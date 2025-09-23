YPrime publie son premier rapport ESG et renforce son engagement en faveur d’une innovation responsable dans le domaine de la recherche clinique

MALVERN, Pennsylvanie, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime, pionnière dans le domaine des technologies pour les essais cliniques, annonce ce jour la publication de son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG). Le rapport met en exergue les progrès mesurables réalisés en matière de gestion environnementale, d’impact social et de pratiques de gouvernance, reflétant la conviction de longue date de l’entreprise selon laquelle l’innovation responsable est le moteur de la valeur commerciale à long terme.

Le rapport ESG 2024 expose les progrès réalisés par YPrime en matière d’intégration du développement durable dans ses activités, ses plateformes de produits et ses partenariats stratégiques. À mesure que les essais cliniques gagnent en complexité et se généralisent à l’échelle mondiale, YPrime s’attache à promouvoir l’équité en matière de santé, à réduire son empreinte environnementale et à renforcer ses pratiques éthiques afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients, les centres d’étude et les promoteurs.

Les points marquants du rapport ESG 2024 sont les suivants :

Reconnaissance au niveau mondial : récompensée par une médaille de bronze EcoVadis (plaçant YPrime dans les 35 % des meilleures entreprises parmi plus de 150 000), l’entreprise a obtenu la note B lors de sa première participation au Carbon Disclosure Project (CDP), surpassant ainsi les moyennes du secteur des sciences de la vie dans toutes les catégories climatiques. Elle est également fière de son rôle de membre du Pacte mondial des Nations Unies, qui témoigne de son adhésion aux principes mondiaux en matière de développement durable.

« Chez YPrime, responsabilité et performance vont de pair », a déclaré Lindsay Daniel, directrice des ressources humaines chez YPrime. « Ce rapport met en avant les progrès que nous avons accomplis — et le travail qui reste à faire — en matière de renforcement de la transparence, du développement durable et de l’équité. Avec nos partenaires, nous façonnons une recherche clinique non seulement plus rapide et plus intelligente, mais également plus écologique et plus inclusive. »

Le rapport présente les engagements futurs de YPrime, notamment la soumission d’objectifs à court terme dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi) en 2025, la poursuite de la certification ISO 27001 et l’atteinte de l’objectif « zéro émission nette » d’ici 2050.

« Les critères ESG ne sont plus des critères facultatifs, ils sont désormais au cœur de notre mode de fonctionnement et de notre innovation », a déclaré Paulo Limgenco, vice-président des opérations commerciales et responsable de la stratégie ESG chez YPrime. « Ce rapport établit une base solide en matière de responsabilisation et d’amélioration continue. Il reflète à quel point les critères ESG sont profondément intégrés dans nos plateformes, nos partenariats et notre culture. »

Le rapport ESG 2024 s’aligne sur le Pacte mondial des Nations unies et soutient les objectifs de développement durable les plus pertinents pour la mission de YPrime, notamment l’ODD 3 (Bonne santé et bien-être), l’ODD 10 (Inégalités réduites) et l’ODD 13 (Action pour le climat).

Pour consulter le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur www.yprime.com/esg-report-2024.

À propos d’YPrime

YPrime simplifie les essais cliniques grâce à des solutions eCOA, IRT et eConsent qui combinent rapidité, flexibilité et qualité. Grâce à une application intuitive et à une conception facile à utiliser, la plateforme eCOA d’YPrime permet d’améliorer l’observance des patients. Elle rationalise également les flux de travail du centre d’étude grâce à un puissant portail eCOA, s’intègre parfaitement aux dispositifs connectés et aide les promoteurs grâce à des tableaux de bord en temps réel améliorant le processus de prise de décision. La localisation des eCOA assistée par l’IA accélère la mondialisation, tandis que les eCOA et IRT prévalidées et configurables garantissent un démarrage plus rapide des études avec des mesures de qualité supérieures aux normes du secteur. Reconnue par les leaders pharmaceutiques et les entreprises biotechnologiques émergentes, YPrime combine expertise approfondie du secteur et innovation pour fournir des solutions fiables. Avec près de deux décennies de succès avérés, des solutions dans plus de 250 langues et une assistance dans plus de 100 pays, YPrime est votre partenaire idéal pour trouver des solutions sûres à tous les problèmes en matière de recherche clinique. Consultez le site www.yprime.com ou envoyez un e-mail à l’adresse marketing@yprime.com.

Interlocutrice auprès des médias

Grazia Mohren

Vice-présidente principale, Marketing, YPrime

marketing@yprime.com