision et la mission de Kruger PRO, les produits Titan sont faits pour résistermc.

« Le marché commercial des chiffons et chiffons de nettoyage connaît une croissance significative, et nous sommes ravis de lancer Titan, conçu pour offrir haute performance et fiabilité pour les travaux les plus exigeants », a déclaré Stephen Blythe, vice-président, marketing chez Produits Kruger. « Cette nouvelle gamme reflète notre engagement continu à être un partenaire de confiance pour nos clients, à faire progresser l’innovation et à offrir des solutions adaptées à divers secteurs d’activité. »

Conçus pour offrir douceur, absorption et durabilité, les chiffons et chiffons de nettoyage Titan sont disponibles dans une variété de formats adaptés à toutes les tâches, incluant l’usage général, l’usage prolongé et la résistance aux solvants, ainsi que des applications spécialisées et hygiéniques. Faits pour résistermd dans tous les environnements, ces produits allient robustesse et efficacité pour faciliter chaque tâche.

Pour les clients de tous les secteurs — de la fabrication, l’automobile, le transport et les services publics à la restauration et au nettoyage polyvalent quotidien — Titan offre des résultats constants et haute performance. Grâce à sa robustesse industrielle, sa durabilité et sa capacité à réduire la contamination, les clients peuvent compter sur Titan pour livrer des performances là où ça compte vraiment.

Les chiffons et chiffons de nettoyage Titan illustrent l’engagement continu de Kruger PRO à rendre les affaires plus confortablesmd. En tant que partenaire fiable pour les clients hors foyer, Kruger PRO continue d’investir dans l’innovation et la performance afin d’offrir des avantages concrets.

Pour en savoir plus, visitez le site krugerpro.com.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger a environ 2 200 employés et exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Contact média

Wendie Godbout

North Strategic (pour Produits Kruger)

wendie.godbout@northstrategic.com

514-995-9070