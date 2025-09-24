Inbjudan till webbsänd presentation och telefonkonferens i samband med SkiStar AB:s bokslutskommuniké för 2024/25

SkiStar AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 september 2024 – 31 augusti 2025 onsdagen den 1 oktober 2025 klockan 07.00 CEST. I samband med rapporten håller SkiStar en webbsänd presentation och telefonkonferens. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Sara J Uggelberg presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via telefon eller chatt i webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Tid för telefonkonferens och webbpresentation m.m.

Onsdag den 1 oktober 2025 klockan 10.00 CEST.

Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/p25wuh63

Webbsändning & deltagande genom telefonkonferens för att ställa frågor: https://register-conf.media-server.com/register/BI69ec079c9d934132a60863f39a7d5788

För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 september 2025 klockan 10.00 CEST.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se https://investor.skistar.com/sv.