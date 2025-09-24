AB „Artea“ bankas gavo ECB leidimą įsigyti savų akcijų

2025 m. rugsėjo 23 d. AB „Artea“ bankas gavo Europos Centrinio Banko (ECB) leidimą įsigyti iki 4 500 000 savų akcijų (ISIN kodas LT0000102253). Akcijos galės būti supirktos per metus nuo šio leidimo išdavimo dienos.
„Pagal šį leidimą, kaip ir planavome, galėsime iki 5 proc. „Artea“ banko 2024 metų pelno skirti savoms akcijoms supirkti.
Kai „Artea“ banko valdyba priims sprendimą pradėti savų akcijų supirkimą pagal šį ECB leidimą, apie tai informuosime atskiru pranešimu“, – sako „Artea“ banko valdybos narys ir Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt , +370 610 44447