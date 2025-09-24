MétéoMédia/The Weather Network devient le « Partenaire météo officiel » de la Northern Super League : améliorer l’expérience des partisans et promouvoir les femmes dans le sport

MONTREAL, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MétéoMédia/The Weather Network (MM/TWN) et la Super Ligue du Nord (SLN) sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat qui rehaussera l’expérience des partisans et contribuera à accroître la notoriété et la promotion du sport professionnel féminin. Ancré dans la promesse « Nous surveillons le ciel. Vous vivez le match. », ce partenariat met à profit une expertise météorologique de calibre mondial pour aider les athlètes et les partisans à bien se préparer pour les jours de match. Cette collaboration va au-delà de la diffusion de mises à jour météo : elle traduit un engagement à promouvoir la première ligue professionnelle féminine de soccer au Canada et à mobiliser les communautés d’un océan à l’autre.

« Ce partenariat met notre expertise météorologique de premier plan au service d’une ligue dynamique qui façonne l’avenir du sport professionnel, a déclaré Patricia Bosch, directrice du marketing et des partenariats à MétéoMédia/The Weather Network. Notre mission est de garder les Canadiens informés et en sécurité, et cette collaboration nous permet de remplir cette mission tout en rejoignant de nouvelles audiences cibles à travers le pays. »

Améliorer l’expérience des partisans : une météo qui influence le jour du match

La météo et le sport vont de pair. En tant que partenaire météo officiel de la SLN, MM/TWN fournira des informations météorologiques utiles et adaptées aux jours de match, profitant aux partisans, aux joueuses et aux opérations de la ligue. Les amateurs pourront planifier, se préparer et profiter de chaque rencontre dans des conditions plus sécuritaires, confortables et mémorables. MM/TWN n’est pas qu’un simple spectateur — nous contribuons à créer un environnement optimal pour chaque jour de match.

Miser sur la synergie : intégration de contenu et de la promotion croisée

Grâce aux diffusions télévisées, au contenu organique sur les médias sociaux, à l’affichage extérieure dans les stades, aux infolettres et à la couverture sur RDS, CBC, TSN, MM/TWN offrira des mises à jour météo en temps réel et hyperlocalisées directement dans les écrans des partisans. En parallèle, les équipes et les jours de match de la SNL bénéficieront d’une visibilité accrue sur les plateformes MM/TWN, stimulant ainsi la vente de billets et renforçant le lien entre les amateurs et la ligue.

« Ce partenariat avec MétéoMédia/The Weather Network rehausse notre expérience de match en permettant aux partisans et aux joueuses d’être bien préparés, a affirmé Kelly Shouldice, vice-présidente, Marque et Contenu, Super Ligne du Nord. C’est une touche professionnelle qui reflète les standards de notre ligue novatrice. »

Une connexion communautaire : renforcer les ancrages locaux

Les matchs de la SLN sont plus que de simples événements sportifs — ils rassemblent les communautés à travers le pays. En fournissant des prévisions hyperlocalisées pour chaque rencontre, MM/TWN réaffirme son engagement envers les communautés canadiennes en tant que marque fiable, digne de confiance et axée sur la collectivité.

Faire avancer le mouvement : mettre en valeur les femmes dans le sport

Ce partenariat représente une façon concrète pour MM/TWN de soutenir et de valoriser le sport professionnel féminin. En s’alliant à la SLN, nous ne sommes pas simplement un partenaire : en promouvant la ligue à l’échelle nationale, nous inspirons les jeunes filles à rêver plus grand et à se projeter dans le jeu.

Pionniers dans leur domaine, MM/TWN sont fiers de diriger ce mouvement, de transformer l’expérience des partisans et de rejoindre de nouvelles audiences cibles tout en soutenant l’avenir du sport professionnel féminin.

À propos de Pelmorex

Pelmorex est reconnue pour ses marques météo grand public, notamment The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo (Espagne), Otempo (Portugal) et Clima (pour les publics hispanophones). L’entreprise possède également Pelmorex Weather Source , sa division B2B, qui fournit aux entreprises des données et analyses météorologiques et climatiques hyperlocales. Par ailleurs, Pelmorex exploite le Système national d’agrégation et de diffusion d’alertes du Canada, une composante essentielle du système d’alertes d’urgence En Alerte .

Animée par un engagement indéfectible envers l’innovation et un esprit entrepreneurial dynamique, Pelmorex s’est imposée comme un chef de file mondial dans la diffusion de prévisions météo précises, personnalisées et utiles, afin de protéger les communautés et permettre aux particuliers et aux entreprises de prendre des décisions éclairées, intelligentes et confiantes dans un contexte climatique instable.

Grâce à sa quête incessante d’excellence et à ses avancées de pointe, Pelmorex continue de redéfinir le paysage des services d’information météorologique, consolidant ainsi son statut de pionnier du secteur.

Pour en savoir plus, visitez Pelmorex.com et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de la Northern Super League

La Northern Super League est la première ligue professionnelle féminine de soccer au Canada, avec six clubs fondateurs : Calgary Wild FC , Halifax Tides FC , Montréal Roses , Ottawa Rapid FC , AFC Toronto et Vancouver Rise FC . Construite par des joueuses telles que Diana Matheson, ancienne membre de l’équipe nationale féminine du Canada, et Christine Sinclair (copropriétaire du Vancouver Rise FC), ainsi que par des partisans, la ligue s’appuie sur les meilleures pratiques internationales et s’efforce de promouvoir l’excellence canadienne en sport, en équité et en inclusion.

Pour plus d'informations sur la diffusion, le visionnement en continu et l’achat de billets, visitez NSL.ca .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff43d1e7-1255-4f0b-9ac5-bf7c3bb6ae56