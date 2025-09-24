UAB „Kvartalas“ Skelbia Tarpines Finansines Ataskaitas Už 6 Mėnesius, Pasibaigusius 2025 m. Birželio 30 d.

UAB „Kvartalas“ (toliau – Bendrovė) skelbia tarpines finansines ataskaitas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.
Pagrindinė Bendrovės veikla – nekilnojamo turto vystymas, statyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso komercinės paskirties 64,3 a ploto žemės sklypas Konstitucijos pr. 14A, Vilniuje. Objekte vystomas biurų paskirties, per 19 tūkst. kv. m. antžeminio ploto pastatas.
Svarbiausi 2025 m. pirmo pusmečio įvykiai
- 2025 m. balandžio 1 d. UAB „Kvartalas“ išplatino 12 000 000 Eur statomam verslo centrui „Sąvaržėlė“ finansuoti skirtų obligacijų nominalia verte.
- 2025 m. balandžio 22 d. buvo registruotas verslo centro 32% baigtumas.
- 2025 m. birželio 20 d. UAB „Kvartalas“ išplatino 10 131 700 Eur statomam verslo centrui „Sąvaržėlė“ finansuoti skirtų obligacijų nominalia verte.
Svarbiausi įvykiai, įvykę po pirmo pusmečio pabaigos
- 2025 m. rugpjūčio 1 d. naujuoju Bendrovės direktoriumi paskirtas Marius Žemaitis.
Nuo projekto vystymo pradžios iki 2025 m. birželio 30 d. į statomo verslo centro „Sąvaržėlė" vystymą investuota 44,2 mln. Eur. Viso išleistų obligacijų, skirtų finansuoti vystymą, nominali vertė 2025 m. birželio 30 d. siekė 30,1 mln. Eur.
Skolos ir bendros projekto sąmatos santykis (angl. LTC - Loan to cost) 2025 m. birželio 30 d. siekė 34,44 proc.
Daugiau informacijos:
UAB „Kvartalas“ direktorius
Marius Žemaitis
+370 611 14 206
Priedai