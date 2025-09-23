YPrime veröffentlicht ersten ESG-Bericht und bekräftigt sein Engagement für verantwortungsbewusste Innovation in der klinischen Forschung

MALVERN, Pennsylvania, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime, ein bewährter Marktführer im Bereich klinischer Studientechnologie, gab heute die Veröffentlichung seines ersten Berichts zum Thema Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bekannt. Der Bericht hebt messbare Fortschritte in den Bereichen Umweltverantwortung, gesellschaftliche Wirkung und Governance-Praktiken hervor und spiegelt die langjährige Überzeugung des Unternehmens wider, dass verantwortungsvolle Innovation langfristigen Unternehmenswert schafft.

Der ESG-Bericht 2024 beschreibt detailliert die Fortschritte von YPrime bei der Verankerung von Nachhaltigkeit in seinen Betriebsabläufen, Produktplattformen und strategischen Partnerschaften. Angesichts der zunehmenden Komplexität und globalen Verbreitung klinischer Studien konzentriert sich YPrime darauf, Chancengerechtigkeit im Gesundheitswesen zu fördern, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und ethische Praktiken zu stärken, um bessere Ergebnisse klinischer Studien für Patientinnen und Patienten, Studienzentren und das Sponsoring zu erzielen.

Zu den wichtigsten Highlights des ESG-Berichts 2024 gehören:

Weltweite Anerkennung: Ausgezeichnet mit der EcoVadis-Bronzemedaille (wodurch YPrime zu den besten 35 % von über 150 000 Unternehmen gehört) und mit der Note B bei seiner ersten Teilnahme am Carbon Disclosure Project (CDP), wobei es in allen Klimakategorien über dem Durchschnitt der Life-Sciences-Branche lag. Das Unternehmen ist außerdem stolzes Mitglied des United Nations Global Compact und bekräftigt damit seine Ausrichtung an globalen Nachhaltigkeitsprinzipien.

„Bei YPrime gehen Verantwortung und Leistung Hand in Hand“, erklärt Lindsay Daniel, Chief Human Resources Officer bei YPrime. „Dieser Bericht unterstreicht die Fortschritte, die wir erzielt haben – und die Arbeit, die noch vor uns liegt –, während wir Transparenz, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung weiter stärken. Gemeinsam mit unseren Partnerschaften gestalten wir die klinische Forschung so, dass sie nicht nur schneller und intelligenter, sondern auch nachhaltiger und integrativer wird.“

Der Bericht skizziert die zukünftigen Verpflichtungen von YPrime, darunter die Einreichung kurzfristiger Ziele im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) im Jahr 2025, das Anstreben der ISO-27001-Zertifizierung und das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050.

„ESG ist nicht mehr optional – es ist ein zentraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und Innovation“, so Paulo Limgenco, Vice President of Business Operations und ESG Strategy Lead bei YPrime. „Dieser Bericht schafft eine solide Grundlage für Rechenschaft und kontinuierliche Verbesserung. Er zeigt, wie tief ESG in unsere Plattformen, unsere Partnerschaften und unsere Unternehmenskultur integriert ist.“

Der ESG-Bericht 2024 steht im Einklang mit dem UN Global Compact und unterstützt die für die Mission von YPrime relevantesten Ziele für nachhaltige Entwicklung, darunter SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz).

Den vollständigen Bericht finden Sie unter www.yprime.com/esg-report-2024.

Über YPrime

YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte und unterstützt Sponsoren mit Dashboards für bessere Entscheidungen. Die KI-gestützte Lokalisierung von eCOA beschleunigt die Globalisierung, während vorvalidierte und konfigurierbare eCOA- und IRT-Lösungen einen schnelleren Studienstart mit Qualitätsmetriken über dem Branchenstandard ermöglichen. YPrime genießt das Vertrauen sowohl führender Pharmaunternehmen als auch aufstrebender Biotech-Firmen und verbindet fundierte Branchenexpertise mit Innovation, um zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit fast zwei Jahrzehnten nachweisbarer Erfolge, Lösungen in über 250 Sprachen und Support in mehr als 100 Ländern ist YPrime Ihr Partner für die verlässliche Bewältigung klinischer Forschungsherausforderungen. Besuchen Sie www.yprime.com oder senden Sie eine E-Mail an marketing@yprime.com.

Medienkontakt

Grazia Mohren

Senior Vice President, Marketing, YPrime

marketing@yprime.com