„S&P Global Ratings“ įvertino planuojamą „Akropolis Group“ sandorį ir patvirtino suteiktą BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, įvertinusi bendrovės „Akropolis Group“ planus įsigyti gyvenamojo ir komercinio nekilnojamojo turto (NT) vystymo ir valdymo bendrovę „Galio Group“, ketvirtus metus iš eilės patvirtino bendrovei suteiktą BB+ reitingą su stabilia perspektyva.
„Tarptautinės reitingų agentūros įvertinimas yra reikšmingas tiek mūsų bendrovės veiklai, tiek verslo partneriams bei investuotojams. Ypač svarbu, kad nauja kredito reitingo peržiūra atlikta jau įvertinus planuojamo svarbaus sandorio įtaką bendrovės finansiniam stabilumui bei plėtros perspektyvoms. Tai rodo, kad sprendimas įsigyti „Galio Group“ prisidės prie tolesnio mūsų bendrovės vertės didinimo ir stiprins „Akropolis Group“ pozicijas Baltijos šalių rinkoje“, – sako „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Išanalizavusi „Akropolis Group“ finansinius rezultatus, esamą situaciją ir svarbiausių finansinių rodiklių perspektyvas, „S&P Global Ratings“ agentūra akcentavo, kad planuojamas „Galio Group“ įsigijimas padidins bendrovės valdomo NT portfelio vertę ir įvairovę, tuo pačiu stiprinant bendrovės pozicijas Baltijos rinkoje.
Užbaigus planuojamą sandorį, „Akropolis Group“ valdomo NT portfelio vertė išaugs apie 30 proc. – nuo 1,1 mlrd. iki 1,4 mlrd. eurų. Pajamas generuojančių NT objektų skaičius padidės nuo 5 iki 60 vienetų, mažinant turto koncentracijos riziką. Tuo pačiu bus diversifikuotas bendrovės valdomas NT portfelis – prekybos centrų koncentracija jame sumažės nuo 96 proc. iki 73 proc. portfelio vertės.
Tarptautinės kredito reitingų bendrovės „S&P Global Ratings“ vertinimu, per artimiausius 12 mėnesių „Akropolis Group“ valdomo turto veiklos rodikliai išliks stabilūs, prie to prisidės aukšta paklausa visose turto klasėse. Reitingų agentūra taip pat vertina, kad po sandorio bendrovė išlaikys nuoseklų nuomos pajamų augimą bei išlaikys aukštą nuomojamų patalpų užimtumo rodiklį.
Tarptautinės reitingų agentūros „S&P Global Ratings“ ir „Fitch Ratings“ bendrovę „Akropolis Group“ pirmą kartą reitingavo 2021 metų gegužę.
2025 m. gegužę „Akropolis Group“ sėkmingai išplatino pirmąją žaliųjų 350 mln. eurų vertės, 5 metų trukmės obligacijų emisiją, kurios metinė palūkanų norma yra 6,000 proc. Šiuo metu „Akropolis Group“ obligacijos kotiruojamos „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ biržose.
„Akropolis Group“ konsoliduotos nuomos pajamos 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 46,3 mln. eurų ir, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, augo 5,4 proc., o pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) sudarė 44,3 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
