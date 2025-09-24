MADD Canada et KAG Canada lancent le Programme scolaire national 2025-2026 à Edmonton, qui vise à sensibiliser les jeunes à la conduite sobre

OAKVILLE, Ontario, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada reprend la route à travers le pays pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies. Le Programme scolaire national 2025-2026 est officiellement lancé aujourd'hui avec une présentation spéciale à l'école secondaire M.E. LaZerte d'Edmonton.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et Canadiennes, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Afin de contrer ce grave problème, MADD Canada et KAG Canada offrent aux élèves des cours sur la conduite sobre dans le cadre du Programme scolaire de MADD Canada.

« Les jeunes jouent un rôle crucial dans le façonnage de l'avenir », a déclaré Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « Les présentations du Programme scolaire mettent en lumière les réalités de la conduite avec capacités affaiblies et permettent aux jeunes d'acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour faire des choix qui assureront leur sécurité, celle de leurs pairs et de leur famille. Nous semons les graines nécessaires à une sensibilisation qui subsistera toute leur vie. Nous sommes reconnaissants à KAG Canada, notre commanditaire national depuis 2012, de soutenir la réalisation de 75 présentations cette année. »

Conçu pour les élèves de la 7e à la 12e année, le Programme scolaire sensibilise chaque année des milliers de jeunes à travers le pays grâce à des présentations d'une heure qui offrent un aperçu saisissant des dangers et des conséquences de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations fournissent aux élèves les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies.

Les présentations de soixante minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques et les conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un questionnaire interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages émouvants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d'Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018 et dont le père et l'oncle ont été tués dans la même collision.

« Nous sommes fiers d’être commanditaire national de MADD Canada pour transmettre aux élèves ces précieuses leçons et véhiculer les messages qui sauvent des vies », a déclaré Lynette McMann, vice-présidente directrice des opérations canadiennes de KAG Canada. « En encourageant les jeunes à réfléchir attentivement à leurs choix, nous contribuons à rendre les routes et les communautés plus sécuritaires. »

Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou virtuelle. Après la présentation, chaque école recevra un guide pédagogique et une trousse scolaire contenant des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la conversation sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

MADD Canada tient à remercier ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien à la réalisation du Programme scolaire. Veuillez consulter notre site Web pour voir la liste des commanditaires nationaux et provinciaux et visionner un extrait du Programme scolaire de MADD Canada : maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Au sujet de KAG Canada

KAG Canada est le groupe de service canadien de The Kenan Advantage Group, Inc., (KAG). KAG est le plus important transporteur de camions citernes et de fournisseurs logistiques en Amérique du Nord. La compagnie inclut Westcan Bulk Transport, RTL Construction, Les Distributions Carl Beaulac, Connectrans Logistics Ltd., Pro-N2 et Fisher Transport. Depuis 1964, KAG Canada s’est développé à partir d’une petite flotte de camions basée à Moose Jaw, en Saskatchewan, pour devenir le leader nord-américain de l’industrie du transport en vrac. Grâce à ses compagnies de transport sous la bannière KAG Canada, l’entreprise cumule 60 ans d’expérience et dessert plus de 600 clients dans les domaines de l’agriculture, du pétrole, le secteur de l’énergie et les industries minières. Sa compagnie nordique, RTL Construction, se spécialise dans la construction civile et industrielle. KAG Canada est une équipe mue par le désir de faire la différence. Pour en savoir plus, visiter : https://kagcanada.ca/fr/.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca