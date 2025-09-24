Communiqué de presse

Atos remporte un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission européenne pour des services d'exploitation technique

Paris, France et Zaventem, Belgique – 24 septembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale enrichie par l'IA, annonce aujourd'hui avoir remporté un important contrat auprès de la Commission européenne dans le cadre du Lot 1 (services d’exploitation technique) du système d’acquisition dynamique CLOUD II (DPS 2), Mini-Concours 17 (MC17) relatif à la cybersécurité1. D'une valeur maximale de 326 millions d'euros, ce contrat de services de cybersécurité est l’un des plus importants d’Europe.

En tant que premier prestataire référencé dans le cadre d’un mécanisme en « cascade », Atos donnera la priorité à la fourniture de services de cybersécurité essentiels aux institutions, agences et organismes de l'Union européenne. Le contrat « CLOUD II DPS II MC17 » porte sur l'acquisition de services professionnels liés au cloud et aux systèmes d'information, avec une attention particulière sur le support opérationnel, le conseil et le développement de capacités en matière de cybersécurité. Ce programme est géré par la direction générale des services numériques de la Commission européenne (DG DIGIT).

« Cette attribution illustre la force du partenariat et la confiance dont bénéficie Atos de la part de la Commission européenne, ainsi que notre expérience de longue date dans la fourniture de services numériques sécurisés et résilients à travers

l’Europe », a déclaré Punit Sehgal, Directeur général d'Atos Belux, Pays-Bas et pays nordiques. « Elle illustre également la confiance des institutions à l’égard d’Atos pour protéger leurs opérations critiques et innover à grande échelle. »

David Dewulf, Directeur de la cybersécurité, Atos Belux, Pays-Bas et pays nordiques, a ajouté : « Ce nouveau contrat s'inscrit dans la continuité des services de cybersécurité que nous sommes fiers de fournir aux institutions européennes depuis de nombreuses années. Être à nouveau désigné chef de file dans ce domaine hautement stratégique reflète à la fois la grande responsabilité qui nous incombe et l’étendue des capacités dont nous disposons pour renforcer la cyber résilience de l’Europe, à une époque marquée par des défis sans précédent. »

Ce contrat-cadre, d’une durée pouvant aller jusqu’à 48 mois, couvre spécifiquement les services d’exploitation technique, incluant :

la réponse aux incidents et les enquêtes numériques,

la surveillance des menaces,

l’analyse des logiciels malveillants,

la sécurité offensive (gestion des vulnérabilités, tests d’intrusion, simulations d’attaques).

Atos agira en tant que maître d’œuvre, en collaboration avec Leonardo, partenaire du consortium. La Commission européenne bénéficiera d’une alliance unique grâce au leadership reconnu d’Atos en cybersécurité et à l’expertise complémentaire de Leonardo, garants des plus hauts standards de résilience et d’excellence opérationnelle.

***

1 Lot 1 (Technical Operations Services) of the European Commission's CLOUD II Dynamic Purchasing System (DPS 2) Mini-Competition 17 (MC17) for Cybersecurity.

